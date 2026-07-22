Từ đô thị du lịch đến điểm đến toàn cầu của giới chuyên gia

Đà Nẵng đang dần hình thành diện mạo của một đô thị quốc tế mới tại miền Trung với hạ tầng toàn cầu, dòng vốn mới và cộng đồng cư dân quốc tế cùng hội tụ.

Những năm gần đây, Đà Nẵng bước vào giai đoạn chuyển động mạnh mẽ hơn khi giao thương quốc tế mở rộng, cộng đồng chuyên gia và nhóm lưu trú dài hạn gia tăng. Cùng với sự phát triển của công nghệ, tài chính và đổi mới sáng tạo, thành phố đang từng bước định hình diện mạo mới cho đô thị bên sông Hàn.

Hạ tầng chiến lược và “khẩu vị quốc tế” tạo lực hút mới cho Đà Nẵng

Với vai trò cửa ngõ quốc tế của miền Trung - Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông - Tây, Đà Nẵng đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kết nối đa phương thức trong giai đoạn mới. Ở lĩnh vực hàng không, sân bay quốc tế Đà Nẵng tiếp tục được mở rộng công suất nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch và giao thương quốc tế. Trong khi đó, cảng nước sâu Liên Chiểu đang được đầu tư để trở thành trung tâm logistics quốc tế mới của miền Trung.

Hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện đang tạo thêm lực đẩy cho Đà Nẵng.

Đà Nẵng cũng phát triển đồng bộ 5 loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không, đồng thời nghiên cứu các mô hình giao thông thông minh, đường sắt đô thị, giao thông công cộng khối lượng lớn và các tuyến kết nối ven biển.

Thành phố còn thúc đẩy hàng loạt mô hình kinh tế có tính quốc tế cao. Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VNIFC-DN), Khu công nghệ cao Đà Nẵng cùng hệ sinh thái bán dẫn, AI, đổi mới sáng tạo… đang dần tạo nên cấu trúc kinh tế mới.

Đà Nẵng là một trong số ít đô thị tại Việt Nam duy trì năng lực đăng cai nhiều sự kiện quốc tế quy mô lớn, từ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), Liên hoan phim châu Á DANAFF cho đến các sự kiện MICE, du lịch và thể thao quốc tế trong nhiều năm liên tiếp.

Mô hình đô thị biển cân bằng đang dần định hình diện mạo Đà Nẵng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lũy kế 6 tháng năm 2026, khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 9,77 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 5,16 triệu lượt, tăng hơn 28%; khách nội địa ước đạt gần 4,61 triệu lượt, tăng hơn 16%. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 6 tháng năm 2026 ước đạt hơn 34,7 nghìn tỷ đồng , tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 103% so với kế hoạch.

Làn sóng chuyên gia quốc tế mở thêm dư địa cho bất động sản Đà Nẵng

Theo giới quan sát, mô hình “work - live - resort” bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm tại Đà Nẵng. Mô hình này hướng đến nhu cầu sống linh hoạt của thế hệ cư dân toàn cầu, vị trí trung tâm không chỉ là lợi thế kết nối, mà còn là một phần của phong cách sống. Họ ưu tiên những không gian có thể di chuyển nhanh đến sân bay, trung tâm tài chính, khu công nghệ, khu giải trí và các điểm gặp gỡ quốc tế của thành phố.

Trong bối cảnh đó, M Riverside Danang là một trong những dự án theo đuổi mô hình sống - làm việc - nghỉ dưỡng ngay tại lõi trung tâm Đà Nẵng. Dự án tọa lạc trên đường 2 tháng 9, sở hữu ba mặt tiền đường 2 tháng 9 - Bình Hiên - Đào Tấn, đối diện công viên APEC và kề sông Hàn. Từ vị trí này, cư dân có thể nhanh chóng kết nối đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, cầu Rồng, biển Mỹ Khê và các trục thương mại du lịch quan trọng của thành phố.

Tọa lạc bên sông Hàn, M Riverside Danang đón trọn lợi thế vị trí trung tâm và nhịp sống quốc tế đang ngày càng hiện rõ tại Đà Nẵng.

M Riverside Danang với mức giá dự kiến từ 3,5 tỷ đồng là một lựa chọn tối ưu cho sản phẩm tích hợp không gian sống, làm việc và nghỉ dưỡng trong cùng hệ tiện ích. Sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm tài sản vừa sinh sống, vừa khai thác lưu trú dài hạn trong bối cảnh Đà Nẵng ngày càng gia tăng sức hút với cộng đồng cư dân quốc tế. Hiện, M Riverside Danang trong quá trình hoàn thiện phần hầm với sự tham gia của Central và Artelia (Tập đoàn tư vấn giám sát và quản lý dự án đến từ Pháp) - sự kết hợp này đảm bảo công trình đạt chuẩn quốc tế, an toàn và hoàn thành đúng tiến độ.

M Riverside Danang cao 25 tầng nổi, 3 tầng hầm, cung cấp 312 căn hộ thương mại gồm studio, một phòng ngủ và hai phòng ngủ. Dự án được phát triển bởi hợp tác đầu tư chiến lược giữa Sao Mai Việt (HNX: UNI) và Kyoritsu Maintenance Việt Nam. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Sao Mai Việt đã tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn trên khắp cả nước.