Yêu cầu báo cáo về phản ánh in lậu SGK

Đoàn liên ngành đề nghị NXB Giáo dục Việt Nam báo cáo về tình hình tiếp nhận phản ánh về việc các tổ chức, cá nhân tải nội dung SGK trên mạng để tự in, sao chụp và kinh doanh.

Ngày 11/9, Đoàn liên ngành phòng chống các hành vi vi phạm trong hoạt động in và lợi dụng hoạt động in để sản xuất hàng giả (Đoàn liên ngành) đã gửi công văn tới Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc báo cáo các nội dung liên quan đến SGK năm học 2026-2027.

Theo đó, Đoàn liên ngành nhận được phản ánh từ một số địa phương việc một số tổ chức, cá nhân tải nội dung SGK từ nguồn trên môi trường mạng, tự in, sao chụp thành bản giấy để bán, kinh doanh.

Để có thông tin chính thức, đầy đủ làm cơ sở xem xét, đánh giá và xử lý theo chức năng quản lý nhà nước, Đoàn liên ngành đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam báo cáo về tình hình tiếp nhận phản ánh về việc tổ chức, cá nhân tải nội dung SGK trên mạng để tự in, sao chụp và bán, kinh doanh; thông tin về các vụ việc cụ thể và biện pháp Nhà xuất bản đã thực hiện và đề xuất giải pháp.

Sách giáo khoa photocopy bị lực lượng chức năng tại Quảng Trị phát hiện. Ảnh: Báo Lao Động.

Trước đó, có hiện tượng phụ huynh thiếu sách giáo khoa đã tải và in cho con học.

Thậm chí, ở Quảng Trị, có hiện tượng đăng bán SGK photocopy. Các cơ quan thông tấn đưa tin ngày 11/9, Công an tỉnh Quảng Trị đã làm việc với ba người dùng ba tài khoản Facebook đăng tải các bài viết về việc sao chép, photocopy tài liệu, sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 để bán cho phụ huynh, học sinh.

Khi làm việc với lực lượng chức năng, cả ba cho biết do thiếu hiểu biết pháp luật và thấy nhu cầu nhiều người không có sách giáo khoa nên đã tự ý sao chép, photocopy.

Công an khuyến cáo, việc tự ý sao chép, in, photocopy tác phẩm không được chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ thể có quyền cho phép có thể là hành vi xâm phạm quyền tác giả và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Các hành vi sao chép và bán các bản sao tác phẩm nhằm mục đích thương mại mà không được phép có thể bị xử lý vi phạm hành chính.