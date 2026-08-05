Toàn cảnh vụ gian lận thi tốt nghiệp tại chuyên Tuyên Quang

29 bị can bị khởi tố trong vụ gian lận xảy ra tại trường THPT chuyên Tuyên Quang. Trong khi đó, 328 học sinh sẽ thi lại tốt nghiệp THPT, dùng kết quả mới để xét tuyển đại học.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang là cái tên được dư luận đặc biệt chú ý nhiều ngày qua, khi 147 điểm 10 môn Toán thi tốt nghiệp THPT xuất hiện tại đây với mật độ cao trong dải số báo danh gần nhau.

Nghi vấn gian lận từ dải điểm bất thường

Sáng 1/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tại Tuyên Quang, môn Toán có gần 17.600 thí sinh dự thi với 154 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Đáng chú ý, có tới 147 điểm 10 tập trung bất thường tại một dải số báo danh gần nhau, từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh). Cũng ở nhóm này, 24 bài thi Toán đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Tính từ mốc điểm 9 trở lên, toàn dải có tới 299 thí sinh. Điểm trung bình môn Toán của 328 thí sinh lên tới hơn 9,5 điểm.

Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của Tuyên Quang xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau.

Đặt trong tương quan chung, một dải 328 số báo danh chỉ chiếm 1,86% tổng số thí sinh dự thi môn Toán toàn tỉnh nhưng lại gom tới 95,45% (147/154) tổng số điểm 10. Trong khi đó, 98,14% số thí sinh còn lại của toàn tỉnh chỉ chia nhau 7 điểm 10 rải rác.

Sự chênh lệch này được dư luận đánh giá là bất thường, đặt ra nhiều nghi vấn.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Ngay sau khi nghi vấn xuất hiện, sáng 3/7, trả lời Tri Thức - Znews, Bộ GD&ĐT cho biết đã rà soát và nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang "có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ". Do đó, từ ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát kết quả.

Thời điểm đó, trả lời báo chí, đại diện Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết trong số 328 thí sinh, đa số là học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang. Bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng trường này, cho hay chỉ có 35 học sinh chuyên Toán, còn lại là các lớp chuyên khác.

Lý giải về kết quả thi môn Toán ở mức cao, theo bà Hằng, nhà trường đã hỗ trợ học sinh ôn tập kỹ lưỡng, tổ chức các lần thi thử riêng của trường để học sinh làm quen cấu trúc đề thi. Với học sinh lớp chuyên Văn, Sử đạt điểm cao môn Toán, bà Hằng nói học sinh đã được ôn tập khá kỹ nên không quá bất ngờ.

Chiều 3/7, ông Lê Thành Tuyên, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Tuyên Quang, cho biết tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, ở tỉnh Tuyên Quang, học sinh trường nào sẽ thi tại trường đó. Việc này được lý giải là để các em thuận lợi đi lại, bởi địa phương có mật độ dân cư thưa thớt, các trường ở cách xa nhau.

Cũng theo ông Tuyên, giám thị tại điểm thi chuyên Tuyên Quang được điều từ nơi khác đến. Chỉ có thư ký, phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất và một số người làm công tác phục vụ là người của trường. Ông Tuyên khẳng định không có giáo viên trường chuyên Tuyên Quang ở lại trường để coi thi.

Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang, bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Giáo viên đầu tiên bị tạm giữ khẩn cấp

Ngày 4/7, theo báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Tuyên Quang cho biết đã chỉ đạo rút toàn bộ các bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra có hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không; đồng thời kiểm tra học bạ của tất cả học sinh đạt điểm 10, phân tích đánh giá cụ thể học lực môn Toán qua từng năm học.

Công an tỉnh cũng tiến hành rà soát, xác minh các thông tin, dữ liệu liên quan đến quá trình tổ chức kỳ thi; bố trí lực lượng để làm việc với từng học sinh, từng giám thị coi thi trong các phòng thi Toán; xác minh các mối quan hệ giữa các giám thị coi thi và các thí sinh.

Thời điểm này, các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh thảo luận, thống nhất đánh giá các khâu của kỳ thi được chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế quy định của Bộ GD&ĐT, chưa phát hiện sai sót trong bất cứ khâu nào của kỳ thi.

Tuy nhiên, đến chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Tuyên Quang) thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang, để điều tra.

Ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Hiệu trưởng THPT chuyên Tuyên Quang và 28 người bị khởi tố

Trong số 4 bị can đầu tiên bị khởi tố, ngoài Nguyễn Hà Duy còn có Trần Thị Thu Hằng - Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Huyên - được phân công làm trưởng điểm thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, bị can Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài môn Toán chưa đúng quy chế thi. Trong đó, bị can Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của bị can Duy xuất phát từ mục đích muốn tạo thành tích cho cá nhân và tập thể.

Đến ngày 15/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố 26 bị can để phục vụ công tác điều tra vụ án. Trong số này có hiệu trưởng trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Hai ngày sau, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định rút hồ sơ vụ án xảy ra tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin tại họp báo do Bộ GD&ĐT tổ chức sáng 5/8, đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an), cho biết đã khởi tố thêm 2 bị can, nâng tổng số lên 29. Tất cả đều bị điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sai phạm xảy ra tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi, dẫn đến kết quả thi của tất cả thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng.

Bên cạnh đó, các sai phạm xảy ra tại điểm thi trường chuyên Tuyên Quang diễn ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, vi phạm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng của kỳ thi.

Nhà chức trách bước đầu xác định có sự móc nối của phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh; giáo viên thừa nhận đã vào phòng thi chỉ bài; một số thí sinh thừa nhận có trao đổi bài thi, nhưng chưa phản ánh đúng mức độ sai phạm.

Bộ GD&ĐT họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Moet.

Quyết định cho thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại

Cùng với Tuyên Quang, Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín ngành giáo dục, cũng như niềm tin của xã hội.

Thủ tướng nêu rõ để có đủ cơ sở xử lý vụ việc cần đảm bảo ba nguyên tắc. Đầu tiên là xác minh đầy đủ, khách quan, bản chất sự việc; đảm bảo công bằng, công khai, đúng quy định. Hai là xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm; trong đó phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm.

Cuối cùng, phương án xử lý phải đúng quy chế thi, quy định; đảm bảo tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thí sinh; đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín của kỳ thi.

Trong thời gian xác minh sự việc, 328 thí sinh tại điểm thi chuyên Tuyên Quang vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển đại học theo kế hoạch tuyển sinh chung nhằm đảm bảo quyền lợi.

Tuy nhiên, ngày 5/8, Bộ GD&ĐT quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6 tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang; đồng thời tổ chức thi lại đối với tất cả môn thi, dự kiến vào ngày 14-15/8, công bố kết ngày 19/8.

Theo bộ, tổ chức thi lại nhằm đảm bảo trung thực, khách quan và công bằng, không phải là biện pháp xử lý kỷ luật. Thí sinh vi phạm sẽ bị xử lý căn cứ kết quả điều tra sau này.

Bên cạnh đó, kết quả thi ngày 11-12/6 của thí sinh tại điểm thi chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các hình thức khác cho đến khi có kết quả thi lại.

"Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký", Bộ GD&ĐT cho biết.