Trẻ ngủ bao nhiêu là đủ?

Nhu cầu ngủ thay đổi theo độ tuổi. Trẻ sơ sinh, trẻ mẫu giáo, thanh thiếu niên đều có mốc thời gian ngủ khác nhau để hỗ trợ phát triển thể chất, trí não.

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ, từ khả năng học hỏi, ghi nhớ đến điều hòa cảm xúc và duy trì sức khỏe thể chất. Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng cần ngủ cùng một khoảng thời gian. Nhu cầu này thay đổi theo từng giai đoạn phát triển.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cha mẹ có thể dựa vào độ tuổi để xác định khoảng thời gian ngủ phù hợp cho trẻ.

Mỗi độ tuổi cần ngủ bao nhiêu?

Theo CDC, với trẻ 4-12 tháng tuổi, thời gian ngủ được khuyến nghị là 12-16 giờ mỗi ngày, bao gồm cả các giấc ngủ ban ngày. Trẻ 1-2 tuổi cần khoảng 11-14 giờ, cũng tính cả thời gian ngủ trưa.

Ở nhóm 3-5 tuổi, trẻ nên ngủ khoảng 10-13 giờ mỗi ngày. Khi bước vào độ tuổi đi học, nhu cầu ngủ giảm dần nhưng vẫn ở mức cao: trẻ 6-12 tuổi cần 9-12 giờ mỗi ngày.

Trong khi đó, thanh thiếu niên 13-18 tuổi nên ngủ 8-10 giờ mỗi ngày. Đây là giai đoạn nhiều trẻ có xu hướng ngủ muộn do lịch học, sử dụng thiết bị điện tử hoặc các hoạt động cá nhân, khiến tổng thời gian ngủ không đạt mức khuyến nghị.

Riêng trẻ 0-3 tháng tuổi, CDC khuyến nghị khoảng 14-17 giờ mỗi ngày.

Nhu cầu ngủ của trẻ có thể thay đổi theo từng giai đoạn phát triển. Ảnh: Shutterstock.

Ngủ thiếu có thể ảnh hưởng đến trẻ

Theo Hiệp hội Y học Giấc ngủ Mỹ (AASM), ngủ đủ không chỉ giúp trẻ tỉnh táo hơn vào ngày hôm sau. Việc thường xuyên đạt thời lượng ngủ phù hợp có liên quan đến khả năng chú ý, hành vi, học tập, ghi nhớ và điều hòa cảm xúc tốt hơn, đồng thời hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần.

Ngược lại, trẻ thường xuyên ngủ ít hơn mức khuyến nghị có thể gặp các vấn đề về chú ý, hành vi và khả năng học tập. CDC cũng ghi nhận thiếu ngủ ở trẻ em và thanh thiếu niên có liên quan đến nguy cơ cao hơn về béo phì, đái tháo đường type 2, sức khỏe tinh thần kém và chấn thương.

Một nghiên cứu của CDC trên trẻ từ 4 tháng đến 17 tuổi cho thấy khoảng 34,9% trẻ ngủ ít hơn thời lượng khuyến nghị. Những trẻ có giờ đi ngủ đều đặn có khả năng đạt đủ thời gian ngủ cao hơn.

Không chỉ đếm số giờ ngủ

Cha mẹ không nên chỉ quan tâm trẻ ngủ đủ bao nhiêu giờ mà bỏ qua chất lượng và tính đều đặn của giấc ngủ. Một giấc ngủ lành mạnh cần có thời lượng phù hợp, thời điểm hợp lý, chất lượng tốt, lịch ngủ tương đối ổn định và không bị các rối loạn giấc ngủ ảnh hưởng.

Vì vậy, cha mẹ nên cố gắng duy trì giờ đi ngủ và thức dậy tương đối ổn định, kể cả vào cuối tuần. Với trẻ đi học, cần sắp xếp thời gian học tập, vui chơi và sử dụng thiết bị điện tử để không lấn vào giờ ngủ.

Đặc biệt, không nên cố ép mọi trẻ phải ngủ đúng một con số cụ thể. Khuyến nghị theo độ tuổi là khoảng thời gian tham khảo, trong khi nhu cầu thực tế còn phụ thuộc từng trẻ.

Nếu trẻ thường xuyên ngủ quá ít hoặc quá nhiều, khó đi vào giấc ngủ, liên tục thức giấc, ngáy nhiều, có biểu hiện khó thở khi ngủ hoặc mệt mỏi, buồn ngủ bất thường vào ban ngày, cha mẹ nên trao đổi với bác sĩ để tìm nguyên nhân. AASM cũng khuyến nghị đánh giá y tế khi cha mẹ lo ngại trẻ ngủ không phù hợp với nhu cầu.