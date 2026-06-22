Từ quỹ đất ven sông đến đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố

Giữa TP.HCM ngày càng đô thị hóa, quỹ đất ven sông gần trung tâm đang trở thành “của hiếm”.

Quỹ đất trung tâm trở thành “của hiếm” không chỉ bởi giá trị bất động sản (BĐS), mà còn vì đây là một trong số ít điều kiện còn lại để tạo nên khu đô thị đáng sống. Tại Nam Rạch Chiếc, Palm City khởi động giai đoạn phát triển mới với tham vọng biến lợi thế tự nhiên ấy thành “đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố”.

Nhu cầu tìm kiếm không gian sống giữa đô thị hiện đại

Sau nhiều năm đô thị hóa, khoảng xanh rộng lớn, mặt nước tự nhiên hay không gian đủ để cư dân thư giãn, vận động và tái tạo năng lượng dần trở thành giá trị được tìm kiếm tại thành phố lớn.

Đó là lý do khu đô thị ven sông ngày càng được quan tâm. Không chỉ mang đến cảnh quan thoáng đãng, sông nước còn góp phần điều hòa khí hậu, tạo sự tách biệt khỏi nhịp sống đô thị mà vẫn đảm bảo khả năng kết nối trung tâm.

Phối cảnh dự án Palm City nhìn từ trên cao.

Tại TP.HCM, khu đất ven sông có quy mô đủ lớn để phát triển thành khu đô thị đồng bộ không còn nhiều. Đặc biệt tại khu đông, quỹ đất sở hữu đồng thời yếu tố ven sông, gần trung tâm và được quy hoạch bài bản ngày càng hiếm.

Nam Rạch Chiếc thuộc số ít khu vực còn giữ được lợi thế này. Nằm trên trục phát triển của khu đông, khu vực sở hữu hệ thống sông nước tự nhiên, quỹ đất lớn, tạo điều kiện để hình thành khu đô thị tích hợp quy mô hàng chục ha.

Từ lợi thế vị trí đến tham vọng xây dựng “đô thị nghỉ dưỡng”

Nam Rạch Chiếc hưởng lợi từ sự phát triển hạ tầng của khu đông TP.HCM. Nhiều công trình trọng điểm như nút giao An Phú, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành và định hướng phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thủ Thiêm từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối khu vực, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo toàn khu đông.

Từ Nam Rạch Chiếc, cư dân có thể kết nối nhanh đến Thủ Thiêm, trung tâm hiện hữu của TP.HCM cũng như sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Đây được xem là lợi thế giúp khu vực tiếp tục thu hút nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn.

Tận dụng lợi thế đó, Palm City được quy hoạch trên diện tích 30,2 ha theo mô hình đô thị tích hợp, bao gồm nhà ở, thương mại - dịch vụ, trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế và hệ thống tiện ích cộng đồng.

Điểm khác biệt nằm ở cách dự án tổ chức không gian sống. Thay vì xem thiên nhiên là yếu tố bổ trợ, Palm City đặt mặt nước, công viên ven sông và không gian mở vào trung tâm của quy hoạch.

Đơn vị phát triển định hướng Palm City trở thành “đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố”, nơi cư dân vừa tận hưởng sự thuận tiện của cuộc sống đô thị, vừa thư giãn và tái tạo năng lượng trong môi trường sống hàng ngày.

Palm River mở đầu giai đoạn phát triển mới

Ngày 16/6, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc cùng Hướng Việt Properties tổ chức lễ khởi động Palm City và triển khai phân khu Palm River, đánh dấu bước phát triển mới của khu đô thị.

Nghi thức xúc cát động thổ, đặt nền móng cho phân khu Palm River.

Tọa lạc ven sông, Palm River được thiết kế với cảm hứng từ hình ảnh lá cọ và dòng chảy của nước. Kiến trúc đề cao sự kết nối giữa con người và thiên nhiên thông qua việc tối ưu ánh sáng tự nhiên, thông gió và khoảng xanh đan xen không gian sống.

Dự án dự kiến cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm với diện tích khoảng 35 m2 đến hơn 300 m2. Hướng Việt Properties đồng thời hợp tác đơn vị tư vấn quốc tế trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất, cảnh quan, công trình xanh và quản lý dự án nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển của phân khu.

Theo ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh Bất động sản Nhà cao tầng của Hướng Việt Properties, việc triển khai Palm River mở đầu cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Palm City với định hướng lâu dài và bền vững.

Giá trị bất động sản được đo bằng chất lượng sống

Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở đa dạng, yếu tố tạo nên sự khác biệt của dự án không còn nằm hoàn toàn ở vị trí hay quy mô đầu tư.

Người mua nhà ngày nay có xu hướng đánh giá khu đô thị thông qua môi trường sống, khả năng tiếp cận tiện ích giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cũng như chất lượng cộng đồng cư dân được hình thành theo thời gian.

Phối cảnh không gian và tiện ích nội khu tại đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố Palm River.

Sau nhiều năm phát triển, Palm City hiện có các phân khu đi vào vận hành như Palm Residence, Palm Heights cùng hệ thống trường học quốc tế và công viên ven sông, từng bước hình thành cộng đồng cư dân hiện hữu.

Việc triển khai Palm River được xem là bước tiếp theo trong hành trình phát triển khu đô thị hơn 30 ha tại Nam Rạch Chiếc. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông gần trung tâm khan hiếm, khu đô thị được phát triển theo hướng nghỉ dưỡng và lấy trải nghiệm sống làm trọng tâm được kỳ vọng tiếp tục thu hút sự quan tâm của người mua nhà.