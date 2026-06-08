VinDynamics và Skild AI hợp tác phát triển robot hình người

Thỏa thuận đánh dấu bước tiến mới trong phát triển robot hình người của VinDynamics thông qua việc hợp tác với những đối tác công nghệ tiên tiến toàn cầu.

Ngày 8/6, VinDynamics - công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup và Skild AI - công ty chuyên phát triển mô hình nền tảng cho robot đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU).

Theo MOU, hai bên sẽ tập trung hợp tác trong việc nghiên cứu AI hiện thân, khả năng thao tác của robot, chuyển đổi từ mô phỏng sang môi trường thực tế, triển khai AI biên (edge AI) và kiểm thử hệ thống robot hình người trong điều kiện vận hành thật. Đồng thời, cả hai cũng sẽ nghiên cứu khả năng tích hợp The Skild Brain, phần mềm AI đa hiện thân của Skild AI, vào các robot hình người do VinDynamics phát triển. The Skild Brain vận hành trực tiếp trên phần cứng robot, giúp tăng khả năng thích ứng, hiệu suất và độ ổn trong ứng dụng thực tiễn.

Đại diện VinDynamics và Skild AI trong lễ ký kết biên bản ghi nhớ tại San Mateo (California, Mỹ).

Ngoài ra, VinDynamics và Skild AI cũng đang trao đổi thêm trong việc chia sẻ kiến thức thực tế về trí tuệ robot, hợp tác phát triển phần mềm, phần cứng, mô hình và khả năng sản xuất robot hình người quy mô lớn.

Cái bắt tay này kết hợp năng lực kỹ thuật robot, khả năng sản xuất và hệ sinh thái triển khai thực tế của VinDynamics với công nghệ mô hình nền tảng của Skild AI. Qua đó, hai bên hướng tới phát triển robot hình người có khả năng vận hành trong môi trường nhiều biến động, đồng thời đáp ứng nhu cầu về robot thông minh ngày càng tăng trong lĩnh vực sản xuất, logistics, khách sạn và dịch vụ thương mại.

Được biết, Skild AI nhận được sự hậu thuẫn từ SoftBank Group, NVIDIA Ventures, Jeff Bezos, Lightspeed, Coatue, Sequoia Capital, Felicis cùng nhiều quỹ đầu tư khác với định giá vượt 14 tỷ USD .

GS La Mạnh Hùng, Chủ tịch VinDynamics, cho biết: “Quan hệ hợp tác này là bước tiến quan trọng đối với VinDynamics trong quá trình xây dựng các nền tảng robot hình người có thể nhân rộng để triển khai thực tế. Skild AI đang sở hữu những bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực AI hiện thân hiện nay. Kết hợp với nền tảng robot và năng lực sản xuất, chúng tôi tin rằng hợp tác này sẽ góp phần đẩy nhanh việc đưa robot hình người vào vận hành trong các môi trường phức tạp”.

Ông Deepak Pathak, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Skild AI, cho biết: “Tương lai ngành robot phụ thuộc vào việc kết hợp các hệ thống vật lý có khả năng mở rộng với trí tuệ linh hoạt, đa dụng. VinDynamics sở hữu năng lực kỹ thuật vững chắc, quy mô sản xuất lớn và có thể tiếp cận các môi trường triển khai thực tế thông qua hệ sinh thái Vingroup. Chúng tôi hào hứng được đồng hành với công ty để thúc đẩy AI hiện thân hướng tới các ứng dụng thực tiễn”.

Thành lập tháng 9/2025, VinDynamics là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực robot hình người thuộc Tập đoàn Vingroup. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, cơ điện tử và điều khiển chuyển động, VinDynamics theo đuổi mục tiêu mang đến các sản phẩm robot thông minh, an toàn và tối ưu chi phí, góp phần nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng cuộc sống.