Thủ tướng yêu cầu giảm các kỳ thi, cuộc thi không cần thiết

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn địa phương rà soát, cắt giảm các kỳ thi, cuộc thi không cần thiết; giảm áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Học sinh trường Tiểu học Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Chỉ đạo được nêu tại Chỉ thị số 31 về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, vừa được Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ban hành.

Theo đó, thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, các địa phương tăng cường kỷ cương, nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính, thực chất; có giải pháp cụ thể để khắc phục bệnh thành tích trong dạy, học và kiểm tra, đánh giá; không chạy theo tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp, bảo đảm đánh giá thực chất năng lực người học.

Thủ tướng yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, bảo đảm thực chất, hiệu quả; giảm áp lực thi cử; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trường học; tăng cường phòng, chống gian lận trong các kỳ thi, nhất là trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định.

Bộ GD&ĐT được yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn địa phương rà soát, cắt giảm các kỳ thi, cuộc thi không cần thiết; giảm áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Bên cạnh đó, cùng với yêu cầu triển khai hiệu quả một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trong cả nước, bảo đảm cung ứng đầy đủ trước 15/8, Thủ tướng lưu ý tăng cường dạy và học ngoại ngữ, dạy ngôn ngữ nước láng giềng, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Bộ GD&ĐT cần đẩy nhanh lộ trình tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tăng cường giáo dục STEM/STEAM, kỹ năng số, giáo dục thể chất và thể thao trường học, nghệ thuật, hướng nghiệp và các hoạt động phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Đi kèm với đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng số, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT và các địa phương xây dựng phương án quản lý sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội trong trường học phù hợp với từng cấp học.

Thủ tướng lưu ý bảo đảm hạn chế rủi ro, ngăn chặn bạo lực học đường từ mạng xã hội, kiểm soát các nội dung độc hại trên không gian mạng có thể tác động tới học sinh.

Trong khi đó, các địa phương được yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch các khoản thu theo quy định; công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định; xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý trực tiếp nếu để xảy ra lạm thu, ép buộc hoặc gợi ý học thêm trái quy định, gây áp lực đối với học sinh và cha mẹ học sinh.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cần hướng dẫn các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập theo hướng hình thành cơ sở giáo dục có quy mô lớn gắn với cơ cấu lại mạng lưới trường lớp, tổ chức bộ máy, đội ngũ nhân sự.

Đáng chú ý, người đứng đầu Chính phủ gợi ý nghiên cứu cơ chế thí điểm mô hình quản trị đối với hệ thống trường công, trường tư trên cùng một địa bàn.

Thủ tướng cũng chỉ đạo hoàn thành sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập; khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục đại học tư thục; tập trung đầu tư phát triển các trường đại học trọng điểm, đại học tinh hoa, trung tâm đào tạo, nghiên cứu xuất sắc.