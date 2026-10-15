Tối nay hạ thủy nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Sau hơn một năm rưỡi thi công, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bước vào chặng quan trọng nhất của toàn dự án. Tối 15/10, tại xưởng Đại Dũng (khu công nghiệp Đông Xuyên, Rạch Dừa, TP.HCM), nhịp chính vòm thép hình lá dừa nước bắt đầu quy trình hạ thủy, mở đầu hành trình về trung tâm TP.HCM.
Nhịp giữa của cầu dài 187 m, là kết cấu vòm thép không gian uốn lượn lấy cảm hứng từ lá dừa nước, loài cây quen thuộc của vùng đất phương Nam. Phần vòm thép được lắp dựng hoàn chỉnh tại nhà máy của CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng thay vì thi công trực tiếp trên sông. Cách làm này giúp kiểm soát chất lượng tốt hơn và rút ngắn thời gian lắp đặt trên mặt nước vốn có nhiều tàu thuyền qua lại.
Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công năm 2025, có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ toàn bộ. Toàn tuyến dài khoảng 720 m, kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với Quảng trường trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi nhịp chính rời xưởng chế tạo, hình hài của một biểu tượng mới nối liền hai bờ sông Sài Gòn giữa trung tâm TP.HCM sẽ bắt đầu hiện rõ.