VinaLiving ký kết hợp tác PCM đưa loạt thương hiệu về Salacia Villas

Sáng 8/9, VinaLiving - thương hiệu phát triển BĐS thuộc VinaCapital và PCM đã ký kết hợp tác khai thác thương mại dự án Salacia Villas.

Loạt thương hiệu thuộc các lĩnh vực F&B, lưu trú và dịch vụ hiện diện tại Salacia Villas cũng được công bố tại sự kiện. Đây là bước triển khai quan trọng trong lộ trình phát triển Salacia Villas, hướng đến hình thành hệ sinh thái thương mại - dịch vụ phục vụ cư dân dự án, cộng đồng chuyên gia và người dân khu vực.

Theo thỏa thuận, PCM sẽ đảm nhiệm vai trò khai thác và vận hành thương mại Salacia Villas. Trước mắt, hai bên tập trung phát triển Phố Thương cảng - khu phố được định hướng trở thành điểm đến về F&B, bán lẻ, dịch vụ lưu trú tại Tân Thành, dự kiến vận hành từ quý I/2027.

PCM cũng sẽ tiếp tục đồng hành khai thác và vận hành trung tâm thương mại thuộc Salacia Villas, dự kiến vận hành từ quý I/2028.

VinaLiving và PCM ký kết hợp tác khai thác thương mại Salacia Villas.

Một trong những điểm nhấn của lễ ký kết là việc VinaLiving và PCM công bố những thương hiệu đầu tiên sẽ hiện diện tại Salacia Villas, trải rộng trên nhiều nhóm ngành. Trong đó, CityHouse, Serepok… góp phần hoàn thiện hệ sinh thái lưu trú - văn phòng; Merlion House, Minh Ký Claypot Rice, Tavolo Dello Chef, Viva Star Coffee… mang đến các lựa chọn ẩm thực và đồ uống, trong khi Couple Group (với các thương hiệu CoupleTX, Everlast, Epic Sport)… bổ sung các tiện ích về thời trang, thể thao và phong cách sống.

Việc quy tụ đa dạng thương hiệu ngay từ giai đoạn đầu được kỳ vọng tạo nền tảng để Phố Thương Cảng hình thành nhịp sống thương mại riêng, qua đó tiếp tục mở rộng các ngành hàng và thương hiệu trong các giai đoạn tiếp theo.

Các thương hiệu đầu tiên hiện diện tại Salacia Villas.

Tọa lạc tại phường Tân Thành (TP.HCM), Salacia Villas nằm trong mạng lưới kết nối giữa sân bay quốc tế Long Thành, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và hệ thống các khu công nghiệp quy mô lớn. Cùng với sự phát triển của dòng vốn FDI, công nghiệp, logistics, cảng biển và hạ tầng giao thông, khu vực đang thu hút ngày càng nhiều chuyên gia, kỹ sư, lực lượng lao động chất lượng cao đến làm việc và sinh sống.

Sự dịch chuyển này kéo theo những nhu cầu mới về nhà ở, dịch vụ, thương mại và trải nghiệm. Đây cũng là nền tảng để VinaLiving định hướng Salacia Villas trở thành The Expert Living Hub - hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu sống, làm việc, kết nối và trải nghiệm của cộng đồng chuyên gia.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Thanh Thành Công, Giám đốc Khối Tiếp thị - Kinh doanh VinaLiving, nhấn mạnh: “Chúng tôi không nhìn Salacia Villas đơn thuần là một dự án nhà ở. The Expert Living Hub là định hướng để dự án trở thành chuẩn sống phù hợp với cộng đồng chuyên gia đang hình thành cùng quá trình phát triển của Tân Thành. Lễ ký kết giữa VinaLiving và PCM là bước triển khai cụ thể để hiện thực hóa định hướng này. Chúng tôi kỳ vọng sự kết hợp giữa năng lực phát triển dự án của VinaLiving, năng lực khai thác và vận hành thương mại của PCM cùng sự hiện diện của các thương hiệu sẽ từng bước đưa dự án trở thành một điểm đến mới tại Tân Thành”.

Về phía PCM, ông Ken Trần - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc, cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng lớn tại Tân Thành khi khu vực này đang hình thành một cộng đồng dân cư và lực lượng chuyên gia mới. Với vai trò là đơn vị khai thác và vận hành thương mại, PCM hướng đến xây dựng mô hình vận hành phù hợp nhu cầu thực tế của cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, khi hệ tiện ích thương mại được quy hoạch đúng, vận hành tốt, tạo ra trải nghiệm đủ hấp dẫn, dự án có thể trở thành điểm đến kết nối cộng đồng và gia tăng sức sống cho khu vực”.

Phố Thương cảng Salacia Villas dự kiến vận hành từ quý I/2027.

VinaLiving là thương hiệu bất động sản với 16 năm kinh nghiệm, phát triển danh mục gần 20 dự án nhà ở và khu nghỉ dưỡng tại nhiều tỉnh, thành. Nổi bật có thể kể đến Hoiana Shores Golf Villas, Fusion Resort & Villas Da Nang, The Ocean Villas Da Nang, The Ocean Resort Quy Nhon, Ixora Ho Tram, Maia Ho Tram, Nine South Estates… Salacia Villas là một trong những dự án trọng điểm VinaLiving đang tập trung phát triển. Dự án có quy mô 7,2 ha, gồm 333 sản phẩm được quy hoạch theo mô hình “resort living”.

PCM là thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực phát triển các giải pháp bất động sản và thương mại bán lẻ tại Việt Nam, với năng lực về quy hoạch bán lẻ, chiến lược cơ cấu ngành hàng, tư vấn cho thuê và khai thác thương mại. Doanh nghiệp hướng đến việc đồng hành cùng các chủ đầu tư trong quá trình chuyển hóa dự án thành những điểm đến phong cách sống có khả năng vận hành và khai thác hiệu quả.