Zendaya hóa 'nữ thần' quảng bá 'The Odyssey' với trang sức Chopard

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Giữa dàn diễn viên quy tụ nhiều tên tuổi lớn, Zendaya là một trong những gương mặt nhận được sự quan tâm đặc biệt. Song song với màn trình diễn trên màn ảnh, hành trình quảng bá The Odyssey cũng cho thấy sự nhất quán trong cách xây dựng hình ảnh của Zendaya, khi 3 lần xuất hiện tại London và New York của cô đều song hành cùng những thiết kế Haute Joaillerie từ Chopard.
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Trong lần xuất hiện đầu tiên tại London, Zendaya lựa chọn chiếc vòng cổ Haute Joaillerie chế tác từ vàng trắng 18K với tổng trọng lượng hơn 76 carat kim cương. Điểm nhấn của thiết kế là viên kim cương trung tâm nặng hơn 12 carat, được đặt ở vị trí thấp nhất của bố cục nhiều tầng.
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Tâm điểm chế tác nằm ở cách Chopard xử lý tỷ lệ giữa viên đá chủ và các hàng kim cương bao quanh. Những viên kim cương có kích thước tăng dần được sắp xếp theo đường cong tự nhiên của phần cổ, tạo nên cảm giác liền mạch thay vì phân tách thành nhiều lớp riêng biệt. Khi người đeo chuyển động, ánh sáng lan tỏa đều trên toàn bộ thiết kế trước khi hội tụ về viên đá trung tâm, lấp lánh như một dải tinh tú trên nền bộ váy “tượng tạc” quyến rũ.
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Ở diện mạo thứ hai trong cùng ngày quảng bá, Zendaya chuyển sang đôi hoa tai chandelier thuộc dòng Haute Joaillerie của Chopard. Kiểu hoa tai xếp tầng lộng lẫy này là minh chứng rõ nét cho kỹ thuật chế tác khớp nối của Chopard. Thay vì tạo thành một khối cứng, các cụm kim cương được liên kết bằng những mắt nối nhỏ với độ linh hoạt cao, cho phép từng phần chuyển động độc lập.
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Bố cục sắp đặt kim cương cũng được xử lý theo nhịp điệu rõ ràng, với những viên đá có kích thước lớn tạo điểm nhấn, trong khi các viên nhỏ hơn đóng vai trò kết nối và mở rộng bề mặt phản xạ ánh sáng. Cách sắp đặt này giúp đôi hoa tai giữ được cảm giác thanh thoát dù sở hữu lượng kim cương đáng kể, đồng thời làm nổi bật đường nét gương mặt tự nhiên.
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Đến với buổi công chiếu tại New York, Zendaya tiếp tục lựa chọn một đôi hoa tai Haute Joaillerie dáng dài bằng vàng trắng và kim cương. Không giống như thiết kế chandelier tại London, đôi hoa tai này được xây dựng trên cấu trúc tuyến tính với các viên kim cương sắp xếp theo chiều dọc. Khoảng cách giữa từng viên đá được tính toán tỉ mỉ để ánh sáng có thể truyền xuyên suốt toàn bộ thiết kế, tạo nên độ lấp lánh đồng đều từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc.
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Lựa chọn này cũng mang đến hiệu ứng thị giác đặc trưng của trang sức dáng dài. Chuỗi kim cương được kéo dài theo phần cổ và gương mặt thanh thoát, đồng thời hướng toàn bộ sự chú ý vào biểu cảm của Zendaya. Trong tổng thể tạo hình lấy cảm hứng từ Athena, đôi hoa tai góp phần nhấn mạnh vẻ đẹp xứng tầm “nữ thần trí tuệ” mà cô thủ vai.
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Đáng chú ý, cả ba lần xuất hiện của Zendaya đều xoay quanh kim cương trắng - màu sắc gắn liền các sử thi Hy Lạp. Đây là lựa chọn phản ánh rõ định hướng của nhà chế tác khi đặt ánh sáng và tỷ lệ lên hàng đầu. Không sử dụng đá màu để tạo tương phản, Chopard khai thác sự tinh khiết của kim cương nhằm xây dựng những lớp phản chiếu khác nhau, giúp mỗi tạo tác thay đổi diện mạo theo từng góc nhìn và điều kiện ánh sáng. Tại Việt Nam, thương hiệu Chopard được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.