Lan tỏa tình yêu sách qua những video sáng tạo của thiếu nhi Lào Cai

Mỗi video là một câu chuyện riêng, thể hiện tình yêu sách và sự chủ động của thiếu nhi trong chia sẻ những giá trị bổ ích từ việc đọc.

Ngày 28/9, Phòng Nghiệp vụ Thư viện - Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai phối hợp với Trường Tiểu học số 1 Trấn Yên và Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tạo video ngắn giới thiệu sách dành cho thiếu nhi năm 2026.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 1 giải Chuyên đề.

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo học sinh. Với góc nhìn hồn nhiên, trong sáng, các em đã giới thiệu những cuốn sách yêu thích bằng nhiều cách thể hiện sáng tạo, sinh động, qua đó cho thấy khả năng cảm thụ, kể chuyện và làm nội dung bằng hình thức video ngắn.

Các tác phẩm dự thi không chỉ góp phần đưa sách đến gần hơn với học sinh mà còn mở ra cách tiếp cận mới phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại. Mỗi video là một câu chuyện riêng, thể hiện tình yêu sách và sự chủ động của thiếu nhi trong chia sẻ những giá trị bổ ích từ việc đọc.

Trong khuôn khổ chương trình, xe thư viện lưu động phục vụ học sinh với nhiều đầu sách và hoạt động đọc trực quan, sinh động

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 1 giải Chuyên đề. Giải Nhất thuộc về em Trần Ngọc Minh Thu, học sinh lớp 2B, Trường Tiểu học số 1 Trấn Yên, với video giới thiệu cuốn sách "Heo đất đi Trường Sa" của tác giả Uyên Đào, do Nhà xuất bản Trẻ phát hành.

Trong khuôn khổ chương trình, xe thư viện lưu động cũng phục vụ học sinh với nhiều đầu sách và hoạt động đọc trực quan, sinh động. Qua đó, các em có thêm cơ hội lựa chọn, khám phá những cuốn sách phù hợp với sở thích, lứa tuổi và trải nghiệm không gian đọc ngay tại trường học.

Các hoạt động góp phần xây dựng môi trường học tập giàu tri thức và nuôi dưỡng niềm say mê khám phá ở thế hệ trẻ.

Thông qua các hoạt động, ngành văn hóa Lào Cai tạo thêm những phương thức khuyến khích thiếu nhi đọc sách, từng bước hình thành thói quen đọc và nâng cao khả năng tiếp nhận, chia sẻ tri thức. Từ đó, văn hóa đọc tiếp tục được lan tỏa trong trường học, góp phần xây dựng môi trường học tập giàu tri thức và nuôi dưỡng niềm say mê khám phá ở thế hệ trẻ.