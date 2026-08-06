Thủ tướng Canada nói không tin tưởng Chủ tịch FIFA

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông không còn tin tưởng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau cách ông Infantino xử lý đề xuất bán quyền khai thác thương mại của World Cup.

Thủ tướng Canada Mark Carney (phải) và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trên khán đài trận đấu giữa Canada và Qatar tại vòng bảng FIFA World Cup 2026 ngày 18/6. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với báo giới tại Toronto, Canada ngày 5/8, ông Carney nói: "Một tổ chức không thể được xem là có quản trị tốt nếu người đứng đầu không công khai một vấn đề quan trọng với các cố vấn thân cận nhất, giám đốc điều hành hay thành viên hội đồng quản trị".

“Đó là sai lầm nghiêm trọng, thậm chí có thể mang tính chí mạng, và sẽ khiến người đó đánh mất sự tín nhiệm. Sau những gì đã xảy ra và cách mọi việc diễn ra, tôi chắc chắn không còn đặt niềm tin vào ông Infantino", Reuters dẫn lời ông Carney.

Phát biểu của Thủ tướng Canada được đưa ra sau khi ông Infantino phải hủy bỏ kế hoạch thành lập công ty con FIFA Forward Enterprise (FFE) trị giá 20 tỷ USD để bán 20% cổ phần quyền khai thác thương mại World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

Kế hoạch vấp phải chỉ trích dữ dội và làm bùng lên tranh cãi trong nội bộ Liên đoàn Bóng đá Thế giới. Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom gọi vụ việc là "một chuỗi sự việc đáng tiếc và đáng lên án", còn cố vấn cấp cao FIFA Carlos Cordeiro đã từ chức vào tuần trước.

Cũng trong ngày 5/8, ông Infantino đã triệu tập cuộc họp khẩn với các lãnh đạo cấp cao của FIFA tại Morocco. Cuộc họp diễn ra khi ông Infantino dự kiến ra tranh cử nhiệm kỳ chủ tịch thứ tư tại Đại hội FIFA vào tháng 3 năm sau.

Trong bối cảnh đó, doanh nhân người Canada Victor Montagliani (Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe - CONCACAF) được xem là một trong những ứng viên tiềm năng có thể thay thế ông Infantino.

Ông Carney nhận xét: "Ông Montagliani là niềm tự hào của Canada và của bóng đá. Ông ấy đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình tại CONCACAF. Tôi quen ông ấy khá rõ và dành cho ông ấy sự tôn trọng rất lớn".