'Trùm cuối' ở tuyến giữa tuyển Việt Nam

Công thức "Hoàng Đức +1" nhiều khả năng sẽ định hình tuyến giữa tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 này.

Trước trận thắng Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026 trên sân Pakansari, Bogor tối 3/8, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức là cặp tiền vệ trung tâm đá chính cả 6 trận của Việt Nam, bắt đầu từ trận thắng Lào 2-0 ngày 19/11/2025 tại vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng với những gì diễn ra trong trận gặp "Đại bàng Garuda", điều này có thể sẽ khác.

Lê Phạm Thành Long chơi ấn tượng trước tuyển Indonesia. Ảnh: Minh Chiến.

Hy vọng mới mang tên Thành Long

Bài toán Quang Hải - Hoàng Đức ở trung tâm hàng tiền vệ từng nhiều lần được giới chuyên môn đề cập và cũng là chi tiết được HLV Kim nhắc tới trong cuộc họp báo trước hôm 2/8. Cả hai đều từng giành Quả bóng vàng Việt Nam và ở đẳng cấp siêu sao của bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, họ đều là mẫu tiền vệ thiên công. Không phải lúc nào, việc sử dụng cả hai cùng lúc cũng mang tới hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, chọn ai, loại ai thực sự là bài toán đau đầu với ông Kim. Trước Indonesia ở Bogor, ông Kim cuối cùng đã loại Quang Hải, thay bằng Thành Long. Thắng lợi 3 sao của tuyển Việt Nam chứng minh ông Kim đã đúng.

Điểm sáng của tiền vệ sinh năm 1996 là đường kiến tạo bàn thứ hai cho Nguyễn Hai Long, nâng tỷ số lên 2-0 trước Indonesia.

Ngoài pha bóng "dọn cỗ", theo Sofascore, trong lần đầu tiên có tên trong đội hình xuất phát tại ASEAN Cup 2026, Thành Long còn làm tốt vai trò điều phối bóng, cầm nhịp cũng như hỗ trợ phòng ngự. Anh có 43/48 đường chuyền chính xác cùng 4 lần thu hồi bóng và 6/9 lần thắng tranh chấp tay đôi. Đặc biệt, số 8 thể hiện được khả năng chuyền bóng đa dạng với 7/7 đường chuyền dài đưa bóng đi đúng "địa chỉ".

Khi tuyển Việt Nam thiếu những "máy quét" như Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Thái Sơn (chấn thương) và Nguyễn Đức Chiến (không có phong độ cao), HLV Kim cần mẫu tiền vệ chơi lùi sâu trong vai trò "mỏ neo" như Thành Long. Không sở hữu đẳng cấp tương đương Hoàng Đức, Quang Hải, nhưng cựu sao CLB Hải Phòng lại có lối chơi cân bằng hơn. Anh vừa có thể cầm nhịp, vừa phòng ngự được bằng khả năng giữ vị trí và cầm bóng ấn tượng. Trong quá khứ, tuyển Việt Nam cũng từng có một tiền vệ trụ xuất sắc tới từ HAGL, sở hữu phong cách gần với Thành Long là Nguyễn Tuấn Anh.

Với những gì đã thể hiện trong chiến thắng 3-0 trước tuyển Indonesia, không ngoại trừ khả năng, Thành Long sẽ có vị trí chính thức và Quang Hải phải làm quen với ghế dự bị. Trong sự nghiệp, Long chưa từng đóng vai kép chính ở bất kỳ giải đấu nào của tuyển Việt Nam.

Hoàng Đức trao lại băng đội trưởng khi Quang Hải vào sân ở trận gặp Indonesia hôm 3/8 vừa qua. Ảnh: Minh Chiến.

Nhưng Hoàng Đức mới là "trùm cuối"

Nhưng dù chọn ai giữa Quang Hải hay Thành Long, trái tim của tuyển Việt Nam có lẽ vẫn thuộc về một cái tên khác: Nguyễn Hoàng Đức.

Trong bộ ba tiền vệ trung tâm của ông Kim, Hoàng Đức là người duy nhất đá chính cả ba trận từ đầu giải. Hoàng Đức cũng đang trình diễn phong độ tốt tại ASEAN Cup 2026 khi trận nào cũng chơi từ mức khá trở lên. Trước tuyển Indonesia, số 14 tỏa sáng với 2 kiến tạo.

Trước đó, ở trận hòa 0-0 trước tuyển Singapore, Hoàng Đức là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Việt Nam khi nhận giải Cầu thủ xông xáo nhất trận. Bản đồ nhiệt cho thấy ngôi sao của CLB Ninh Bình hoạt động rộng, gần như khắp sân, có mặt ở mọi điểm nóng và chơi không biết mệt mỏi suốt 90 phút.

Bản đồ nhiệt của Hoàng Đức trận tuyển Việt Nam 0-0 Singapore. Đồ họa: ASEAN United FC.

Còn ở trận đầu tiên, khi đối thủ của tuyển Việt Nam chỉ là Timor-Leste và đội thắng tới 7-0, Hoàng Đức đương nhiên chơi hay với 1 kiến tạo. Sau khi trận đấu kết thúc, Mid Block, công ty cung cấp và phân tích dữ liệu thể thao tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của Indonesia gọi ngôi sao 28 tuổi là "Vitinha Việt Nam". "Hoàng Đức vừa chơi trận hay nhất mà bóng đá Đông Nam Á từng thấy. Anh liên tục tìm kiếm khoảng trống và điều phối bóng. Những đường chuyền của Hoàng Đức bao phủ khắp mặt sân Chonburi, Thái Lan", Mid Block viết.

Cầu thủ quê Hải Phòng đang là ngôi sáng nhất ở vị trí tiền vệ trung tâm của tuyển Việt Nam. Ở tuyến giữa, HLV Kim có thể thay bất kỳ ai, ngoại trừ Hoàng Đức. Chỉ cần không chấn thương hoặc gặp vấn đề sức khỏe, cựu sao CLB Viettel (nay là Thể Công - Viettel) mặc định đá chính. Anh có lợi thế hình thể, tranh chấp tốt hơn Quang Hải, kiến tạo hay ghi bàn đều trội hơn Thành Long.

Bản thân Hoàng Đức cũng đang là đương kim Quả bóng vàng. Trong cuộc bầu chọn hồi đầu năm, anh trực tiếp đánh bại Quang Hải (Quả bóng đồng). Không quá nếu nói tuyến giữa tuyển Việt Nam hiện đang phụ thuộc vào niềm cảm hứng mang tên Hoàng Đức.

Vào lúc này, công thức cặp tiền vệ trung tâm của tuyển Việt Nam là Hoàng Đức +1.

Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 sau trận tuyển Indonesia 0-3 Việt Nam. Đồ họa: ASEAN United FC.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn