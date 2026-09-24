Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việt Nam muốn trở thành đối tác phát triển công nghệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các tập đoàn công nghệ Mỹ nhìn Việt Nam không chỉ là thị trường hay địa điểm sản xuất; mong muốn Việt Nam trở thành đối tác phát triển công nghệ.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Mỹ, sáng 23/9 (giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm với lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư Mỹ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tại tọa đàm, đại diện một số tập đoàn của Mỹ và tập đoàn đa quốc gia chia sẻ về các chủ đề: thúc đẩy các sáng kiến của chính phủ để thu hút nguồn vốn tư nhân; nhận diện các xu hướng mới trong thị trường tài chính toàn cầu và tác động đến các thị trường mới nổi như Việt Nam; vấn đề địa chính trị toàn cầu, xu hướng và cơ hội cho Việt Nam.

Các tập đoàn khác của Mỹ và quốc tế cũng chia sẻ các giải pháp liên quan phát triển cơ sở hạ tầng: làm thế nào để giải quyết bài toán về vốn; thị trường bảo hiểm - vốn dài hạn cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng; cơ hội phát triển du lịch của Việt Nam; xu hướng ngành năng lượng toàn cầu và các dự án kinh doanh tiềm năng với Việt Nam.

Cũng tại tọa đàm, đại diện các tập đoàn Việt Nam trình bày những tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, hàng không; năng lượng và hợp tác trong lĩnh vực tài chính.

Sau khi lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, định chế tài chính quốc tế và các ý kiến của doanh nghiệp Việt Nam, phản hồi của các bộ, ngành, phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý kiến hôm nay rất có giá trị, bởi các bên không chỉ trao đổi về những cơ hội đang có, mà còn cùng thảo luận một câu hỏi lớn hơn: Việt Nam cần làm gì để bước vào một giai đoạn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và có vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam không thiếu cơ hội phát triển, có nhu cầu rất lớn về hạ tầng, năng lượng, công nghệ, chuyển đổi số, đô thị, logistics, y tế, giáo dục và nhiều ngành dịch vụ mới. Nhưng thách thức của giai đoạn tới là biến những cơ hội đó thành các dự án đủ chất lượng, khả thi, đủ khả năng huy động vốn và đủ sức tạo ra năng suất mới cho nền kinh tế.

Đại biểu Mỹ tham dự tọa đàm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết công nghệ, năng lượng và tài chính là ba câu chuyện riêng biệt. Công nghệ tạo năng suất mới. Năng lượng tạo nền tảng cho tăng trưởng. Tài chính tạo nguồn lực để biến ý tưởng thành dự án. Khi ba yếu tố này được kết nối tốt mới có thể hình thành một mô hình phát triển có chất lượng cao hơn. Đây chính là điểm gặp gỡ rất tự nhiên giữa nhu cầu phát triển của Việt Nam với thế mạnh của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và định chế tài chính của Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực rất quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Mỹ có những doanh nghiệp hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, điện toán đám mây, phần mềm, tự động hóa, an ninh mạng và nghiên cứu-phát triển. Đây là những lĩnh vực rất phù hợp với nhu cầu chuyển đổi của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các tập đoàn công nghệ Mỹ nhìn Việt Nam không chỉ là một thị trường hay một địa điểm sản xuất; mong muốn Việt Nam trở thành một đối tác phát triển công nghệ.

Một dự án công nghệ thành công không nên chỉ được đo bằng số vốn đầu tư hay doanh thu, mà cần được đo bằng việc có bao nhiêu kỹ sư Việt Nam được đào tạo; bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng; bao nhiêu hoạt động nghiên cứu, thiết kế hoặc phát triển giải pháp được thực hiện tại Việt Nam và dự án đó tạo ra năng lực cạnh tranh mới nào cho nền kinh tế Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần có tầm nhìn dài hạn; đồng thời cam kết Việt Nam sẽ bảo đảm môi trường chính sách ổn định, minh bạch, tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn sau cuộc gặp hôm nay sẽ có một danh mục dự án có khả năng triển khai; có nhà đầu tư thực sự quan tâm; có cấu trúc vốn phù hợp; có đầu mối chịu trách nhiệm và có lộ trình xử lý cụ thể.

Các doanh nghiệp cần nêu rõ nhu cầu và cam kết. Các quỹ và định chế tài chính cần tham gia từ sớm để hỗ trợ thiết kế cấu trúc vốn và chuẩn hóa các dự án.

Các cơ quan của Việt Nam cần đồng hành trong khuôn khổ pháp luật để xử lý điểm nghẽn và tạo điều kiện cho những dự án chất lượng cùng kết quả có tác động lan tỏa. Đó là cách hai bên chuyển từ cơ hội sang dự án và từ đầu tư sang năng lực phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu, lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư Mỹ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển với nhiều cơ hội mới. Công nghệ, năng lượng và tài chính chỉ thực sự có ý nghĩa khi được kết nối với nhau trong những dự án tốt, những doanh nghiệp tốt và những thể chế tốt.

Nếu làm được điều đó, công nghệ, năng lượng và tài chính sẽ không còn là ba câu chuyện riêng biệt, mà trở thành ba cấu phần của một mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và định chế tài chính Mỹ không chỉ đánh giá Việt Nam như một thị trường hấp dẫn của hiện tại, mà như một đối tác phát triển dài hạn sau này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hy vọng các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và định chế tài chính Mỹ cùng Việt Nam biến các ý tưởng hôm nay thành những dự án có thể triển khai; biến những dự án tốt thành dòng vốn dài hạn; và biến dòng vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị thành năng suất mới, hạ tầng mới, doanh nghiệp mới và năng lực cạnh tranh mới cho Việt Nam. Đó cũng chính là cách tạo ra những giá trị bền vững cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với nền tảng quan hệ Việt Nam - Mỹ ngày càng sâu sắc, với năng lực và kinh nghiệm của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và định chế tài chính Mỹ, cùng với quyết tâm đổi mới và khát vọng phát triển của Việt Nam, hai nước hoàn toàn có thể biến những tiềm năng rất lớn hiện nay thành những thành quả cụ thể trong những năm tới.