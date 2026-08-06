Xem trước Hyundai Santa Fe bản độ địa hình sắp bán ở Việt Nam

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Chiếc Hyundai Santa Fe trên ảnh là bản XRT đặc biệt, được bổ sung hàng loạt trang bị phong cách địa hình. Đây cũng là lần đầu tiên hãng xe Hàn Quốc giới thiệu một bản độ kiểu hầm hố đến người dùng Việt.
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Theo thông số của nhà sản xuất, hãng dự kiến có 2 tùy chọn XRT với biến thể 6 và 7 chỗ ngồi. Kích thước của mẫu xe lần lượt là 4.965 x 1.945 x 2.180 mm, trục cơ sở 2.815 mm.
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Thiết kế của mẫu xe không khác bản tiêu chuẩn, nhưng được bổ sung các trang bị lạ. Phía trên là giá nóc Storm từ nhôm siêu nhẹ, đi cùng 2 hộp đựng đồ chuyên dụng.
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Ở thân xe phía bên phải là một hộp đựng đồ bên hông xe, thường gắn trên các mẫu SUV địa hình như Land Rover Defender.
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Bên trái là một thang gấp gọn kết nối nóc xe.
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Ở giữa đuôi có thêm một thang có khả năng chịu lực khoảng 150 kg. Nhờ phần thang đặt ở trung tâm, tổng thể thiết kế đuôi xe trở nên hầm hố, cân bằng hơn. Khi đó cụm đèn hậu, chi tiết thiết kế gây tranh cãi không còn là chi tiết thu hút người nhìn.
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Bên trong khoang lái, các chi tiết vẫn được giữ tương tự mẫu xe tiêu chuẩn.
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Yên ngựa là đế sạc không dây và cụm phím chức năng.
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Phần mâm kích thước 21 inch.
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Phiên bản 6 chỗ được trang bị động cơ Smartstream G2.5 Turbo GDI, trong khi bản 7 chỗ ngồi dùng máy 1.6L Turbo. Từ đó, công suất được sản sinh lần lượt là 281 và 235 mã lực, mô men xoắn cực đại 422 và 367 Nm.
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Giá bán của Santa Fe XRT chưa được công bố. Tuy nhiên với các trang bị kiểu địa hình, đây sẽ là một lựa chọn thú vị với người yêu thích mẫu SUV hầm hố, mạnh mẽ.
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