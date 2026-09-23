Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Steve Daines.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh. Ảnh: TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay. Ảnh: TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Troy Rohrbaugh, đồng Tổng giám đốc toàn cầu Ngân hàng JPMorgan Chase. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Robert (Bobby) Thomson, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Tổng phụ trách Quan hệ Chính phủ Toàn cầu của Tập đoàn Visa. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN.
Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.