Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Xem trước Hyundai Santa Fe bản độ địa hình sắp bán ở Việt Nam

  • Thứ năm, 6/8/2026 07:16 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Phiên bản nâng cấp này sở hữu thiết kế hầm hố, thể thao hơn so với mẫu Hyundai Santa Fe tiêu chuẩn đang bán tại Việt Nam.

Hyundai, Santa Fe ảnh 1

Chiếc Hyundai Santa Fe trên ảnh là bản XRT đặc biệt, được bổ sung hàng loạt trang bị phong cách địa hình. Đây cũng là lần đầu tiên hãng xe Hàn Quốc giới thiệu một bản độ kiểu hầm hố đến người dùng Việt.

Hyundai, Santa Fe ảnh 2

Theo thông số của nhà sản xuất, hãng dự kiến có 2 tùy chọn XRT với biến thể 6 và 7 chỗ ngồi. Kích thước của mẫu xe lần lượt là 4.965 x 1.945 x 2.180 mm, trục cơ sở 2.815 mm.

Hyundai, Santa Fe ảnh 3

Thiết kế của mẫu xe không khác bản tiêu chuẩn, nhưng được bổ sung các trang bị lạ. Phía trên là giá nóc Storm từ nhôm siêu nhẹ, đi cùng 2 hộp đựng đồ chuyên dụng.
Hyundai, Santa Fe ảnh 4

Ở thân xe phía bên phải là một hộp đựng đồ bên hông xe, thường gắn trên các mẫu SUV địa hình như Land Rover Defender.

Hyundai, Santa Fe ảnh 5

Bên trái là một thang gấp gọn kết nối nóc xe.

Hyundai, Santa Fe ảnh 6

Ở giữa đuôi có thêm một thang có khả năng chịu lực khoảng 150 kg. Nhờ phần thang đặt ở trung tâm, tổng thể thiết kế đuôi xe trở nên hầm hố, cân bằng hơn. Khi đó cụm đèn hậu, chi tiết thiết kế gây tranh cãi không còn là chi tiết thu hút người nhìn.
Hyundai, Santa Fe ảnh 7

Bên trong khoang lái, các chi tiết vẫn được giữ tương tự mẫu xe tiêu chuẩn.

Hyundai, Santa Fe ảnh 8

Yên ngựa là đế sạc không dây và cụm phím chức năng.

Hyundai, Santa Fe ảnh 9

Phần mâm kích thước 21 inch.

Hyundai, Santa Fe ảnh 10

Phiên bản 6 chỗ được trang bị động cơ Smartstream G2.5 Turbo GDI, trong khi bản 7 chỗ ngồi dùng máy 1.6L Turbo. Từ đó, công suất được sản sinh lần lượt là 281 và 235 mã lực, mô men xoắn cực đại 422 và 367 Nm.

Hyundai, Santa Fe ảnh 11

Giá bán của Santa Fe XRT chưa được công bố. Tuy nhiên với các trang bị kiểu địa hình, đây sẽ là một lựa chọn thú vị với người yêu thích mẫu SUV hầm hố, mạnh mẽ.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Thị trường ôtô điện Trung Quốc chìm trong sắc đỏ

Doanh số thị trường ôtô điện Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng xe lớn như BYD, Geely đang tìm cơ hội ở nước ngoài.

15 giờ trước

Mitsubishi Xforce giảm sâu về dưới 550 triệu đồng, rẻ ngang SUV A

Với ưu đãi sâu trong tháng 8, giá bán của các mẫu Mitsubishi Xforce có thể về dưới mốc 550 triệu đồng.

16 giờ trước

Đan Thanh

Hyundai Santa Fe SUV địa hình

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý