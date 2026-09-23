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Xã hội Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

  • Thứ tư, 23/9/2026 06:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 22/9/ giờ địa phương (sáng 23/9 giờ Hà Nội), tại New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 81 Khalilur Rahman.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khalilur Rahman. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách và nhận Huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ (FPA). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Lãnh đạo Hiệp hội Chính sách Đối ngoại trao Huy chương tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp lãnh đạo các nước

Sáng 22/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp với Tổng thống Fiji, Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Australia.

2 giờ trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, chiều 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn Hoa Kỳ.

17 giờ trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên đạt kết quả rất tích cực hướng tới sớm ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng, tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ hai nước.

24 giờ trước

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

TP.HCM tiếp tục có mưa

TP.HCM tiếp tục có mưa

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TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to trong 48 giờ tới. Khu vực Vũng Tàu cũ gồm Long Điền, Xuyên Mộc, Côn Đảo, có thể ghi nhận 100-150 mm; Củ Chi, Cần giờ 90-150 mm.

TTXVN/Vietnam+

tổng bí thư Hà Nội Tô Lâm chủ tịch nước Tô Lâm Liên Hợp Quốc Đại hội đồng

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