Xóa những 'điểm mù' trong ngôi nhà hiện đại

Một căn nhà có thể trang bị đầy đủ Internet, Wi-Fi, nhưng chưa chắc mọi không gian đều được kết nối và kiểm soát như gia chủ mong muốn.

Có nơi Wi-Fi yếu khi ở cuối hành lang, tín hiệu chập chờn tại tầng trên. Những bất tiện này thường không đủ lớn để người dùng lập tức thay đổi hệ thống, nhưng lại dễ xuất hiện đúng lúc cần kết nối nhất. Đó có thể là một cuộc họp trực tuyến bất ngờ đứng hình, bộ phim đang xem bị gián đoạn, con đang học thì mạng chập chờn hay khi cả nhà đi vắng, gia chủ muốn kiểm tra một khu vực nhưng camera lại không bao quát tới.

“Trước đây, tôi cứ nghĩ mạng chậm là do gói Internet. Sau khi nhân viên nhà mạng đến kiểm tra, tôi mới biết phòng làm việc ở tầng trên nằm khá xa modem, lại có nhiều tường ngăn nên tín hiệu yếu”, anh Đức, một khách hàng tại Hà Nội, chia sẻ.

Theo các chuyên gia công nghệ, đây là tình trạng không hiếm gặp khi nhu cầu sử dụng Internet trong gia đình ngày càng tăng, nhưng hệ thống kết nối trong nhà chưa được tính toán đồng bộ. Một ngôi nhà hiện đại vì thế không chỉ cần đường truyền Internet đủ nhanh, mà còn cần tín hiệu được phủ đều tới các không gian, kết nối ổn định và khả năng quan sát chủ động khi gia đình không có mặt.

Khi “có Internet” không còn đủ

Có thời, nhu cầu Internet của một gia đình chủ yếu xoay quanh vài chiếc máy tính và điện thoại. Ngày nay, một gia đình có thể cùng lúc sử dụng laptop cho công việc, điện thoại để liên lạc và giải trí, TV với nội dung trực tuyến, camera giám sát cùng nhiều thiết bị khác kết nối liên tục. Vì vậy, câu hỏi “nhà có Internet chưa?” đang dần được thay thế bằng “Internet có đủ tốt cho cả gia đình dùng cùng lúc hay không?”.

Theo chuyên gia công nghệ, khi số lượng thiết bị và nhu cầu sử dụng dữ liệu cùng tăng, việc chỉ nhìn vào tốc độ của một gói cước là chưa đủ. Quan trọng hơn là khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu đồng thời trong cùng một thời điểm.

Kỹ thuật viên VNPT khảo sát nhu cầu sử dụng Internet của từng gia đình và tư vấn giải pháp phù hợp.

Các công nghệ băng rộng mới như XGSPON cho phép nâng cao năng lực truyền tải của hạ tầng, hướng tới đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng lớn trong gia đình. Trên nền tảng đó, Internet VNPT có thể trở thành lớp kết nối trung tâm cho nhiều hoạt động số trong cùng một không gian sống.

Kỹ thuật viên của VNPT cho biết: “Khi khảo sát hệ thống mạng tại nhà khách hàng, việc đầu tiên là xác định nhu cầu sử dụng: Khách hàng dùng thiết bị gì, đang có bao nhiêu thiết bị, sử dụng ở đâu, vào thời điểm nào và khu vực nào thường xuyên xảy ra tình trạng yếu hoặc chập chờn. Từ đó, chúng tôi mới xác định đúng giải pháp cho khách hàng như cần nâng cấp đường truyền, mở rộng vùng phủ hay điều chỉnh lại thiết bị”.

Một hạ tầng tốt đôi khi được nhận biết rõ nhất qua những thứ không xảy ra: Không có cuộc gọi trực tuyến bị ngắt giữa chừng, không phải đứng một vị trí cố định để bắt Wi-Fi và không phải dừng một thiết bị khác chỉ vì cả nhà đang sử dụng mạng.

“Có Wi-Fi” khác “Wi-Fi phủ khắp nhà”

Nếu Internet là đường kết nối từ bên ngoài vào ngôi nhà, Wi-Fi lại quyết định kết nối ấy có thực sự đến được những nơi người dùng cần hay không. Một modem đặt ở phòng khách có thể hoạt động hoàn toàn bình thường nhưng không đồng nghĩa tín hiệu sẽ mạnh như nhau tại phòng ngủ, tầng trên hay khu vực phía sau nhà. Càng nhiều tầng, nhiều phòng và vật cản, bài toán vùng phủ càng rõ rệt.

“Nhà tôi có Wi-Fi nhưng lên tầng hai là bắt đầu yếu. Trước đây, tôi cứ nghĩ chỉ cần mua thêm một bộ phát là xong, nhưng khi lắp không đúng vị trí thì chỗ mạnh, chỗ yếu vẫn như cũ”, anh Đức cho biết.

Được biết, đây cũng là lỗi nhiều gia đình gặp phải khi tự mở rộng mạng Wi-Fi. Không phải cứ thêm một thiết bị phát là vùng phủ sẽ tốt hơn. Vị trí đặt thiết bị, cách các điểm phát phối hợp và cấu trúc của ngôi nhà đều ảnh hưởng đến chất lượng kết nối.

Đó là bài toán Wi-Fi Mesh hướng tới giải quyết. Thay vì phụ thuộc vào một điểm phát duy nhất, hệ thống sử dụng nhiều điểm phát phối để tạo vùng phủ rộng hơn, giúp thiết bị kết nối thuận tiện khi người dùng di chuyển giữa các khu vực. Với giải pháp Internet kết hợp Wi-Fi Mesh của VNPT, đường truyền và vùng phủ được tính toán trong cùng một hệ thống thay vì xử lý riêng lẻ từng vấn đề.

VNPT đang triển khai chương trình ưu đãi tặng thiết bị Wi-Fi Mesh6 cho khách hàng đăng ký các gói Internet của hãng. Khi có nhu cầu lắp đặt Internet và Wi-Fi Mesh VNPT, độc giả có thể liên hệ tổng đài 18001166 hoặc truy cập tại đây.