Zendaya hóa 'nữ thần' quảng bá 'The Odyssey' với trang sức Chopard

Giữa dàn diễn viên quy tụ nhiều tên tuổi lớn, Zendaya là một trong những gương mặt nhận được sự quan tâm đặc biệt. Song song với màn trình diễn trên màn ảnh, hành trình quảng bá The Odyssey cũng cho thấy sự nhất quán trong cách xây dựng hình ảnh của Zendaya, khi 3 lần xuất hiện tại London và New York của cô đều song hành cùng những thiết kế Haute Joaillerie từ Chopard.