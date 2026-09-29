Từ trang sách, học sinh kể chuyện đất Cảng

Chiều 29/9, tại Nhà hát thành phố Hải Phòng, 10 đội học sinh THCS tham dự vòng Chung khảo cuộc thi "Kể chuyện theo sách năm 2026".

Từ những trang sách viết về danh nhân, anh hùng và con người Hải Phòng, các em tái hiện lịch sử quê hương trên sân khấu, lan tỏa niềm tự hào về “Đất Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến”.

Cuộc thi do Sở VHTTDL Hải Phòng phối hợp với Sở GD&ĐT cùng các đơn vị liên quan tổ chức, hướng tới khuyến khích văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Các tác phẩm giới thiệu sách về lịch sử, văn hóa và con người Hải Phòng qua góc nhìn của học sinh. Ảnh: Ban Chuyên đề ANHP

Sau thời gian phát động từ ngày 17/4 đến 20/5, Ban Tổ chức nhận được 46 tác phẩm dự thi đến từ 43 xã, phường, đặc khu. Qua vòng sơ khảo, 10 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn vào vòng Chung khảo.

Vòng Chung khảo được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, mỗi đội có từ 7-10 phút để trình bày. Bên cạnh lời kể và thuyết trình, các em kết hợp hùng biện, âm nhạc, hình ảnh, hóa trang cùng nhiều hình thức minh họa phù hợp để làm nổi bật nội dung tác phẩm.

Vì thế, những trang sách không chỉ được giới thiệu lại trên sân khấu. Qua cách lựa chọn, cảm nhận và thể hiện của học sinh, mỗi tác phẩm được kể lại bằng góc nhìn, ngôn ngữ và tiếng nói riêng của thế hệ trẻ.

Nguồn tư liệu đa dạng, từ sách lịch sử, tiểu thuyết, tranh truyện đến những câu chuyện về đất và người Hải Phòng.

Qua đó, học sinh "gặp lại" các nhân vật như: Nữ tướng Lê Chân, Ngô Quyền, Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Duệ, cùng những tấm gương cách mạng, anh hùng trẻ tuổi và câu chuyện bảo vệ, xây dựng đất nước.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hải Phòng, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Đỗ Thanh Bình phát biểu. Ảnh: Ban Chuyên đề ANHP

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hải Phòng, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Đỗ Thanh Bình nhắc lại những dấu mốc gắn với chính Nhà hát thành phố.

Ngày 20/11/1946, 40 chiến sĩ Vệ quốc đoàn và chiến sĩ tuyên truyền văn hóa đã chiến đấu suốt một ngày đêm với quân Pháp có xe tăng yểm trợ và anh dũng hy sinh.

Ngày 2/6/1955, chỉ 20 ngày sau khi thành phố được giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hải Phòng lần thứ hai và gặp gỡ cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố tại đây.

Theo ông, cuộc thi hôm nay cũng góp thêm những câu chuyện mới vào không gian lịch sử ấy, qua trang sách và lời kể của học sinh.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đỗ Thanh Bình cho rằng, điều cuộc thi hướng tới không chỉ là giúp các em nhớ thêm tên nhân vật, mà còn khơi gợi mong muốn tìm hiểu. Một con đường quen thuộc có thể trở nên giàu ý nghĩa hơn khi các em biết câu chuyện phía sau; một nhân vật trong sách có thể khiến người đọc tự hỏi mình sẽ lựa chọn ra sao.

Ông cũng nhấn mạnh, trong thời đại thông tin đến từ nhiều nguồn, đọc sách giúp người trẻ rèn khả năng đặt câu hỏi, kiểm chứng trước khi tin và suy nghĩ bằng chính mình. Cuộc thi tạo cơ hội để học sinh giao lưu, chia sẻ những cuốn sách hay, thể hiện năng lực cảm nhận, trình bày và sáng tạo.

Quan trọng hơn, quá trình đọc và tìm hiểu tác phẩm giúp các em tiếp cận lịch sử quê hương bằng cách gần gũi, sinh động, từ đó bồi đắp tình yêu và ý thức trách nhiệm với thành phố.

Văn hóa đọc được tạo nên từ những việc nhỏ: gia đình cùng đọc sách, thầy cô giới thiệu một cuốn sách hay, học sinh tìm đến thư viện và chia sẻ điều đã đọc.

Khi cuộc thi khép lại, những câu chuyện về người đi trước vẫn có thể tiếp tục được kể trong lớp học và đời sống. Từ một nhân vật, một câu chuyện hay một cuốn sách muốn đọc tiếp, mỗi học sinh có thể bắt đầu viết nên câu chuyện của chính mình.