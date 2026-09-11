Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam

Sáng 10/9/2026 (theo giờ Paris), lễ bàn giao Trống đồng Đông Sơn cho Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Bộ trưởng Văn hóa Pháp và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông bên cạnh chiếc trống đồng Đông Sơn

Tham dự và chứng kiến lễ bàn giao có bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Paris, cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp.

Lễ bàn giao là kết quả của quá trình phối hợp giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Bộ Văn hóa Pháp cùng các cơ quan liên quan trong việc xác minh, bảo quản và hoàn thiện thủ tục trao trả hiện vật. Sự kiện càng có ý nghĩa khi được tổ chức nhân dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp - Bà Catherine Pégard

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Catherine Pégard nhấn mạnh vai trò trung tâm của văn hóa trong mối liên kết nhân văn và trí tuệ lâu đời giữa Việt Nam và Pháp. Hai quốc gia đều nhận thức sâu sắc giá trị của di sản văn hóa – yếu tố nằm ở cốt lõi của bản sắc dân tộc, đồng thời tạo nền tảng cho đối thoại giữa các quốc gia.

Theo Bộ trưởng Catherine Pégard, di sản văn hóa là một trong những tài sản quý giá nhất được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việc trao trả Trống đồng Đông Sơn là minh chứng rõ nét cho sự trân trọng đối với di sản, qua đó góp phần tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp.

Chia sẻ tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định, việc hồi hương Trống đồng Đông Sơn không đơn thuần là tiếp nhận một cổ vật quý giá. Đây còn là sự trở về của một biểu tượng di sản, một phần hồn cốt văn hóa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi lễ

Nhân dịp này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Pháp, Bộ Văn hóa Pháp, Bộ Châu Âu và Ngoại giao, Hải quan Pháp, chính quyền và Bảo tàng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Rennes cùng các cơ quan hữu quan đã tham gia quá trình lưu giữ, bảo quản, xác minh và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để trao trả hiện vật cho Việt Nam.

Thứ trưởng đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và cá nhân Đại sứ Trịnh Đức Hải trong suốt hành trình đưa Trống đồng Đông Sơn trở về quê hương.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, lễ bàn giao là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực bảo tồn di sản. Sự kiện cũng phù hợp với xu thế tiến bộ của cộng đồng quốc tế và UNESCO trong việc đưa các hiện vật văn hóa trở về quê hương; thể hiện tinh thần tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa, góp phần nối lại những mạch nguồn lịch sử từng bị gián đoạn bởi chiến tranh và những biến động của thời cuộc.

Trống đồng Đông Sơn

Trống đồng Đông Sơn được các nhà khoa học Pháp giám định có niên đại khoảng thế kỷ V trước Công nguyên. Hiện vật cao 40,7 cm, có đường kính 54,5 cm và nặng 17,2 kg.

Năm 2014, chiếc trống được các nhân viên hải quan tịch thu tại sân bay Rennes do không có giấy tờ hợp lệ. Sau đó, hiện vật được chuyển giao cho Bảo tàng Nghệ thuật Rennes để bảo quản, nghiên cứu và lưu giữ trong hơn 10 năm.

Việc Trống đồng Đông Sơn chính thức trở về Việt Nam là thành quả từ những nỗ lực bền bỉ và sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng của hai nước. Đây cũng là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Pháp, đồng thời ghi dấu kết quả hợp tác của hai quốc gia trong cuộc đấu tranh chung nhằm ngăn chặn nạn buôn bán trái phép cổ vật trên thế giới.