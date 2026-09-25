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Xã hội Chính trị

Thủ tướng Canada đón, hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

  • Thứ sáu, 25/9/2026 07:24 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sáng 24/9, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Ottawa, Thủ tướng Canada Mark Carney đón và hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

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Thủ tướng Canada Mark Carney đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 2

Thủ tướng Canada Mark Carney đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 3

Thủ tướng Canada Mark Carney với các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 4

Thủ tướng Canada Mark Carney với các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 5

Thủ tướng Canada Mark Carney với các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 6

Thủ tướng Canada Mark Carney với các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu Canada. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 8

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện Canada Raymonde Gagne. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 9

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hạ viện Canada Francis Searpaleggia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 10

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu Canada. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 11

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 12

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 13

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 14

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 15

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 16

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 17

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 18

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 19

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 20

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 21

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 22

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney chứng kiến các văn kiện hợp tác giữa 2 nước đã được ký kết. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 23

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-canada-mark-carney-don-hoi-dam-voi-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-post1138285.vnp

vietnamplus.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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