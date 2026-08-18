Vì sao Geely thành công 'thâu tóm' Volvo?

Nhờ chiến lược "thả hổ về rừng" cùng cam kết giữ nguyên tính tự chủ cho Volvo, Geely đã vượt qua nhiều đối thủ lớn để hoàn tất thương vụ thâu tóm thương hiệu xe sang Thụy Điển.

"Nếu ví Volvo là công chúa của vương quốc Ford, thì Ford muốn chọn "ý trung nhân" xứng đáng cho công chúa", trích cuốn Tăng trưởng phi tuyến tính của nhà phát hành Alpha Books.

Vậy điều gì đã giúp một tập đoàn trẻ như Geely thời điểm đó, thành công có được mối lương duyên với công chúa Volvo?

Năm 2010, Geely khi đó vẫn đang là một tập đoàn ôtô Trung Quốc non trẻ 13 tuổi. Còn Volvo đang là một trong những hãng xe Bắc Âu nổi tiếng toàn cầu với nền móng kỹ thuật công nghiệp hơn 83 năm.

Vì vậy khi mang đến yêu cầu mua lại Volvo dưới tay Ford, Lý Thư Phúc (Li Shufu), chủ tịch tập đoàn Geely hiểu rõ cần đưa ra các điều khoản hợp lý để có thể mang tập đoàn này về tay Trung Quốc.

Trong cuốn Tăng trưởng phi tuyến tính, Geely khi đó mô tả cách họ thuyết phục Ford bán Volvo bằng triết lý "thả hổ về rừng". Volvo, dù thuộc Geely hay không, cần được hoạt động một cách độc lập, không bị tập đoàn mẹ can thiệp vào kế hoạch vận hành.

Geely hứa hẹn mang đến cho Volvo quyền đứng đơn lẻ trước mọi quyết định về kỹ thuật và công nghệ, không thay đổi bất kỳ bộ máy cấp cao nào. "Volvo là Volvo, Geely là Geely" là câu slogan từng được Geely quảng bá trong thời gian dài ngay sau khi thương vụ mua lại Volvo thành công, thể hiện mục tiêu phát triển Volvo dưới dạng "anh em" thay vì sáp nhập của Geely.

Trung tâm phân phối khu vực của Volvo Group tại Tacoma, Washington (Mỹ). Ảnh: Volvo.

Ở thời điểm đó, Geely không phải tập đoàn duy nhất muốn mua lại Volvo. Nhiều tập đoàn ôtô lớn trên thế giới cũng bày tỏ ý định thâu tóm hãng xe Thụy Điển. Khi đó cả PSA - tập đoàn mẹ của Fiat, Chrysler Automotive, cũng mong muốn mua lại Volvo.

Và với kế hoạch được Geely đưa ra, cách kiểm soát bằng việc trao quyền tự do, giữ "DNA" của hãng xe châu Âu khiến Geely thành công thuyết phục ông lớn Detroit trao Volvo cho tập đoàn Trung Quốc.

Thành công của thương vụ mua lại Volvo không chỉ đánh dấu bước ngoặt lớn cho Geely, mà còn trở thành bài học điển hình về chiến lược thâu tóm doanh nghiệp quốc tế. Việc tôn trọng giá trị cốt lõi và duy trì tính độc lập cho Volvo đã giúp tập đoàn Trung Quốc tái thiết thương hiệu này thành công, tạo đà cho sự bứt phá mạnh mẽ của cả hai trên bản đồ công nghiệp ôtô toàn cầu.