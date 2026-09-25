VietinBank ra mắt gói dịch vụ thanh toán 2026 cho doanh nghiệp

VietinBank triển khai 6 gói dịch vụ thanh toán 2026, mang đến chính sách ưu đãi phí theo nhu cầu giao dịch, giúp doanh nghiệp chủ động quản lý chi phí vận hành.

Mỗi tháng, doanh nghiệp có thể phát sinh hàng trăm, hàng nghìn giao dịch. Đặc biệt trong giai đoạn cao điểm sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và thanh toán cuối năm, nhu cầu giao dịch gia tăng đồng nghĩa áp lực tối ưu chi phí vận hành rõ nét hơn.

Thấu hiểu điều đó, VietinBank triển khai gói dịch vụ thanh toán 2026 với chính sách ưu đãi phí được cập nhật, giúp doanh nghiệp chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp đặc thù hoạt động, đồng thời tối ưu chi phí cho giao dịch tài chính thường xuyên. Doanh nghiệp có thể lựa chọn gói dịch vụ phù hợp nhu cầu giao dịch và tận hưởng chính sách ưu đãi trên dịch vụ thiết yếu.

6 gói dịch vụ thiết kế riêng theo từng mô hình kinh doanh

Theo chính sách mới của VietinBank, doanh nghiệp có thể được miễn đến 100% phí đối với dịch vụ trong gói, bao gồm mở và sử dụng tài khoản thanh toán số đẹp/số ngắn, phí duy trì tài khoản, chuyển tiền nội địa VNĐ, chuyển tiền ngoại tệ, phí duy trì và giao dịch trực tuyến trên ngân hàng số VietinBank eFAST/kết nối ERP.

Đặc biệt, với doanh nghiệp có tần suất thanh toán cao, thường xuyên chuyển tiền cho đối tác, thực hiện giao dịch ngoại tệ hoặc kết nối hệ thống kế toán/ERP với ngân hàng, việc tối ưu khoản phí giao dịch thường xuyên có thể góp phần giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền.

Mỗi doanh nghiệp có quy mô, mô hình vận hành và nhu cầu giao dịch khác nhau. Doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đang mở rộng quy mô, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp FDI hay doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vốn.

VietinBank cung cấp 6 gói dịch vụ thanh toán 2026, đáp ứng nhu cầu giao dịch đa dạng của doanh nghiệp.

Năm nay, VietinBank cung cấp 6 gói dịch vụ thanh toán, giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu thực tế. Trong đó, gói VietinBank - ngân hàng giao dịch của tôi dành cho doanh nghiệp mới bắt đầu giao dịch với VietinBank, ưu tiên nhu cầu thanh toán cơ bản, sử dụng tài khoản và ngân hàng số VietinBank eFAST/kết nối ERP, với chính sách ưu đãi giúp doanh nghiệp giảm chi phí trong giai đoạn đầu. Gói V-Business Pro phù hợp doanh nghiệp có nhu cầu giao dịch thường xuyên, cần sử dụng tài khoản số đẹp/số ngắn và giao dịch trên eFAST/kết nối ERP, đồng thời mong muốn tối ưu chi phí duy trì và giao dịch.

Gói V-Business Advance lại dành cho doanh nghiệp có dòng tiền ổn định và nhu cầu thanh toán đa dạng, từ quản lý tài khoản, giao dịch trên eFAST/kết nối ERP đến chuyển tiền VND tại quầy và giao dịch ngoại tệ. Trong khi doanh nghiệp có quy mô giao dịch lớn, thường xuyên phát sinh giao dịch thanh toán có thể cân nhắc gói V-Business Premium. Gói này bao gồm giao dịch tại quầy, trên eFAST/kết nối ERP và chuyển tiền ngoại tệ.

VietinBank còn giới thiệu thêm gói V-FDI, được thiết kế cho doanh nghiệp FDI có nhu cầu giao dịch và thanh toán bằng ngoại tệ, đồng thời sử dụng đa dạng dịch vụ tài khoản, ngân hàng số eFAST/kết nối ERP và chuyển tiền VND tại quầy. Cuối cùng, gói V-Capital phù hợp doanh nghiệp FDI có nhu cầu quản lý và sử dụng tài khoản vốn, thường xuyên phát sinh giao dịch thanh toán VND, ngoại tệ và giao dịch trên eFAST/kết nối ERP.

Từ nhu cầu giao dịch cơ bản đến hoạt động thanh toán tần suất cao và đặc thù, doanh nghiệp có thể dễ dàng lựa chọn gói phù hợp quy mô và mô hình kinh doanh.

Tối ưu để chủ động cho hành trình tăng trưởng

Một giải pháp thanh toán hiệu quả không chỉ nằm ở việc thực hiện giao dịch nhanh chóng, mà còn ở khả năng kiểm soát chi phí, quản lý dòng tiền và tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh dài hạn.

Với gói dịch vụ thanh toán 2026, VietinBank tiếp tục mở rộng chính sách ưu đãi nhằm đồng hành doanh nghiệp từ nhu cầu giao dịch thường ngày đến quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp quan tâm đến gói dịch vụ thanh toán 2026 có thể đến điểm giao dịch VietinBank gần nhất hoặc liên hệ tổng đài 1900558886 để được tư vấn.