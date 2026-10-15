Tối nay hạ thủy nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Tối 15/10, nhịp chính vòm thép hình lá dừa nước của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bắt đầu công đoạn hạ thủy tại xưởng Đại Dũng, mở đầu hành trình lai dắt về Bến Bạch Đằng.

Sau hơn một năm rưỡi thi công, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bước vào chặng quan trọng nhất của toàn dự án. Tối 15/10, tại xưởng Đại Dũng (khu công nghiệp Đông Xuyên, Rạch Dừa, TP.HCM), nhịp chính vòm thép hình lá dừa nước bắt đầu quy trình hạ thủy, mở đầu hành trình về trung tâm TP.HCM.

Nhịp giữa của cầu dài 187 m, là kết cấu vòm thép không gian uốn lượn lấy cảm hứng từ lá dừa nước, loài cây quen thuộc của vùng đất phương Nam. Phần vòm thép được lắp dựng hoàn chỉnh tại nhà máy của CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng thay vì thi công trực tiếp trên sông. Cách làm này giúp kiểm soát chất lượng tốt hơn và rút ngắn thời gian lắp đặt trên mặt nước vốn có nhiều tàu thuyền qua lại.