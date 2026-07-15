Yamal nói đúng, Pháp mới là đội phải e ngại

Lamine Yamal chứng minh sự tự tin của mình không chỉ dừng ở những lời nói khi cùng tuyển Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Yamal (19) nói đúng về tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.

Trước thềm trận bán kết rạng sáng 15/7, Yamal gây chú ý với phát biểu đầy bản lĩnh khi được hỏi về sức mạnh của tuyển Pháp. Ngôi sao của Barcelona khẳng định: "Nếu đội nào phải e ngại thì đó phải là Pháp. Họ mới là đội cần sợ chúng tôi, bởi chính chúng tôi từng loại họ trước đây".

Phát biểu của tiền đạo 19 tuổi nhanh chóng tạo nên nhiều tranh luận. Trước vòng bán kết, Pháp thể hiện phong độ ấn tượng và được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, Yamal và các đồng đội không hề tỏ ra e dè đối thủ.

Bước vào trận đấu trên sân Dallas (Mỹ) rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha cho thấy sự tự tin của Yamal hoàn toàn có cơ sở. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente kiểm soát tốt khu trung tuyến, duy trì cường độ pressing cao và hạn chế khoảng trống dành cho những ngôi sao tấn công bên phía Pháp. Hai bàn của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục 2-0, đồng thời biến tuyên bố của Yamal trước trận thành hiện thực.

Trong suốt 90 phút, Tây Ban Nha không chỉ vượt trội về khả năng kiểm soát thế trận mà còn khiến hàng công trị giá hàng trăm triệu euro của đối thủ gần như không có cơ hội tạo khác biệt.

Chiến thắng trước Pháp đưa Tây Ban Nha trở lại trận chung kết World Cup sau 16 năm chờ đợi, kể từ lần đăng quang trên đất Nam Phi năm 2010.

Tây Ban Nha ấn định tỷ số 2-0 trước Pháp Rạng sáng 15/7, Pedro Porro có pha dứt điểm tung lưới Pháp nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026.