Thói quen ăn uống cha mẹ cần thay đổi cho con càng sớm càng tốt

Không chỉ ăn nhiều, trẻ có thể tăng cân, béo phì do uống đồ ngọt thường xuyên, vừa ăn vừa xem điện thoại, ít vận động hoặc ngủ không đủ giấc.

Khi nói đến béo phì ở trẻ em, nhiều người thường cho rằng nguyên nhân chủ yếu là trẻ ăn quá nhiều thực phẩm không lành mạnh và vận động quá ít. Tuy nhiên, trao đổi với Hindustan Times, tiến sĩ Ankur Chawla, bác sĩ nhi khoa tư vấn tại Bệnh viện Kailash, Noida (Ấn Độ), cho biết có nhiều yếu tố góp phần vào sự gia tăng đáng chú ý của tình trạng béo phì ở trẻ em.

Môi trường thực phẩm xung quanh trẻ đã thay đổi, thời gian vận động hàng ngày giảm xuống, trẻ dành nhiều giờ hơn trước màn hình và lịch ngủ ngày càng thất thường. Bác sĩ nhận định béo phì có thể hình thành từ những thói quen rất bình thường nhưng được lặp lại mỗi ngày. Một số thói quen cha mẹ cần lưu ý gồm:

Uống quá nhiều calo

Các loại đồ uống có đường như nước trái cây đóng hộp, nước trái cây pha chế hay sữa có hương vị thường không được xem là một bữa ăn thực sự nhưng vẫn cung cấp thêm lượng calo đáng kể mà không tạo cảm giác no tương ứng.

Theo bác sĩ Chawla, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng việc thường xuyên sử dụng đồ uống có đường có liên quan đến tình trạng thừa cân và béo phì ở trẻ em. Do đó, thay thế các loại đồ uống nhiều đường bằng nước lọc hoặc sữa thông thường có thể là một thay đổi đơn giản nhưng có lợi cho chế độ ăn của trẻ.

Vừa ăn vừa xem điện thoại, tivi

Một đứa trẻ ăn tối trước tivi hoặc vừa ăn vừa lướt điện thoại có thể ít chú ý đến các tín hiệu đói và no của cơ thể. Không chỉ vậy, việc sử dụng thiết bị điện tử trong bữa ăn còn khiến trẻ thường xuyên tiếp xúc với quảng cáo thực phẩm và dễ hình thành thói quen ăn vặt như một phần của hoạt động giải trí.

Bác sĩ Chawla nhấn mạnh vấn đề không nằm ở một buổi tối cả gia đình vừa xem phim vừa ăn. Điều đáng lo ngại là khi việc ăn uống trước màn hình trở thành thói quen mặc định của trẻ.

Vừa ăn vừa xem điện thoại, tivi là thói quen phổ biến của trẻ trong thời buổi công nghệ số nhưng cực kỳ gây hại. Ảnh: Shutterstock.

Giảm các hoạt động vận động tự nhiên

Trẻ không nhất thiết phải liên tục đến phòng tập hay tham gia các lớp thể thao mới được xem là vận động. Những hoạt động đơn giản như đi bộ đến cửa hàng gần nhà, sử dụng cầu thang thay vì thang máy, chơi ngoài trời, đạp xe, phụ giúp việc nhà hay thường xuyên đứng dậy thay đổi tư thế đều góp phần làm tăng mức độ vận động hàng ngày.

Theo bác sĩ Chawla, khi những chuyến đi ngắn trước đây được thay thế bằng việc đi ôtô, hoặc thời gian chơi ngoài trời bị biến thành thêm một giờ ngồi yên, cán cân năng lượng của trẻ có thể thay đổi theo hướng bất lợi.

Bỏ qua tầm quan trọng của giấc ngủ

Thói quen làm bài tập vào ban đêm, chơi game, sử dụng mạng xã hội và ngủ nghỉ thất thường vào cuối tuần có thể khiến trẻ ngủ không đủ. Bác sĩ Chawla cảnh báo thiếu ngủ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể mà còn có thể tác động đến cảm giác thèm ăn, mức độ vận động và sinh hoạt hàng ngày, từ đó liên quan đến nguy cơ béo phì.

Vì vậy, xây dựng giờ đi ngủ ổn định là một phần quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng và sức khỏe của trẻ.