Xu hướng đầu tư mới ưu tiên sự cân bằng để vững vàng sống an

Sau nhiều biến động kinh tế và thị trường những năm gần đây, cách người Việt quản lý tài sản và đầu tư đang dần thay đổi.

Nếu trước đây nhiều người ưu tiên tìm kiếm lợi nhuận cao, thì hiện nay ngày càng nhiều khách hàng quan tâm đến khả năng duy trì sự ổn định dài hạn, quản trị rủi ro và bảo vệ tài chính của bản thân và gia đình.

Theo chuyên gia tài chính, xu hướng đầu tư hiện đại không còn là bài toán lợi nhuận cao nhất, mà là làm sao để vừa tăng trưởng tài sản, vừa đảm bảo kế hoạch cuộc sống không bị gián đoạn trước biến động bất ngờ. Điều này thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm giải pháp kết hợp giữa: Bảo vệ tài chính, đầu tư và quản trị rủi ro cá nhân.

Anh Hoàng Nam (41 tuổi, TP.HCM), kinh doanh tự do, cho biết: “Sau giai đoạn thị trường biến động mạnh, tôi không còn đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu. Điều tôi quan tâm hơn là làm sao để vừa có lớp bảo vệ tài chính đủ an toàn, vừa có thêm kênh đầu tư để gia đình có thể vững vàng sống an trong dài hạn”.

Giải pháp đầu tư linh hoạt kết hợp bảo vệ tài chính dài hạn

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạch định tài chính dài hạn của khách hàng, Sacombank phối hợp cùng Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình bảo hiểm An Tâm Đầu Tư, bao gồm sản phẩm chính là bảo hiểm liên kết đơn vị An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng và sản phẩm bảo hiểm bán kèm tùy chọn theo nhu cầu bảo vệ của khách hàng.

Sacombank phối hợp cùng Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình bảo hiểm An Tâm Đầu Tư.

Chương trình bảo hiểm được thiết kế dành cho khách hàng mong muốn vừa chủ động đầu tư, vừa duy trì lớp bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình. Sản phẩm An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng nổi bật với 5 quỹ liên kết đơn vị, phù hợp nhiều mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro khác nhau.

Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn mức bảo vệ trên cùng một mức phí, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn cuộc sống.

Bên cạnh đó, sản phẩm mang đến những quyền lợi: Thưởng đồng hành, thưởng gắn bó dài lâu, miễn phí bảo vệ thêm một người thân trước rủi ro tử vong do tai nạn, danh mục đầu tư được quản lý bởi chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm của DFVN.

Gia tăng lớp bảo vệ tài chính toàn diện

Để mở rộng phạm vi bảo vệ cho bản thân và gia đình, khách hàng có thể kết hợp sản phẩm bảo hiểm bán kèm. Trong đó, bảo hiểm Chăm sóc điều trị sau tai nạn 24/7 hỗ trợ bảo vệ trước rủi ro tai nạn với quyền lợi chi trả tối đa 300% số tiền bảo hiểm; bảo hiểm Chăm sóc điều trị bệnh hiểm nghèo 24/7 hỗ trợ bảo vệ trước 88 bệnh hiểm nghèo. Trường hợp người được bảo hiểm gặp biến cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến khả năng tài chính, bảo hiểm Hỗ trợ duy trì đóng phí sẽ đóng phí thay khách hàng để duy trì hiệu lực hợp đồng.

Theo đại diện Dai-ichi Life Việt Nam, khách hàng hiện nay có xu hướng đầu tư theo hướng bền vững và dài hạn hơn trước. “Nhiều người bắt đầu ưu tiên sự cân bằng giữa tăng trưởng tài sản và khả năng bảo vệ kế hoạch tài chính cá nhân. Đây cũng là lý do giải pháp kết hợp giữa đầu tư và bảo vệ ngày càng được quan tâm”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Thực tế này cho thấy việc tìm kiếm công cụ tài chính đa năng trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình hiện đại. Đây được xem là bước đi giúp khách hàng chủ động bảo vệ nền tảng tài chính và vững tâm thực hiện mục tiêu đầu tư dài hạn cho tương lai.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về chương trình bảo hiểm An Tâm Đầu Tư tại hệ thống điểm giao dịch Sacombank trên toàn quốc hoặc tại sacombank.com.vn/ca-nhan/bao-hiem/bao-hiem-nhan-tho/bao-hiem-an-tam-dau-tu.html.