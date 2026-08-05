Vợ Thái VG gây chú ý

Chị Kim Ly, vợ Thái VG, lên tiếng về thông tin chồng bị loại tại show Anh trai và bày tỏ mong muốn rapper đi đến cuối chương trình.

Thái VG hiện là thủ lĩnh của Nhà Long Mã với các thành viên gồm Jun Phạm, Hoàng Dũng, It’s Charles., Mew Amazing, Hoàng Rob, Tùng Mint, Đông Hùng tại vòng công diễn 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Đội hình của Nhà Long Mã đang được dự đoán là mạnh nhất của vòng này.

Sau những công diễn đầu, Thái VG cũng là nhân tố được chú ý. Ngoài sự nỗ lực, thay đổi hình tượng và góp công trong khâu làm nhạc cho nhóm, nam rapper cũng tạo ra nhiều "content" hài hước trong chương trình.

Thái VG được kỳ vọng tiến sâu ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Dù vậy, vài ngay qua, trên mạng xã hội, các tài khoản lan truyền thông tin nam rapper bị loại sau công diễn 2.

Vợ Thái VG thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng. Ảnh: @kimly.

Sau đó, trên trang cá nhân, chị Kim Ly, vợ Thái VG lên tiếng về thông tin nói trên. "Anh đang làm tốt lắm mà. Anh mà bị loại chắc chị khóc mấy ngày luôn quá. Tại vì chị thích coi anh trên show lắm. Anh vừa dễ thương vừa làm mọi người cười. Hy vọng anh Thái đi được tới cuối", vợ Thái VG chia sẻ.

Trong khoảng thời gian Thái VG tham gia chương trình thực tế, chị Kim Ly luôn đồng hành, hỗ trợ chồng. Chị thường xuyên có các bài đăng trên trang cá nhân để động viên Thái VG và các anh tài qua những vòng công diễn.

"Dạo này, tôi càng thấy trân trọng hơn những người đã và đang nỗ lực hết mình với công việc mình theo đuổi. May mắn được đồng hành cùng các anh tài, tôi biết phía sau những sân khấu và những khoảnh khắc mọi người nhìn thấy là rất nhiều sự cố gắng, sự chỉn chu, tình cảm dành cho nghề cũng như dành cho nhau. Làm nghệ thuật và đứng trước công chúng sẽ luôn có nhiều góc nhìn khác nhau. Điều tôi mong nhất là các anh sẽ luôn giữ được ngọn lửa đam mê, tiếp tục sống tử tế, cống hiến hết mình và mang đến thật nhiều điều đẹp đẽ cho khán giả. Tôi tin rằng những giá trị tích cực rồi sẽ luôn được đón nhận", vợ Thái VG viết.

Thái VG cũng chăm chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ con. Anh dành những lời có cánh để cảm ơn bà xã.

Thái VG sinh năm 1983, là một trong những rapper đời đầu, được xem như người tiên phong cho làn sóng rap tại Việt Nam. Với hơn 25 năm hoạt động trong giới underground, anh được các đồng nghiệp và đàn em tôn trọng.

Thái VG được đông đảo khán giả biết đến khi góp mặt ở hai mùa của Rap Việt với vai trò huấn luyện viên, sau đó là giám khảo.

Sau Rap Việt, Thái VG đưa vợ con về Việt Nam sống. Trong một bài đăng trên trang cá nhân, anh cho biết đây là quyết định mang tính bước ngoặt và cũng là điều tốt nhất anh từng làm trong đời.