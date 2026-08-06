Xem trước Hyundai Santa Fe bản độ địa hình sắp bán ở Việt Nam

Ở giữa đuôi có thêm một thang có khả năng chịu lực khoảng 150 kg. Nhờ phần thang đặt ở trung tâm, tổng thể thiết kế đuôi xe trở nên hầm hố, cân bằng hơn. Khi đó cụm đèn hậu, chi tiết thiết kế gây tranh cãi không còn là chi tiết thu hút người nhìn.