‘Tín hiệu nhỏ, nguy cơ to’ đằng sau cơn mệt mỏi do thiếu vi chất

Nhiều người vội “đổ lỗi” cơn mệt mỏi cho công việc, tuổi tác, thời tiết, mà không nghĩ đó có thể là tín hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu vi chất.

Cơ thể “đói vi chất” thường gửi đi nhiều tín hiệu nhỏ, song dễ bị bỏ qua trong cuộc sống bận rộn. Với 5 phút lắng nghe cơ thể và nhìn lại chế độ dinh dưỡng, bạn có thể ngăn ngừa nhiều mối lo sức khỏe trong tương lai.

Vì sao cơn mệt mỏi lâu ngày đáng lo hơn bạn nghĩ?

Cảm giác “hết pin” đang trở thành trạng thái thường nhật, dai dẳng của cuộc sống hiện đại. Trên toàn cầu, 91 nghiên cứu được tổng hợp bởi PubMed phát hiện có đến 42,3% người đi làm đa ngành nghề bị mệt mỏi. Đặc biệt, 5,5% đối mặt với mệt mỏi mạn tính kéo dài trên 6 tháng.

Tại Việt Nam, theo khảo sát của Anphabe, 42% người đi làm cũng gặp trạng thái mệt mỏi, với tần suất stress “từ thường xuyên đến rất thường xuyên”. Cảm giác mệt mỏi bủa vây còn để lại “dư âm” là những buổi tối khó ngủ, chuỗi vòng lặp cơ thể kiệt sức hơn vào hôm sau và căng thẳng tinh thần kéo dài.

Nguy cơ sức khỏe còn lớn hơn nếu bạn thấy gần đây cơ thể mệt mỏi kèm khó tập trung, da xỉn màu, rụng tóc, chuột rút, dễ ốm vặt và chậm hồi phục sau mỗi đợt cảm cúm. Nhiều người “đổ lỗi” cho công việc, tuổi tác, mùa hè oi ả… Song thực tế, đó cũng là tín hiệu cơ thể âm thầm phát đi về vấn đề ít được chú ý - thiếu vi chất.

Cơ thể luôn phát tín hiệu để chúng ta biết rằng mình bị thiếu vi chất.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi tình trạng này là “nạn đói tiềm ẩn” (hidden hunger), khi một người vẫn ăn đủ bữa, thậm chí nạp thừa năng lượng, nhưng cơ thể lại thiếu vitamin và khoáng chất thiết yếu để duy trì phản ứng sinh hóa bình thường.

Báo cáo “Lancet Global Health 2024” phân tích dữ liệu bữa ăn của 185 quốc gia, cho thấy thiếu vi chất đang diễn ra trên quy mô toàn cầu. Ước tính, khoảng 5 tỷ người không hấp thu đủ i-ốt, canxi và vitamin E. Hơn 4 tỷ người không đủ sắt, vitamin C, vitamin B2 (riboflavin), vitamin B9 (folate)…

Khác với bệnh lý có triệu chứng rầm rộ, thiếu vi chất thường diễn ra lặng lẽ. Ví dụ cảm giác mệt mỏi kéo dài có thể liên quan đến thiếu sắt, vitamin nhóm B; da khô, tóc dễ gãy, móng yếu, cảnh báo thiếu vitamin H (biotin); dễ ốm vặt và lâu hồi phục phát tín hiệu cơ thể “đói” vitamin C…

Nhìn lại chế độ dinh dưỡng để nạp đủ vi chất hơn

Lắng nghe cơ thể để nhận diện sớm “tín hiệu nhỏ” là bước đầu tiên giúp thay đổi trạng thái sức khỏe. Khi dành 5 phút nhìn lại chế độ dinh dưỡng trước đây để “cai nghiện” thực phẩm nghèo vi chất (đồ chế biến sẵn, thức ăn nhanh, trà sữa…), bạn có thể “cứu nguy” chính mình khỏi cơn mệt mỏi lâu ngày.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn đa dạng và thực phẩm tươi luôn là nền tảng để cung cấp vi chất đầy đủ, cân bằng cho cơ thể. Song, việc duy trì khẩu phần mỗi ngày không phải lúc nào cũng dễ dàng trong cuộc sống bận rộn. Người thường xuyên ăn ngoài, làm việc cường độ cao, ăn kiêng kéo dài, không thích rau củ quả… có thể lấp đầy “khoảng trống vi chất” thông qua sản phẩm bổ sung tiện lợi.

Cùng với chế độ ăn uống đa dạng, tươi ngon, bổ sung vitamin đúng cách có thể giúp lấp đầy “khoảng trống vi chất”.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bocalex Multi và Bocalex Multi Tropical Flavor là 2 trong nhiều lựa chọn được ưa chuộng hiện nay. Sản phẩm không chỉ có đa vi chất với hàm lượng cao, mà còn đảm bảo về chất lượng và xuất xứ. Đây cũng là dòng sản phẩm lâu đời của thương hiệu Dược Hậu Giang.

Bocalex Multi và Bocalex Multi Tropical Flavor là sản phẩm của Dược Hậu Giang.

Bocalex Multi và Bocalex Multi Tropical Flavor chứa nhiều loại vitamin thiết yếu như vitamin C, B1, B2, B3, B5, B6, acid folic và biotin để bổ sung, nâng cao đề kháng, thể trạng, hỗ trợ giảm mệt mỏi, phục hồi cơ thể nhanh chóng. Dạng viên sủi tạo thành thức uống thơm ngon, hợp khẩu vị, đặc biệt phù hợp người không thích dùng viên nén.

Bên cạnh vị cam quen thuộc của Bocalex Multi, sản phẩm mới Bocalex Multi Tropical Flavor mang đến hương trái cây nhiệt đới cùng vị chua ngọt thanh mát, được nhiều bạn trẻ yêu thích hơn. Đối với dân văn phòng, đây được xem là sản phẩm có thể thay thế thói quen uống nước tăng lực, vừa bổ sung đa vi chất, mà vẫn “boost” năng lượng tập trung và tỉnh táo cao độ mỗi ngày làm việc.