Trách nhiệm của shipper sau mỗi đơn hàng

Phía sau mỗi đơn được giao đến tay khách hàng là sự tận tâm của đội ngũ shipper J&T Express để hoàn thành trọn vẹn mỗi chuyến giao.

Không giống những tuyến giao hàng ở đồng bằng, hành trình chuyển phát tại vùng núi là chặng đường vất vả gắn với địa hình và thời tiết. Những con dốc nối tiếp nhau, đường đất trơn trượt sau mưa, sương mù dày đặc hay cái rét cắt da của mùa đông Tây Bắc khiến quãng đường vài chục km trở nên dài hơn. Với những người shipper bám tuyến miền núi, mỗi đơn hàng được giao đúng hẹn là kết quả của sự kiên trì, trách nhiệm và không ít lần vượt qua thử thách bất ngờ trên đường.

Vượt qua thời tiết khắc nghiệt để hoàn thành đơn hàng

Địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều tuyến đường đèo dốc và thời tiết diễn biến khắc nghiệt, Sông Mã (Sơn La) là một trong những địa bàn giao nhận nhiều thử thách. Mùa mưa đối mặt với sạt lở, lũ quét, đường trơn trượt; mùa đông lại phủ kín sương mù và những đợt rét đậm, rét hại.

Shipper J&T Express ở vùng cao giao hàng trên những cung đường quanh co.

Với anh Lò Văn Diện (31 tuổi), đợt rét đậm cuối tháng 11/2025 là quãng thời gian đáng nhớ nhất kể từ khi gắn bó với nghề chuyển phát. Khoảng 20h hôm đó, anh được phân công đi giao hỗ trợ tuyến hàng cách bưu cục khoảng 40 km. Ngoài trời chỉ hơn 10 độ, tuyến đường đó lại chưa từng phụ trách, nên khi được nhờ hỗ trợ anh cũng phân vân.

"Tôi có chút đắn đo vì chưa quen địa bàn và đã là cuối ngày. Nếu không hoàn thành, không chỉ đơn hàng bị chậm mà còn ảnh hưởng đến tiến độ chung của bưu cục", anh nhớ lại.

Anh Lò Văn Diện - người vượt qua cái rét đêm đông để hoàn thành nhiệm vụ.

Sau lời động viên của trưởng bưu cục, anh quyết định nhận nhiệm vụ. Chiếc xe máy tiếp tục lăn bánh trong đêm rét, mang theo 40 đơn hàng cuối cùng cần được giao trong ngày. Cứ thế, anh kiên trì vượt qua từng con dốc và gõ cửa từng nhà. Khi đơn hàng cuối cùng được giao thành công, đồng hồ đã gần 23h. Giữa màn sương muối dày đặc, người mệt rã rời nhưng điều còn đọng lại là cảm giác nhẹ nhõm vì không để khách phải chờ thêm một ngày nữa.

Chia sẻ cảm xúc, anh Diện thừa nhận bản thân không tránh khỏi cảm giác lo lắng. "Có những đoạn đường tối tăm, vắng lặng đến lạnh người. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không tin mình đã đưa ra quyết định táo bạo và hoàn thành được nhiệm vụ hôm ấy", anh Diện chia sẻ.

Giữ hành trình đơn hàng không gián đoạn

Cùng chung khu vực Sông Mã (Sơn La), anh Trịnh Công Sơn (26 tuổi) đã gắn bó với công việc shipper tại J&T Express hơn 4 năm. Trong quãng thời gian đó, anh cũng từng trải qua nhiều khó khăn trên hành trình giao nhận. Với anh Trịnh Công Sơn, phép thử đến khi mưa lũ bất ngờ chia cắt tuyến giao hàng và buộc anh phải tìm cách để không một đơn nào bị bỏ lại.

Anh Trịnh Công Sơn luôn đặt khách hàng lên hàng đầu trong mỗi quyết định trên hành trình giao nhận.

Trong một chuyến phát hàng cách bưu cục gần 50 km, cơn mưa lớn bất ngờ khiến nước lũ dâng cao, chia cắt tuyến đường vào bản. Khi được người dân địa phương đưa vào nơi an toàn, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là bao giờ mình có thể trở về, mà là hơn 60 đơn hàng vẫn còn trong sọt.

Khoảng 19h thì nước rút dần, anh được bà con hỗ trợ và thoát khỏi dòng suối dữ. "Ai cũng nghĩ tôi sẽ quay đầu về kho, nhưng nhìn 60 đơn hàng còn trên ứng dụng, tôi không đành lòng", anh Sơn kể lại.

Lúc này, thử thách không còn là dòng nước lũ mà là cách để những đơn hàng vẫn đến đúng người khi trời đã tối, đường núi khó đi và nhiều khách không ở nhà. Thay vì chờ khách quay về, anh chủ động gọi điện xác nhận, linh hoạt nhờ người thân hoặc hàng xóm nhận hộ khi được khách đồng ý. Có những hộ ở sâu trong bản, anh phải cầm loa đi tìm từng người. Mỗi đơn hàng được xử lý theo một cách khác nhau, miễn bảo đảm hàng đến đúng nơi, đúng người và đúng quy trình.

Sự linh hoạt ấy giúp hơn 100 đơn hàng được hoàn thành trong ngày, trong đó có toàn bộ số đơn từng đứng trước nguy cơ bị tồn sau trận lũ. Sau đó, anh Sơn trở về bưu cục đúng 23h30. Anh bất ngờ và cảm động khi ánh đèn vẫn sáng cùng những đồng nghiệp đang chờ nhau kết thúc ca làm.

Câu chuyện của anh Lò Văn Diện và anh Trịnh Công Sơn, hai shipper đạt thành tích cao nhất trong dự án "Hành trình hái sao" tháng 6 vừa qua và đạt "Shipper 5 sao" ba tháng liên tiếp, chỉ là hai trong nhiều hành trình thầm lặng của đội ngũ shipper J&T Express trên cả nước. Dù hoàn cảnh khác nhau, điểm chung ở họ là tinh thần trách nhiệm luôn được đặt lên trước mọi khó khăn. Phía sau mỗi đơn hàng được giao đúng hẹn là những quyết định được đưa ra trong thời điểm khó khăn, sự linh hoạt trước tình huống bất ngờ và sự kiên trì để hoàn thành lời hẹn với khách hàng. Chính nỗ lực thầm lặng góp phần giữ hành trình giao nhận được nối dài, để mỗi kiện hàng không chỉ đến đúng địa chỉ mà còn mang theo sự tận tâm của người làm nghề chuyển phát.