Tuyển dụng tại Mỹ hạ nhiệt, Fed vẫn chịu áp lực chống lạm phát

Thị trường lao động Mỹ đang giảm nhiệt nhưng chưa suy yếu, trong khi thâm hụt thương mại vẫn ở mức cao do làn sóng đầu tư AI, khiến Fed tiếp tục chịu áp lực kiềm chế lạm phát.

Thâm hụt thương mại vẫn ở mức cao vì nhập khẩu AI. Ảnh: Reuters.

Thị trường lao động Mỹ đang phát đi tín hiệu hạ nhiệt nhưng chưa đủ yếu để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong khi đó, làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục thúc đẩy nhập khẩu, khiến thâm hụt thương mại duy trì ở mức cao và tạo thêm sức ép lên nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo hai báo cáo vừa được Bộ Lao động và Bộ Thương mại Mỹ công bố, số vị trí tuyển dụng giảm trong tháng 6, song hoạt động tuyển dụng vẫn ổn định và số lao động bị sa thải hầu như không tăng. Đồng thời, thâm hụt thương mại chỉ thu hẹp nhẹ khi nhu cầu nhập khẩu máy tính, thiết bị viễn thông và hạ tầng phục vụ AI vẫn ở mức cao.

Thị trường lao động hạ nhiệt nhưng chưa suy yếu

Khảo sát Việc làm và Luân chuyển Lao động (JOLTS) cho thấy số vị trí tuyển dụng tại Mỹ giảm 178.000, còn 7,35 triệu vào cuối tháng 6, thấp hơn dự báo 7,4 triệu của giới phân tích.

Bộ phận giảm chủ yếu đến từ lĩnh vực y tế và trợ giúp xã hội khi số vị trí tuyển dụng giảm 147.000 - mức mạnh nhất kể từ tháng 7/2025. Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng cắt giảm khoảng 86.000 vị trí tuyển dụng sau khi hiệu ứng từ FIFA World Cup dần kết thúc.

Số vị trí tuyển dụng tại Mỹ giảm trong tháng 6, chủ yếu do nhu cầu nhân lực ngành y tế suy yếu. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, bức tranh chung của thị trường lao động vẫn khá tích cực. Số lao động được tuyển mới tăng thêm 96.000, lên 5,348 triệu người, trong khi số lao động bị sa thải gần như không thay đổi ở mức 1,766 triệu. Số người tự nguyện nghỉ việc cũng tăng nhẹ, phản ánh niềm tin của người lao động vào khả năng tìm được công việc mới.

Carl Weinberg, Kinh tế trưởng của High Frequency Economics, nhận định thị trường lao động Mỹ vẫn "ổn định". Tuy nhiên, ông cảnh báo bức tranh này có thể thay đổi khi nền kinh tế phải thích ứng với giá dầu duy trì trên 100 USD /thùng, áp lực lạm phát và nguy cơ tăng trưởng toàn cầu suy yếu.

Diễn biến này củng cố nhận định của nhiều chuyên gia rằng thị trường lao động hiện chưa tạo thêm áp lực lạm phát, nhưng cũng chưa suy yếu đến mức buộc Fed phải sớm đảo chiều chính sách.

Tuần trước, Fed giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5-3,75%, dù ba thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu ủng hộ nâng thêm 0,25 điểm phần trăm.

AI tiếp tục kéo nhập khẩu tăng mạnh

Trong khi áp lực từ thị trường lao động có dấu hiệu dịu bớt, thương mại lại nổi lên là một điểm đáng chú ý đối với nền kinh tế Mỹ.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại trong tháng 6 giảm 5,6%, còn 73,3 tỷ USD . Dù thu hẹp so với tháng trước, mức thâm hụt này vẫn được đánh giá là cao do nhu cầu nhập khẩu phục vụ làn sóng đầu tư AI tiếp tục tăng mạnh.

Tổng kim ngạch nhập khẩu giảm 1,8%, xuống 388 tỷ USD . Tuy nhiên, nhập khẩu máy tính từ đầu năm đến nay vẫn cao hơn cùng kỳ năm ngoái tới 95,4 tỷ USD , trong khi nhập khẩu thiết bị viễn thông tiếp tục tăng thêm 1,1 tỷ USD chỉ trong tháng 6.

Các chuyên gia nhận định việc các tập đoàn công nghệ đẩy mạnh đầu tư trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI đang khiến Mỹ phải phụ thuộc nhiều hơn vào hàng nhập khẩu, qua đó giữ thâm hụt thương mại ở mức cao, theo Reuters.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu giảm 0,9% xuống còn 314,7 tỷ USD . Giá trị xuất khẩu dầu thô giảm mạnh do giá dầu bình quân hạ xuống còn 95,82 USD /thùng, thấp hơn đáng kể so với mức 107,82 USD /thùng của tháng trước.

Theo ước tính của Chính phủ Mỹ, thâm hụt thương mại đã làm giảm khoảng một điểm phần trăm tăng trưởng GDP trong quý II, dù tiêu dùng nội địa và đầu tư của doanh nghiệp - đặc biệt vào hạ tầng AI - vẫn giúp nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ thường niên 1,5%.

Fed vẫn đối mặt nhiều sức ép

Giới kinh tế cho rằng bức tranh hiện nay chưa đủ để Fed thay đổi lập trường.

Một mặt, thị trường lao động đang giảm nhiệt theo đúng kỳ vọng, giúp hạn chế nguy cơ lạm phát tiền lương.

Mặt khác, nhập khẩu phục vụ AI tiếp tục giữ thâm hụt thương mại ở mức cao, trong khi giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với lạm phát.

Priscilla Thiagamoorthy, chuyên gia kinh tế cấp cao tại BMO Capital Markets, dự báo xuất khẩu ròng sẽ tiếp tục kéo giảm tăng trưởng GDP của Mỹ trong vài quý tới.

Trong tháng 6, Mỹ tiếp tục ghi nhận mức thâm hụt thương mại hàng hóa kỷ lục với Mexico, Hàn Quốc và một số quốc gia. Riêng thâm hụt với Trung Quốc tăng từ 14,5 tỷ USD lên 15,3 tỷ USD , bất chấp các biện pháp áp thuế nhập khẩu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi.

"Thâm hụt thương mại mà ông Trump từng cam kết sẽ xóa bỏ vẫn ở mức 73,3 tỷ USD theo số liệu mới nhất của tháng 6/2026", Christopher Rupkey, Kinh tế trưởng của FWDBONDS, nhận xét.