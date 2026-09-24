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Xã hội Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bắt đầu thăm Canada

  • Thứ năm, 24/9/2026 07:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 23/9, giờ địa phương (sáng 24/9, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada.

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Quan chức Chính phủ Canada và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Quan chức Chính phủ Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ở sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier, Ottawa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

Sáng 23/9, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

10 giờ trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại diện một số tập đoàn kinh tế tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Ngân hàng JPMorgan Chase và Tập đoàn Visa, trao đổi về thu hút vốn quốc tế, phát triển thị trường tài chính, thúc đẩy chuyển đổi số.

11 giờ trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việt Nam chọn hòa bình, hợp tác và phát triển

Ngày 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

26:1567 hôm qua

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cháy lớn nhà xưởng ở Hà Nội

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https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-bat-dau-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-toi-canada-post1138071.vnp

TTXVN/Vietnam+

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