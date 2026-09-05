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Sức khỏe Kiến thức y khoa

Uốn ván nặng, bé trai 7 tuổi co giật liên tục

  • Thứ bảy, 5/9/2026 12:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một bé trai 7 tuổi liên tục gồng cứng, co giật, sau đó suy hô hấp phải đặt nội khí quản, thở máy kéo dài do nhiễm uốn ván.

Ngày 4/9, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) thông tin về một trường hợp nhiễm uốn ván nặng ở trẻ em.

Bệnh nhi Đ.N.T.S. (7 tuổi) được đưa đến Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong tình trạng co giật, gồng cứng người liên tục. Trong 2 ngày đầu, trẻ xuất hiện khoảng 8 cơn gồng cứng. Sang ngày thứ 3, tình trạng trở nặng, chỉ số SpO2 giảm thấp, trẻ được đặt nội khí quản và hỗ trợ thở máy.

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Bé trai nhiễm uốn ván nặng được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết khoảng một tuần trước khi nhập viện, trẻ bắt đầu có biểu hiện khó nuốt. Tiền sử tiêm chủng của trẻ không rõ. Các cơn gồng cứng xuất hiện liên tục và dễ bị kích hoạt khi trẻ có các kích thích từ bên ngoài, đặc biệt là tiếng động mạnh.

Sau hội chẩn, các bác sĩ xác định trẻ mắc uốn ván và nhanh chóng sử dụng huyết thanh kháng độc tố uốn ván (SAT). Sau điều trị, tần suất và mức độ các cơn gồng cứng giảm rõ rệt.

Do bệnh diễn tiến nặng, trẻ tiếp tục được điều trị tích cực với thở máy, thuốc an thần, giãn cơ, kháng sinh, đồng thời được bảo đảm dinh dưỡng và tập vận động thụ động. Sau khoảng một tháng điều trị và thở máy, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi cải thiện, cai được máy thở và đủ điều kiện xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Nhưỡng, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, cho biết trường hợp trên cho thấy uốn ván vẫn có thể gây bệnh cảnh rất nặng ở trẻ em. Việc tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và xử trí đúng cách khi trẻ bị thương là những biện pháp quan trọng để phòng bệnh.

Uốn ván là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Clostridium tetani gây ra. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương hở, đặc biệt khi vết thương tiếp xúc với đất, bụi bẩn hoặc phân động vật. Ngay cả những vết trầy xước, tổn thương nhỏ cũng không nên chủ quan nếu không được làm sạch và đánh giá nguy cơ đúng cách.

"Khi mắc bệnh, độc tố do vi khuẩn tiết ra có thể gây co cứng và co giật cơ. Những cơn co giật có thể dễ dàng khởi phát khi trẻ bị kích thích bởi ánh sáng, tiếng động hoặc tác động bên ngoài. Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy hô hấp, phải thở máy và đe dọa tính mạng", bác sĩ Nhưỡng nói.

Bác sĩ Nhưỡng khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi khám khi xuất hiện tình trạng cứng hàm, khó nuốt, co cứng cơ hoặc những cơn gồng cứng bất thường, nhất là khi trước đó trẻ từng có vết thương ngoài da.

Khi trẻ bị thương, phụ huynh cần nhanh chóng rửa sạch vết thương bằng nước và xà phòng và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được điều trị. Việc tiêm vaccine đầy đủ và các mũi nhắc lại theo khuyến cáo cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa bệnh.

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Anh Nhàn / Tiền Phong

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