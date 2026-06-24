Tự mở quầy trà sữa trước cửa, cậu bé 'thẫn thờ' ngồi chờ khách cả ngày

Dù nhiều ngày ngồi từ trưa đến chiều vẫn vắng khách, Phát chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc và kiên trì theo đuổi trải nghiệm kinh doanh đầu đời.

Cậu bé TP.HCM khởi nghiệp bán trà sữa, ế khách vẫn không bỏ cuộc Dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mở quầy nước dịp hè, Phát nhiều ngày ngồi từ trưa đến chiều vẫn vắng khách nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại.

Cuối tháng 5, khi bắt đầu nghỉ hè, bé Lê Tấn Phát (sinh năm 2015, tên ở nhà là Coca) nảy ra ý tưởng mở quầy bán trà sữa và trà tắc trước nhà tại đường Lê Thị Kịa, Mỹ Khánh B, Thái Mỹ, TP.HCM.

Người đồng hành và chứng kiến toàn bộ hành trình của Phát là dì ruột Bảo Ngân (sinh năm 1990). Ban đầu, cậu bé chia sẻ kế hoạch với gia đình nhưng hầu hết mọi người đều khuyên can.

"Cả nhà nói để dành tiền đó lâu lâu mua đồ ăn, đồ uống cho mình thôi, chứ buôn bán cực lắm. Nhưng Coca nói muốn tự làm để trải nghiệm nên không ai cản nổi", chị Ngân chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Để chuẩn bị cho quầy nước nhỏ của mình, Phát dành nhiều ngày nghiên cứu công thức trên mạng, tự thiết kế menu, tính giá bán và đặt mua nguyên liệu, dụng cụ pha chế. Toàn bộ số vốn 1 triệu đều là tiền tiết kiệm của em.

Menu do cậu bé Phát tự nghiên cứu rồi nhờ AI trang trí.

"Có những hôm con thức tới khuya ngồi gõ bàn phím làm menu, tính toán xem bán mỗi ly bao nhiêu tiền cho hợp lý. Tối nào cũng dọn dẹp, rửa đồ tới khoảng 22h mới xong", chị Ngân kể.

Ngoài trà sữa và trà tắc, Phát còn tự học cách làm các loại topping như khúc bạch, kem muối, viên phô mai. Sau khi hoàn thành, em sắp xếp gọn gàng vào từng khay rồi cất trong tủ lạnh.

Không chỉ mua nguyên liệu, cậu bé còn sắm thêm cân điện tử cầm tay và nhiều dụng cụ mới. Những vật dụng nào có thể tận dụng từ trong nhà như thau, rổ cũ để đựng đồ thì em mới sử dụng lại.

Theo người dì, toàn bộ số tiền đầu tư đều là tiền riêng của Phát, không nhận hỗ trợ từ ba mẹ hay người thân.

"Bữa mua đồ hết tiền còn mượn người ta mấy chục nghìn đồng, hứa bán được sẽ trả lại. Tôi cũng quyết tâm không cho thiếu, muốn xem Coca tự quản lý thu chi như thế nào", chị Ngân chia sẻ.

Sau nhiều ngày chuẩn bị, Phát chính thức đăng bài thông báo khai trương trên Facebook vào ngày 5/6. Gần trưa mỗi ngày, em lại bày bàn ghế, chuẩn bị đồ uống rồi ngồi trước nhà chờ khách.

Chị Ngân và cháu trai.

Từ trưa đến chiều, cậu bé liên tục giới thiệu sản phẩm. Khi ít người ghé mua, em chuyển sang livestream trên mạng xã hội để quảng bá quầy nước của mình. Tuy nhiên, thực tế kinh doanh không dễ dàng như kỳ vọng.

"Xung quanh toàn ông bà, cô dì, anh chị thương tình mua ủng hộ chắc trên dưới 10 ly. Riêng món khúc bạch không ai mua, bỏ tủ lạnh qua ngày hôm sau là phải đổ bỏ", chị Ngân hài hước kể.

Nhìn cháu lặng lẽ dọn rửa đồ đạc vào cuối ngày, người dì nhiều lần trêu đùa hỏi có muốn dừng lại hay không. Tuy nhiên, cậu bé lần nào cũng dứt khoát: "Dạ, tất nhiên là không".

Điều khiến gia đình bất ngờ là dù đã bỏ gần hết số tiền tích cóp và đối mặt với nguy cơ thua lỗ, Phát vẫn giữ tâm lý thoải mái.

Theo kế hoạch, quầy nước chỉ hoạt động trong dịp hè. Phát hứa với gia đình sẽ bán hết mùa hè rồi dừng lại để tập trung cho việc học khi năm học mới bắt đầu.

Dù doanh thu chưa như mong đợi, hành trình kinh doanh đầu đời của cậu bé lớp 5 vẫn nhận được sự động viên từ người thân bởi đó là cơ hội để em học cách quản lý tiền bạc, kiên trì theo đuổi mục tiêu và hiểu hơn giá trị của đồng tiền mình làm ra.