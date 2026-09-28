Tủ sách của tay vợt cựu số 1 thế giới Naomi Osaka

Từng đọc một cuốn tiểu thuyết ít nhất 5 lần, mê manga từ nhỏ và mang sách theo khi thi đấu, tay vợt Naomi Osaka dành nhiều thời gian ngoài tennis cho việc đọc.

Tháng 1/2024, trong trận gặp Caroline Garcia ở vòng một Australian Open trên sân Rod Laver Arena (Melbourne), Naomi Osaka gây chú ý khi lấy một cuốn sách ra đọc trong thời gian đổi sân ở set đầu.

Đây là trận Grand Slam đầu tiên của tay vợt Nhật Bản kể từ US Open 2022, đồng thời đánh dấu sự trở lại Australian Open sau khi cô sinh con gái Shai vào tháng 7/2023. Việc mang sách theo khi thi đấu phần nào phản ánh sở thích đã hình thành từ thời niên thiếu của VĐV sinh năm 1997.

Trong cuộc phỏng vấn với Hypebeast tháng 2, tay vợt xếp hạng 17 thế giới trên bảng xếp hạng đơn nữ WTA cho biết ngoài thời gian dành cho con gái, cô thường gặp bạn bè, phác thảo và đọc sách. Dưới đây là những tác phẩm Osaka từng đọc. Ảnh: Eduardo Munoz/Reuters.

01 Heir Apparent Heir Apparent (tạm dịch: Người thừa kế ngai vàng) của Vivian Vande Velde là một trong những cuốn Osaka yêu thích. Cô đọc tác phẩm lần đầu vào khoảng 15 tuổi và sau đó quay lại ít nhất 5 lần. Câu chuyện xoay quanh Giannine, cô gái 14 tuổi tham gia một trò chơi thực tế ảo lấy bối cảnh vương quyền và những cuộc tranh giành quyền lực. Sau khi thiết bị vận hành trò chơi gặp sự cố, Giannine phải hoàn thành trò chơi trong thời gian giới hạn để có thể thoát ra và sống sót ngoài đời thực. Ảnh: @belinda_alexandra_author. 02 Throne of Glass Sở thích với thể loại kỳ ảo tiếp tục theo Osaka khi trưởng thành. Năm nay, tay vợt đang đọc series Throne of Glass (tạm dịch: Ngai vàng thủy tinh) của Sarah J. Maas. Theo nhà xuất bản Bloomsbury, bộ truyện gồm 8 cuốn, phát hành trong giai đoạn 2012-2018. Nhân vật trung tâm là Celaena Sardothien, nữ sát thủ đang bị giam giữ và được đưa đến lâu đài của nhà vua. Để giành lại tự do, cô phải cạnh tranh với 23 sát thủ, tội phạm và chiến binh khác trong cuộc tuyển chọn người phục vụ nhà vua. Câu chuyện sau đó mở rộng sang những bí ẩn liên quan đến phép thuật, quyền lực và lịch sử của thế giới giả tưởng. Ảnh: @libro_valkyrie. 03 The Mamba Mentality: How I Play Bên cạnh tiểu thuyết, Osaka còn đọc sách về thể thao. Một trong số đó là The Mamba Mentality: How I Play (tạm dịch: Tâm lý Mamba: Tôi chơi bóng như thế nào), món quà Kobe Bryant trực tiếp tặng cô. Cuốn sách ghi lại cách cựu ngôi sao Los Angeles Lakers tiếp cận bóng rổ trong suốt sự nghiệp, từ chuẩn bị thể chất và tinh thần, nghiên cứu đối thủ, tập luyện đến phục hồi sau chấn thương. Nội dung của Bryant được trình bày cùng hơn 200 hình ảnh do nhiếp ảnh gia Andrew D. Bernstein thực hiện. Ảnh: @attic_books. 04 Naruto Manga (truyện tranh Nhật Bản) cũng là thể loại yêu thích của Osaka. Cô từng cho biết mình lớn lên cùng manga và anime (phim hoạt hình Nhật Bản). Trong các cuộc phỏng vấn và chia sẻ trên mạng xã hội, Osaka từng đề cập đến nhiều tác phẩm Nhật Bản. Khi trò chuyện với Hypebeast, cô nhắc đến Naruto của Masashi Kishimoto, Death Note (Quyển sổ thiên mệnh) của Tsugumi Ohba và Takeshi Obata, hay Attack on Titan (Đại chiến Titan) của Hajime Isayama. Osaka cũng từng nhận xét Gachiakuta của Kei Urana “xuất sắc” trên trang cá nhân. Ngoài ra, Toradora! của Yuyuko Takemiya, tác phẩm bắt đầu dưới dạng light novel và sau đó được chuyển thể thành manga, cũng từng xuất hiện trong danh sách tác phẩm cô yêu thích. Ảnh: @shinobi_showcase. ​ ​ ​ ​

Từ vai trò độc giả, Osaka chuyển sang viết sách vào năm 2022 với tác phẩm tranh thiếu nhi đầu tay The Way Champs Play (tạm dịch: Lối chơi của những nhà vô địch) do HarperCollins phát hành và Kamala Nair minh họa. Cuốn sách dài 40 trang, hướng đến độc giả nhỏ tuổi và theo chân những đứa trẻ tham gia nhiều môn thể thao như tennis, bóng đá, bóng rổ và bơi lội. Thông qua các tình huống tập luyện và thi đấu, Osaka đưa vào câu chuyện những chủ đề như làm việc nhóm, cách đối xử với người khác, nỗ lực, đối diện thất bại và duy trì niềm vui khi chơi thể thao. Ảnh: @kamala_nair.