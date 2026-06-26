Việc cần làm ngay lập tức nếu giẫm phải vật nhọn

Vết thương do giẫm phải đinh hay vật sắc nhọn có thể không chảy nhiều máu, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và uốn ván nếu xử trí sai.

Người dân cần xử trí ngay khi dẫm phải vật nhọn để hạn chế nguy cơ uốn ván. Ảnh: Shutterstock.

Giẫm phải vật nhọn như đinh, mảnh kim loại hoặc các vật sắc nhọn khác thường chỉ tạo ra một vết thương nhỏ và không chảy nhiều máu. Tuy nhiên, theo Mayo Clinic, loại vết thương này thường đâm sâu vào mô bên trong nên có nguy cơ nhiễm trùng cao, đặc biệt khi vật gây thương tích bị bẩn hoặc đã nằm lâu ngoài môi trường.

Cần làm gì khi bị vật nhọn đâm?

Ngay sau khi bị thương, người bệnh nên rửa tay sạch trước khi chạm vào vết thương để hạn chế đưa thêm vi khuẩn vào vùng tổn thương. Nếu vết thương chảy máu, hãy dùng gạc hoặc khăn sạch ấn nhẹ để cầm máu. Sau đó, rửa vết thương dưới vòi nước sạch trong khoảng 5-10 phút.

Trường hợp trong vết thương còn đất, bụi bẩn hoặc mảnh vụn, có thể dùng khăn mềm lau nhẹ để loại bỏ. Nếu không thể làm sạch hoàn toàn, người bị thương nên đến cơ sở y tế để được xử trí.

Sau khi làm sạch vết thương, người bệnh có thể bôi một lớp mỏng thuốc mỡ kháng sinh. Nếu lo ngại nguy cơ kích ứng với thuốc mỡ kháng sinh, người bệnh có thể dùng vaseline để thay thế. Sau đó, vết thương cần được che bằng băng gạc sạch và thay băng mỗi ngày hoặc bất cứ khi nào băng bị ướt, bẩn.

Đặc biệt, đối với các vết thương do vật sắc nhọn, rỉ sét hoặc dính đất cát gây ra, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để tiêm vaccine hoặc huyết thanh phòng uốn ván trong vòng 24 giờ đầu. Việc chủ động chủng ngừa này là cực kỳ quan trọng để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng độc tố uốn ván nguy hiểm đến tính mạng.

Khi nào nên đến bệnh viện?

Trong những ngày tiếp theo, người bị thương cần theo dõi sát các dấu hiệu nhiễm trùng như đau tăng dần, sưng nóng, chảy mủ, vết thương có mùi hôi, sốt hoặc xuất hiện các vệt đỏ lan ra xung quanh. Nếu vết thương lâu lành hoặc có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, người bệnh nên đi khám sớm.

Ngoài ra, theo Healthline, cần đến cơ sở y tế ngay nếu vết thương sâu, bẩn, do vật kim loại gây ra, nằm ở vùng đầu, cổ, ngực, bụng, bìu hoặc gần khớp. Trường hợp máu vẫn tiếp tục chảy sau vài phút ấn trực tiếp cũng không nên chần chừ tự xử trí tại nhà.

Với những vết thương do đinh, mảnh kim loại hoặc vật sắc nhọn đâm xuyên qua da, nguy cơ nhiễm trùng thường cao hơn do vi khuẩn có thể theo dị vật xâm nhập sâu vào mô. Trong đó, uốn ván là biến chứng đặc biệt cần lưu ý, nhất là khi vết thương dính đất, bụi bẩn hoặc xảy ra ngoài môi trường.

Vì vậy, người bị thương nên đến cơ sở y tế để được đánh giá mức độ tổn thương, làm sạch vết thương đúng cách và xem xét chỉ định tiêm nhắc vaccine uốn ván nếu cần. Theo khuyến cáo, nếu vết thương sâu hoặc bẩn và người bệnh chưa tiêm nhắc uốn ván trong vòng 5 năm gần đây, bác sĩ có thể khuyên tiêm nhắc càng sớm càng tốt, tốt nhất trong vòng 48 giờ sau chấn thương, nhằm giảm nguy cơ nhiễm vi khuẩn uốn ván từ vết thương hở.