Tiếp sức thế hệ trẻ phát triển toàn diện từ những sân chơi học đường

Sau những trận cầu sôi động, điều còn lại không chỉ là kết quả trên bảng tỷ số mà còn là hành trình trưởng thành của hàng nghìn cầu thủ nhí thông qua thể thao học đường.

Chiều 5/8, tiếng còi mãn cuộc tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk khép lại Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO năm 2026.

Trận chung kết là cuộc đối đầu giữa hai đại diện của bóng đá Hà Nội. Với chiến thắng 2-0 trước U11 Hà Nội, U11 CLB Bóng đá Hà Nội chính thức đăng quang ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, với các cầu thủ nhí, chiến thắng hay thất bại chỉ là một phần của hành trình. Sau mỗi trận đấu, các em nhận được những bài học về tinh thần đồng đội, ý chí vượt qua thử thách và sự trưởng thành qua từng trải nghiệm.

U11 CLB Bóng đá Hà Nội giành chức vô địch mùa giải 2026.

Từ chiếc cúp vô địch đến những bài học trưởng thành

Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, các đội bóng đã cống hiến nhiều trận cầu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính cùng tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Đằng sau hình ảnh tự tin trên sân cỏ vẫn là những cậu bé lần đầu xa gia đình để tham dự một giải đấu lớn. Có em lần đầu nếm trải cảm giác thất bại, có em lần đầu được tập luyện trong môi trường bóng đá bài bản, cũng có em nhận ra rằng một đường chuyền đúng thời điểm đôi khi còn giá trị hơn một bàn thắng.

Đó cũng là lý do nhiều người cho rằng giá trị lớn nhất của giải U11 không nằm ở chiếc cúp vô địch, mà ở những điều các em tích lũy sau từng buổi tập, từng chuyến thi đấu và từng lần bước ra sân.

Màn chuyền bóng kịch tính của hai đội bóng Hà Nội trong trận chung kết.

Chia sẻ tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết giá trị lớn nhất của giải đấu không chỉ là thành tích hay những tấm huy chương, mà là cơ hội để các em rèn luyện sức khỏe, ý chí, tính kỷ luật, tinh thần đồng đội, gặp gỡ bạn bè và có thêm những ký ức đẹp trong tuổi thơ.

Theo ông Khuê, sau gần 30 năm tổ chức, giải đấu đã trở thành một trong những sân chơi bóng đá thiếu nhi chuyên nghiệp và uy tín nhất cả nước. Chất lượng chuyên môn liên tục được nâng lên, trong khi quy mô ngày càng mở rộng, tạo điều kiện để nhiều trẻ em được tiếp cận bóng đá và nuôi dưỡng tình yêu thể thao từ sớm.

Mùa giải năm nay ghi nhận số lượng tham dự lớn nhất từ trước đến nay với 53 đội bóng đến từ 27 tỉnh, thành. Con số này cho thấy sức lan tỏa của phong trào bóng đá nhi đồng trên cả nước.

"Tôi tin rằng thể thao là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp trẻ em phát triển toàn diện", ông Nguyễn Phan Khuê nhấn mạnh.

Chung tay tạo thêm nhiều sân chơi cho trẻ em

Để một giải đấu dành cho thiếu nhi có thể duy trì sức hút suốt gần 30 năm là câu chuyện của sự đồng hành bền bỉ từ nhiều phía.

Chia sẻ về mô hình phối hợp đa bên, ông Nguyễn Phan Khuê cũng nhấn mạnh sự chung tay lâu dài của các cơ quan quản lý, địa phương, nhà trường, đội ngũ huấn luyện viên, phụ huynh và các đơn vị đồng hành đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai, phát triển giải đấu.

Ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức giải, phát biểu tại sự kiện.

Đại diện cho công ty TNHH Nestlé Việt Nam - nhãn hàng Nestlé MILO, bà Nguyễn Thanh Thảo, Trợ lý Quản lý Hoạt động Thể thao, cho biết doanh nghiệp vinh dự tiếp tục đồng hành cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong mùa giải năm nay.

Theo bà Thảo, Nestlé Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh cùng các hoạt động thể thao học đường nhằm mang đến thêm nhiều sân chơi lành mạnh cho trẻ em trên khắp cả nước.

"Chúng tôi tin rằng đầu tư cho những sân chơi thể thao dành cho trẻ em chính là đầu tư cho sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai", bà Nguyễn Thanh Thảo chia sẻ.

Không chỉ đồng hành cùng bóng đá, những năm gần đây, Nestlé Việt Nam còn phối hợp với các cơ quan quản lý triển khai nhiều chương trình nhằm mở rộng cơ hội vận động cho học sinh.

Nestlé Việt Nam tích cực đồng hành cùng các hoạt động thể thao học đường thông qua chương trình Năng Động Việt Nam.

Tiêu biểu là chương trình Năng Động Việt Nam, được triển khai cùng Bộ GD&ĐT, Hội Thể thao học sinh Việt Nam và nhiều địa phương. Chương trình hướng đến việc tạo điều kiện để trẻ em tiếp cận đa dạng môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, đồng thời hình thành thói quen vận động và lối sống năng động ngay từ nhỏ.

Theo đơn vị tổ chức, riêng giai đoạn 2020-2026, chương trình đã giúp hơn 36 triệu lượt trẻ em tiếp cận các hoạt động giáo dục dinh dưỡng và vận động toàn diện.

Nhiều hoạt động được triển khai trong khuôn khổ chương trình như Hội khỏe Phù Đổng, Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc, Giải bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội, Giải thể dục Aerobic - Aerobic Dance - Cheer Dance, Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc, Festival Bóng rổ học đường, Ngày hội đi bộ MILO...

Năm 2025, chương trình ghi dấu với màn đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến xác lập kỷ lục Việt Nam và thế giới, thu hút 60.000 học sinh tham gia.

Đầu tháng 8 vừa qua, Nestlé Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Hội Thể thao học sinh Việt Nam và Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh khánh thành bể bơi, đồng thời khai mạc lớp dạy bơi mô hình điểm tại trường Tiểu học Đồng Vương. Hoạt động này góp phần giúp học sinh có thêm cơ hội học bơi và trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước.