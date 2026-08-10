TPBank ra mắt T’AioX - chuyên gia ngân hàng số hỗ trợ khách hàng 24/7

TPBank vừa chính thức ra mắt T’AioX - chuyên gia ngân hàng số trên ứng dụng TPBank, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng AI để thấu hiểu khách hàng qua từng điểm chạm.

Bằng cách chuyển hóa các tính năng ngân hàng thành những cuộc hội thoại tự nhiên, T’AioX mang đến trải nghiệm quản lý tài chính, tra cứu giao dịch và săn ưu đãi một cách nhanh chóng, cá nhân hóa và đầy thú vị.

Khi AI tạo điểm chạm cảm xúc

Trong xu thế chuyển đổi số, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào ngành ngân hàng không còn là điều mới lạ. Không đi theo cách tiếp cận công nghệ khô khan, TPBank tập trung tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân hóa nhằm mang lại những giá trị gần nhất cho khách hàng. T’AioX không chỉ là một AI, mà là chuyên gia ngân hàng số thấu hiểu thói quen chi tiêu và nhu cầu tài chính cá nhân, giúp mọi tương tác trên app TPBank trở nên tự nhiên và riêng biệt như cuộc hội thoại giữa những người bạn.

T’AioX chuyển hóa các tính năng ngân hàng thành cuộc hội thoại tự nhiên.

Khách hàng có thể trải nghiệm sự hỗ trợ toàn diện của T’AioX thông qua 4 nhóm tính năng trọng tâm được thiết kế liền mạch trên ứng dụng. Thay vì phải tự mình lục tìm lịch sử giao dịch hay cộng trừ thủ công, người dùng giờ đây chỉ cần đặt những câu hỏi đơn giản như: “Tổng hợp chi tiêu một năm gần đây?”, “Tìm các giao dịch chuyển tiền với Nam?” hay “Liệt kê các giao dịch hóa đơn?”, hệ thống sẽ lập tức tổng hợp và trả về số liệu chính xác.

T’AioX cũng khéo léo hỗ trợ nhắc nhở các khoản nợ vay, hóa đơn định kỳ hay dư nợ thẻ tín dụng, giúp khách hàng luôn chủ động trong mọi kế hoạch chi tiêu.

Khách hàng có thể tra cứu chi tiêu, lịch sử giao dịch và các khoản thanh toán định kỳ thông qua T’AioX.

Bên cạnh đó, tính năng điều hướng thông minh (AI SmartSearch) giúp giảm thiểu tối đa thời gian tìm kiếm giữa hàng chục danh mục phức tạp. Với các nhu cầu như mở tiết kiệm, tra cứu phí thường niên thẻ tín dụng, khóa thẻ tín dụng hoặc thanh toán hoá đơn... T’AioX sẽ trực tiếp giải đáp và dẫn dắt người dùng tới đúng màn hình cần thiết mà không đòi hỏi phải ghi nhớ vị trí các tính năng.

Sự đồng hành của T’AioX còn thể hiện qua khả năng hỗ trợ khẩn cấp 24/7. Trong các tình huống cấp bách như chưa nhận được tiền chuyển khoản, cần khóa thẻ khẩn cấp hay gặp lỗi mã OTP, mọi vướng mắc sẽ được ghi nhận tức thì và điều hướng tới kênh xử lý hoặc tư vấn viên phù hợp nhất, đảm bảo luồng thông tin luôn thông suốt.

Cuối cùng, để gia tăng thêm giá trị trải nghiệm, T’AioX còn là trợ thủ đắc lực trong việc cập nhật các ưu đãi cá nhân hóa. Chỉ qua vài thao tác trò chuyện đơn giản, người dùng có thể khám phá ngay các chương trình giảm giá mua sắm, ẩm thực hay du lịch được thiết kế dựa trên chính thói quen chi tiêu của mình.

Nỗ lực mang công nghệ AI nâng tầm trải nghiệm khách hàng

Việc phát triển T’AioX là một phần trong chiến lược dài hạn của TPBank nhằm mang đến hệ sinh thái ngân hàng số thông minh và thân thiện. Thay vì yêu cầu khách hàng phải làm quen với những giao diện phức tạp, TPBank chọn cách để công nghệ tự thích nghi với ngôn ngữ và thói quen của người dùng. Sự ra đời của T’AioX là kết quả từ hành trình bền bỉ của ngân hàng này trong việc làm chủ trí tuệ nhân tạo.

Không chỉ là chatbot AI thông thường, T’AioX được phát triển trên nền tảng AI đa mô hình (Multi-LLM Platform), cho phép linh hoạt ứng dụng những công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến hàng đầu thế giới như ChatGPT, Gemini và Grok. Tùy theo từng nhu cầu và tình huống, hệ thống sẽ tự động lựa chọn mô hình AI phù hợp để mang đến câu trả lời nhanh hơn, chính xác hơn và trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Đặc biệt, T’AioX còn là nền tảng AI phục vụ toàn bộ hoạt động của ngân hàng từ tư vấn sản phẩm, hỗ trợ giao dịch, chăm sóc khách hàng đến hỗ trợ cán bộ nhân viên tra cứu thông tin, xử lý nghiệp vụ, phân tích dữ liệu và nâng cao hiệu quả công việc, T’AioX đều có thể đáp ứng trên cùng nền tảng AI thống nhất.

T’AioX là bước tiến mới của TPBank trong việc ứng dụng AI vào trải nghiệm ngân hàng số.

Thay vì xây dựng chatbot, TPBank lựa chọn xây dựng AI có khả năng liên tục tiếp nhận và ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất. Điều này giúp T’AioX không ngừng thông minh hơn theo thời gian, đảm bảo hiệu suất và độ an toàn ở mức cao, mang lại trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho cả khách hàng và cán bộ nhân viên.

Sự kiên trì trong việc lấy sự thấu hiểu làm trọng tâm đã giúp TPBank xuất sắc nhận giải thưởng “Ứng dụng AI tạo sinh (GenAI) xuất sắc” và “Doanh nghiệp triển khai AI toàn diện nhất Việt Nam” từ The Asian Banker. Các giải thưởng quốc tế này là minh chứng cho việc đưa GenAI vượt xa vai trò của một chatbot thông thường để thực sự đồng hành cùng khách hàng. Đây cũng chính là lời cam kết để ngân hàng tiếp tục hoàn thiện Chuyên gia Ngân hàng số T’AioX, biến mỗi hành trình tài chính trên App TPBank trở thành một trải nghiệm thông minh, an toàn và đậm chất cá nhân hóa.