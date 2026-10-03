Vì sao người mới chơi cổ phiếu cần nhớ câu 'đắt ra quế, ế ra củi'?

Từ những câu thành ngữ, tục ngữ dân gian, truyện tranh của tác giả Lê Thị Thúy Sen lồng ghép những bài học về đầu tư cổ phiếu, quản lý tiền bạc cho gia đình và trẻ em.

Tác giả Lê Thị Thúy Sen chia sẻ về lý do lồng ghép nhiều ca dao, tục ngữ trong truyện tranh tài chính. Ảnh: Đức An.

Tại buổi giao lưu với độc giả ở TP.HCM vào sáng 3/10, ThS Lê Thị Thúy Sen chia sẻ về hành trình đưa kiến thức tài chính vào sách dành cho độc giả trẻ qua truyện tranh Khéo khôn với tiền, Tránh những ưu phiền. Thay vì chỉ giải thích những khái niệm như đầu tư chứng khoán, lãi suất hay quản trị rủi ro bằng lý thuyết, tác giả chọn thể loại truyện tranh, xây dựng các cuộc đối thoại đời thường và lồng ghép nhiều câu ca dao, tục ngữ Việt Nam.

Dùng ca dao, tục ngữ để diễn giải nguyên tắc đầu tư

Trong sách, nhân vật bác sĩ tài chính Tiên Huyền dùng câu “Đắt ra quế - ế ra củi” để nói về việc lựa chọn thời điểm mua, bán cổ phiếu. Lời thoại đặt câu nói dân gian trong bối cảnh thị trường biến động, khi nhà đầu tư cần chủ động về tài chính để có thể cân nhắc mua vào lúc giá thấp và tạm dừng khi giá cao.

Truyện cũng nhắc đến tình huống thị trường đi xuống, nhà đầu tư muốn bán cổ phiếu nhưng không dễ tìm được người mua ở mức giá mong muốn. Vì vậy, nhân vật khuyên người đọc tính toán nhiều phương án, thay vì chỉ kỳ vọng thị trường luôn diễn biến thuận lợi.

Không chỉ có câu “Đắt ra quế - ế ra củi”, lời thoại trong sách còn vận dụng nhiều câu nói dân gian để diễn giải những nguyên tắc đầu tư. “Mèo nhỏ bắt chuột con” được dùng để nhắc người mới bắt đầu từng bước, tích lũy kinh nghiệm và học cách quản lý rủi ro. “Vạn sự khởi đầu nan” khuyến khích người đọc học hỏi dần dần, tìm đến chuyên gia hoặc người có kinh nghiệm khi chưa hiểu rõ thị trường.

Trong khi đó, câu “Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần” dẫn vào bài học rút kinh nghiệm từ thất bại. Truyện chỉ ra những sai lầm thường gặp như đầu tư theo cảm tính, chạy theo phong trào, vay tiền quá mức, không phân tán rủi ro hoặc lựa chọn doanh nghiệp thiếu cân nhắc.

Truyện tranh Khéo khôn với tiền, Tránh những ưu phiền có những bài học về đầu tư cổ phiếu, vàng, quản lý tiền bạc... Ảnh: NXB Kim Đồng.

Giáo dục tài chính từ những câu chuyện nhỏ

Chia sẻ tại buổi giao lưu, ThS Lê Thị Thúy Sen cho biết: "Ca dao, tục ngữ đó là một giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Kiến thức tài chính là kiến thức hiện đại mang từ thế giới về. Nếu lồng ghép kiến thức đó vào ca dao, tục ngữ Việt Nam thì sẽ giúp độc giả dễ nhớ, dễ hiểu hơn".

Tác giả cũng kể khi đi công tác nước ngoài, bà nhận thấy giáo dục tài chính được chú trọng từ sớm, với những bài học đơn giản như phân biệt thứ cần thiết và thứ mình mong muốn. Trở về Việt Nam, bà mong muốn xây dựng một cuốn sách giúp học sinh tiếp cận kiến thức này bằng cách phù hợp với lứa tuổi.

Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền của tác giả Lê Thị Thúy Sen đã được vinh danh ở hai hạng mục của Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, gồm Giải B và Giải Sách được bạn đọc yêu thích. ThS Lê Thị Thúy Sen từng là Vụ trưởng Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng. Hiện bà là Đại biểu quốc hội khóa 16 - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Quốc hội (2026-2031).