Zalo nâng cấp loạt tính năng mới

Với mong muốn nâng cao trải nghiệm cho hơn 80 triệu người dùng, Zalo vừa nâng cấp loạt tính năng mới trong tháng 7 liên quan đến AI và đồng bộ dữ liệu.

Những cập nhật từ Zalo bao gồm mở rộng tính năng dịch tiếng Trung, tiếng Hàn ngay trên giao diện nhắn tin, hỗ trợ chuyển dữ liệu từ máy tính về điện thoại và đơn giản hóa tích hợp OpenClaw trên Zalo.

Dịch AI hỗ trợ thêm tiếng Trung và tiếng Hàn

Được giới thiệu từ năm 2025, tính năng Dịch AI trên Zalo đã nhanh chóng ghi nhận những phản hồi tích cực với hàng triệu người dùng thường xuyên hàng tháng. Trong đó, khả năng dịch tiếng Anh của mô hình Zalo được đánh giá cao bởi sự tự nhiên và chuẩn xác. Năm 2026, nhằm đáp ứng các ngôn ngữ phổ biến của người dùng, Zalo tiếp tục nâng cấp chất lượng dịch thuật, chú trọng thêm tiếng Trung và tiếng Hàn.

Bằng sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, tính năng này cho phép người dùng dịch thuật trực tiếp ngay trong khung trò chuyện với chất lượng bản dịch với độ chính xác cao, văn phong tự nhiên và phù hợp với nhiều nhu cầu giao tiếp. Đặc biệt, với nhóm người dùng zCloud, Zalo tích hợp thêm tùy chọn dịch tin nhắn tự động và gửi bản dịch, giúp quá trình tương tác không bị gián đoạn.

Zalo tiếp tục nâng cấp chất lượng dịch thuật, chú trọng thêm tiếng Trung và tiếng Hàn.

Bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Chuyển đổi số Zalo, cho biết: “Chúng tôi tin rằng AI chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tích hợp một cách tự nhiên vào những nhu cầu hàng ngày của người dùng. Mỗi tính năng AI trên Zalo đều được phát triển theo hướng giảm thao tác, tiết kiệm thời gian và giúp người dùng tập trung vào nội dung cuộc trò chuyện thay vì các rào cản về công nghệ. Với Dịch AI, mục tiêu của chúng tôi không chỉ là hỗ trợ chuyển ngữ, mà còn góp phần xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, để mọi người có thể kết nối, trao đổi và cộng tác với nhau một cách liền mạch, dù sử dụng những ngôn ngữ khác nhau".

Hướng dẫn sử dụng tính năng Dịch AI trên Zalo.

Để trải nghiệm tính năng Dịch AI, người dùng có thể thực hiện theo các bước đơn giản sau:

- Bước 1: Nhấn giữ vào tin nhắn và nhấn “Dịch”.

- Bước 2: Chọn "Đổi ngôn ngữ".

- Bước 3: Chọn ngôn ngữ phù hợp nhu cầu.

Bên cạnh đó, với người dùng Iphone, ngoài dịch tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tính năng kết hợp với ứng dụng Dịch thuật của hệ điều hành IOS, giúp bạn dịch thêm 17 ngôn ngữ khác khi trò chuyện qua Zalo.

Cập nhật tính năng chuyển dữ liệu từ máy tính về điện thoại

Nhằm giúp người dùng thuận tiện trong việc chia sẻ dữ liệu giữa điện thoại và máy tính, Zalo chính thức cập nhật tính năng sao lưu tin nhắn văn bản trên Zalo PC.

Hướng dẫn sử dụng tính năng chuyển dữ liệu từ máy tính về điện thoại.

Tính năng mới này này giúp chuyển dữ liệu tin nhắn từ máy tính về điện thoại trong các trường hợp đổi thiết bị, mất máy hoặc cài đặt lại ứng dụng.

Đồng thời, tính năng cũng đảm bảo lịch sử trò chuyện luôn được cập nhật đồng bộ và đầy đủ trên mọi thiết bị, từ đó duy trì trải nghiệm liên tục và hạn chế gián đoạn thông tin trong quá trình giao tiếp.

Để đồng bộ tin nhắn từ Zalo PC về điện thoại, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Mở Zalo PC.

- Bước 2: Mở Cài đặt > Dữ liệu > Đồng bộ và sao lưu.

- Bước 3: Chọn Sao lưu tin nhắn > Bắt đầu sao lưu.

- Bước 4: Mở Zalo trên điện thoại và làm theo hướng dẫn để chuyển tin nhắn về máy.

Tính năng này bắt đầu được triển khai từ tháng 7 và sẽ sớm được phát hành rộng rãi đến toàn bộ người dùng. Đây là nỗ lực tiếp theo của Zalo trong việc nâng cao trải nghiệm an toàn dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng Zalo trên đa nền tảng.

Thiết lập OpenClaw trên Zalo đã trở nên đơn giản hơn

Zalo phát triển plugin chính thức cho OpenClaw - một AI Agent mã nguồn mở đang được cộng đồng người dùng toàn cầu quan tâm. Giải pháp này giúp tối giản hóa toàn bộ quá trình cài đặt và thiết lập phức tạp trước đây, đồng thời cho phép người dùng ra lệnh cho AI Agent thực hiện việc soạn và gửi tin nhắn qua Zalo. Plugin này hiện đã được công bố chính thức trên website của OpenClaw.

Thay vì phải đi qua nhiều bước kết nối rời rạc và phức tạp như trước, người dùng có thể hoàn tất nhanh chóng với một bước quét QR đơn giản:

- Bước 1: Cài đặt Plugin Zalo ClawBot theo thông tin từ trang web chính thức của OpenClaw.

- Bước 2: Quét mã QR bằng Zalo để tạo My Clawbot.

- Bước 3: Chat để yêu cầu ClawBot hỗ trợ công việc.

Hướng dẫn cài đặt Plugin Zalo ClawBot.

Việc giảm bớt các thao tác là bước tiến quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa một công nghệ vốn dành cho dân kỹ thuật và nhóm người dùng rộng hơn trên nền tảng Zalo.