10 bệnh viện tốt nhất TP.HCM

Theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, TP.HCM có 41 bệnh viện đạt mức khá trở lên, 2 cơ sở có mức đánh giá chất lượng dưới trung bình.

Tòa nhà Bách Hợp - Bệnh viện Hùng Vương - nằm trên mặt tiền đường Hồng Bàng và Lý Thường Kiệt, quận 5, TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 15/7, Sở Y tế TP.HCM công bố bảng xếp hạng kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023, theo thang điểm 5.

Tổng số đơn vị được đánh giá chất lượng là 120 bệnh viện, bao gồm 51 bệnh viện công lập, 63 bệnh viện ngoài công lập, 4 trung tâm y tế có giường bệnh, 2 bệnh viện thuộc ngành. Có 2 bệnh viện không tham gia đánh giá là Bệnh viện Đa khoa Gia Định (thời gian hoạt động còn dưới 12 tháng) và Bệnh viện Giao thông vận tải (đã được Cục Y tế, Bộ Giao thông vận tải đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023).

Điểm trung bình của các bệnh viện trong năm 2023 là 3,71 điểm, tăng 1,1 % so với năm 2022 (3,67 điểm). Trong đó, điểm chất lượng trung bình của khối bệnh viện thành phố là 4,2 điểm, tăng 2,7% so với năm 2022 (4,09 điểm); điểm trung bình chất lượng đối với khối bệnh viện quận, huyện, trung tâm y tế có giường nội trú là 3,56 điểm, tăng 1,1% so với năm 2022 (3,52 điểm); điểm trung bình chất lượng đối đối với khối tư nhân là 3,48 điểm, giảm nhẹ so với năm 2022 (3,49 điểm).

Có 41/120 bệnh viện có điểm chất lượng đạt từ 4,0 trở lên, chiếm 34,2%, 71/120 bệnh viện có điểm chất lượng từ 3,0 - 4,0 chiếm 59,2%, còn 8/120 bệnh viện có điểm từ 2,0 - 3,0 chiếm 6,7%.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức có mức điểm đánh giá chất lượng 2023 là 3,90. Ảnh: Duy Hiệu.

5 bệnh viện dẫn đầu bảng xếp hạng điểm chất lượng bệnh viện năm 2023 gồm Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia định và Bệnh viện Nhi đồng 1.

Theo Sở Y tế, nhìn chung kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023 có nhiều cải tiến. Bên cạnh đó có một số vấn đề cần các bệnh viện cần đầu tư, quan tâm phát triển như hoạt động dinh dưỡng, tiết chế tại các bệnh viện chuyên khoa, hoạt động nghiên cứu khoa học và các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn.

Dưới đây là kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023:

Điểm chất lượng bệnh viện trực thuộc Bộ ngành: