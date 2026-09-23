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Xã hội Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

  • Thứ tư, 23/9/2026 23:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 23/9, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Steve Daines.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh. Ảnh: TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay. Ảnh: TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Troy Rohrbaugh, đồng Tổng giám đốc toàn cầu Ngân hàng JPMorgan Chase. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Robert (Bobby) Thomson, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Tổng phụ trách Quan hệ Chính phủ Toàn cầu của Tập đoàn Visa. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại diện một số tập đoàn kinh tế tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Ngân hàng JPMorgan Chase và Tập đoàn Visa, trao đổi về thu hút vốn quốc tế, phát triển thị trường tài chính, thúc đẩy chuyển đổi số.

2 giờ trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việt Nam chọn hòa bình, hợp tác và phát triển

Ngày 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

17 giờ trước

Ông Hùng Cao chia sẻ tình cảm với quê hương, kỳ vọng Việt Nam đột phá

Trong khuôn khổ các hoạt động tại New York, sáng 22/9 giờ địa phương (chiều tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ.

18 giờ trước

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

TTXVN/Vietnam+

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