Đà Nẵng tăng trưởng mạnh, nhân sự quản lý đứng trước cơ hội mới

Các động lực tăng trưởng mới tại Đà Nẵng đang mở ra cơ hội nghề nghiệp cho người lao động, đặc biệt là nhóm nhân sự có năng lực quản trị và dẫn dắt doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Đà Nẵng ước tăng 9,52% so với cùng kỳ, đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ. Cùng với đà tăng trưởng kinh tế, thành phố triển khai nhiều cơ chế đặc thù như xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, phát triển khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam và thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ cao như AI, vi mạch bán dẫn, logistics, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Đây được kỳ vọng là những động lực tăng trưởng mới, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung.

Các ngành AI, vi mạch bán dẫn, logistics và kinh tế số mở ra nhu cầu mới về nhân lực chất lượng cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, song song với đầu tư hạ tầng và hoàn thiện chính sách, thành phố cũng xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt ở các lĩnh vực chiến lược như tài chính quốc tế, AI, vi mạch bán dẫn, logistics và kinh tế số.

Khi các dự án được triển khai, doanh nghiệp mở rộng quy mô và hoạt động kinh doanh gắn với chuỗi giá trị toàn cầu, nhu cầu tuyển dụng cũng thay đổi. Sự xuất hiện của các ngành kinh tế mới không chỉ tạo ra nhu cầu về kỹ sư hay chuyên gia công nghệ, mà còn đặt ra yêu cầu với đội ngũ quản lý có khả năng điều hành các dự án xuyên biên giới, phối hợp với đối tác quốc tế và dẫn dắt các tổ chức trong môi trường số.

Với người lao động tại Đà Nẵng, đây cũng là thời điểm mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, cơ hội thăng tiến sẽ không còn được quyết định chủ yếu bởi số năm kinh nghiệm, mà bởi năng lực quản trị và khả năng tạo ra giá trị cho tổ chức.

Bên cạnh kinh nghiệm chuyên môn, các năng lực như tư duy chiến lược, quản trị dự án, quản trị tài chính cơ bản, dẫn dắt đội nhóm, ra quyết định và làm việc trong môi trường quốc tế trở thành tiêu chí quan trọng khi doanh nghiệp cân nhắc bổ nhiệm nhân sự vào các vị trí quản lý.

Đặc biệt, việc Đà Nẵng định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao cũng đồng nghĩa với việc nhu cầu về đội ngũ quản lý có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế sẽ ngày càng gia tăng.

Học viên Leeds Beckett MBA tại Orientation day.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp cận các chương trình đào tạo quản trị quốc tế ngay tại địa phương đang giúp người lao động có thêm điều kiện để chuẩn bị cho bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp. Một trong những chương trình MBA quốc tế nổi bật tại Đà Nẵng là Leeds Beckett MBA của ĐH Leeds Beckett (Vương quốc Anh), do Viện Quản trị & Công nghệ FSB (Trường ĐH FPT) triển khai.

Chương trình được thiết kế dành cho người đang đi làm với mô hình tinh gọn gồm 6 học phần và 1 dự án tư vấn doanh nghiệp, tập trung phát triển những năng lực quản trị mà doanh nghiệp đang tìm kiếm như tư duy chiến lược, lãnh đạo, đổi mới, quản trị dự án và ứng dụng AI trong quản trị.

Bên cạnh đó, mô hình “học 1 tháng - ứng dụng 1 tháng” giúp học viên có thể áp dụng ngay các công cụ và phương pháp quản trị vào giải quyết những bài toán thực tế tại doanh nghiệp trong suốt quá trình học.

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được cấp bằng trực tiếp bởi trường ĐH Leeds Beckett (Vương quốc Anh).

Leeds Beckett MBA tại Đà Nẵng hiện cũng duy trì chính sách học bổng thường niên dành cho người đi làm khu vực miền Trung. Việc triển khai ngay tại địa phương cùng chính sách hỗ trợ học phí được kỳ vọng giúp đội ngũ quản lý trẻ có thêm điều kiện nâng cao năng lực, sẵn sàng nắm bắt những cơ hội phát triển khi Đà Nẵng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.