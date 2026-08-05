Tình thế đảo ngược với HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik chứng minh tất cả đã sai khi chỉ trích mình với chiến thắng 3-0 trước tuyển Indonesia trên sân Pakansari, Bogor tối 3/8.

HLV Kim có những tính toán cao tay giúp tuyển Việt Nam thắng 3-0 trước Indonesia. Ảnh: Minh Chiến.

Nhiều nghi ngờ hướng về phía HLV Kim Sang-sik trước trận đấu giữa tuyển Indonesia và Việt Nam tại bảng A ASEAN Cup 2026. Các "Chiến binh sao vàng" chạy đà không tốt cho trận này khi chỉ hòa đối thủ dưới cơ Singapore trên sân nhà Mỹ Đình tối 31/7.

Hơn một giờ trước khi tuyển Việt Nam đấu Indonesia, đội toàn thắng cả hai trận trước đó, HLV Kim còn khiến tất cả ngỡ ngàng với đội hình xuất phát có hàng loạt sự thay đổi. Đặc biệt là việc ông chỉ điền tên 1 trong 3 cầu thủ nhập tịch vào danh sách 11 cái tên ra sân từ đầu. Đá thế nào? Đá nổi không trước một đối thủ không hề yếu, đang tràn đầy hưng phấn và còn là sân khách.

Nhưng chỉ sau hơn 20 phút. Mọi lo lắng tan biến. Tuyển Việt Nam đã thắng, thắng đậm, thắng thuyết phục còn ông Kim một lần nữa chứng minh mình là người đúng.

Những điều chỉnh hiệu quả của HLV Kim

HLV Kim sử dụng đội hình xuất phát giống hệt nhau cho tuyển Việt Nam ở hai trận gặp Timor-Leste và Singapore. Sau khi không thắng đại diện tới từ đảo quốc sư tử, chiến lược gia người Hàn Quốc có lẽ nhận ra tình hình không ổn và lập tức thay đổi nhiều vị trí khi Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long cùng Lê Phạm Thành Long có lần đầu xuất hiện trong đội hình xuất phát tại ASEAN Cup 2026.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam trước Indonesia ghi nhận hàng loạt thay đổi. Quang Hải, Hoàng Hên, Văn Hậu đồng loạt ngồi dự bị. Đồ họa: Sofascore.

Ở hàng phòng ngự, Việt Anh đá trung vệ lệch phải. Phạm Xuân Mạnh, người hai trận trước chơi ở vị trí này, đá lệch trái. Đoàn Văn Hậu ngồi dự bị. Ở tuyến giữa, Thành Long thay Nguyễn Quang Hải. Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên không đá chính. Hai Long đá tiền đạo cánh trái, Nguyễn Tài Lộc bên phải và Nguyễn Đình Bắc đá cắm.

HLV Kim không chỉ thay đổi nhân sự, mà còn điều chỉnh cả cách sắp xếp của các vị trí. Và ông đã thành công khi trong trận thắng 3-0 trước tuyển Indonesia, tất cả đều ghi dấu ấn.

Ở vị trí trung vệ lệch phải, theo Sofascore, Việt Anh giúp Lê Giang Patrik có trận thứ ba liên tiếp giữ sạch lưới khi thực hiện 2/3 pha tắc bóng thành công, 5 lần phá bóng, 1 lần chặn cú sút, 1 lần thu hồi bóng, 4/5 lần thắng tranh chấp tay đôi trong 81 phút thi đấu và là một trong những nhân tố giúp tuyển Việt Nam vô hiệu hóa Mitchell Baker, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 4 bàn.

Ở tuyến giữa, Thành Long kiến tạo bàn thắng thứ hai của Hai Long. Ở tình huống này, tiền vệ CLB Hải Phòng cho thấy khả năng quan sát và ra quyết định ấn tượng khi thực hiện đường chuyền xuyên tuyến kéo sập hàng thủ Indonesia, mở ra khoảng trống mênh mông để người đàn em mang áo số 18 thoải mái mở tốc trong tư thế thoải mái.

Thành Long đóng vai trò điều phối bóng, cầm nhịp và hỗ trợ phòng ngự. Cầu thủ 30 tuổi thể hiện khả năng chuyền bóng đa dạng với 43/48 đường chuyền ngắn thành công, trong đó có 7/7 đường chuyền dài đưa bóng đi đúng "địa chỉ". Ở khâu phòng ngự, Thành Long thắng 6/9 lần tranh chấp tay đôi và có 4 lần thu hồi bóng.

Bản đồ nhiệt của Hai Long trận tuyển Indonesia 0-3 Việt Nam. Đồ họa: ASEAN United FC.

Hai Long là nhân tố ấn tượng nhất trong số những sự thay đổi của HLV Kim. Ngoài một bàn thắng, ngôi sao sinh năm 2000 cũng nhận giải thưởng Cầu thủ xông xáo nhất trận từ ban tổ chức.

Ngôi sao thuộc biên chế CLB Hà Nội có 9/10 đường chuyền chính xác trên sân đối thủ, 1 lần buộc đối phương phạm lỗi, 1 pha cắt bóng và 4 lần thu hồi bóng. "Không chỉ tỏa sáng trong từng khoảnh khắc, mà luôn duy trì nguồn năng lượng bền bỉ suốt trận đấu. Với màn trình diễn đầy nhiệt huyết cùng 1 bàn thắng và hàng loạt tình huống gây áp lực thành công, Hai Long đã được vinh danh là Cầu thủ giàu năng lượng nhất trận đấu", trang chủ ASEAN Cup 2026 viết.

Không nhận ra HLV Kim

Ở trận đấu trước, khi tuyển Việt Nam hòa đối thủ bị đánh giá thấp hơn mang tên Singapore trên sân nhà Mỹ Đình, nhiều ý kiến trái chiều hướng về HLV Kim. Đặc biệt là ở cuối trận, khi bế tắc và cần gấp rút tìm kiếm bàn thắng, đội chủ nhà chỉ biết tạt bổng vào vùng cấm đối phương, nhưng không có thành quả. Chiến lược gia sinh năm 1976 cũng gây tranh cãi khi phải tới tận phút 90+2, ông mới tung Nguyễn Trần Việt Cường cùng Thành Long vào thay Quang Hải và Văn Hậu. Ở buổi họp báo sau trận, HLV Kim thừa nhận mình thay người "hơi muộn".

Điều đó cho thấy, HLV Kim chưa thực sự nhanh nhạy, hoặc có phần do dự trong việc đọc trận đấu, phản ứng với thế trận và ra quyết định khi đội nhà gặp thế khó. Nhưng ở trận thắng 3-0 trước tuyển Indonesia, thuyền trưởng người Hàn Quốc thể hiện khác hoàn toàn.

Việc thay nhiều cầu thủ và điều chỉnh cả cách bố trí nhân sự cho thấy HLV Kim có sự phản ứng ngay từ khi trận đấu chưa diễn ra.

HLV Kim xử lý trận đấu tốt hơn so với John Herdman bên phía tuyển Indonesia. Ảnh: Minh Chiến.

Khi vào trận, phút 63, thời điểm tuyển Việt Nam đang dẫn 2-0, HLV Kim vẫn tung hai cầu thủ tấn công vào sân. Hoàng Hên cùng Xuân Son vào thay Hai Long và Tài Lộc, cầu thủ chỉ được chấm 6,3 điểm, thấp thứ nhì bên phía tuyển Việt Nam cũng như chơi mờ nhạt. Chỉ 8 phút sau, số 12 ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 cho đội bóng áo trắng.

Nhà cầm quân 49 tuổi tỏ ra quyết liệt, chủ động và mạnh tay hơn, khác hẳn với những quyết định có phần bị động cũng như loay hoay trong trận hòa tuyển Singapore. Có thể, việc tuyển Việt Nam không thể giành 3 điểm trước đội bóng của ông Gavin Lee giúp HLV Kim rút kinh nghiệm và nhận ra mình cần thay đổi sớm.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Việt Nam đùa vui rằng mình phải viết đơn xin lỗi của HLV Kim. Từ đang bị hoài nghi, chiến lược gia người Hàn Quốc lập tức nhận được khen ngợi. Và với những toan tính giúp các "Chiến binh sao vàng" thắng ấn tượng tuyển Indonesia, HLV Kim chứng minh tất cả đã quá vội vàng khi chỉ trích mình.

Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 sau trận tuyển Indonesia 0-3 Việt Nam. Đồ họa: ASEAN United FC.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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