Thị trường ôtô điện Trung Quốc chìm trong sắc đỏ

Doanh số thị trường ôtô điện Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng xe lớn như BYD, Geely đang tìm cơ hội ở nước ngoài.

Theo Carscoops, doanh số ôtô điện tại Trung Quốc từ đầu năm đã giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân nằm ở động thái cắt giảm ưu đãi từ Chính phủ, bên cạnh tình trạng chậm lại của nền kinh tế nước này.

Các số liệu do Hiệp hội ôtô du lịch Trung Quốc (CPCA) công bố cho thấy 4,7 triệu xe điện mới đã được bàn giao tại Trung Quốc trong năm nay. Tình hình kinh doanh trong tháng 7 có phần khả quan hơn, nhưng loạt tên tuổi lớn gồm BYD, Geely cũng như các thương hiệu nhỏ hơn Xpeng, Nio đều cảm nhận được sự sụt giảm.

Trong tháng 7, BYD bán được 239.370 ôtô tại thị trường quê nhà, giảm 9% so với tháng 7/2025 nhưng tăng 4,9% so với tháng liền trước. Geely cũng ghi nhận doanh số tháng 7 tăng 4% so với kỳ báo cáo trước, nhưng thấp hơn 29,1% khi đặt cạnh số liệu tháng 7/2025, theo báo cáo của South China Morning Post.

Theo Carscoops, việc dành nhiều tài nguyên cho hoạt động xuất khẩu đã giúp BYD và Geely giảm những tác động tiêu cực lên doanh số chung, bất chấp tình hình sụt giảm tại thị trường Trung Quốc.

Ngược lại, loạt thương hiệu Xpeng, Nio và Li Auto đều có dấu ấn nhất định ở nước ngoài, nhưng Trung Quốc vẫn là thị trường đóng vai trò quan trọng. Doanh số Xpeng tại Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm 5,2% xuống còn 38.027 xe, Nio giảm 11,5% về 35.934 xe trong khi Li Auto cũng giảm 1,4%, bán được 30.468 xe cho khách hàng quê nhà.

AlixPartners dự đoán đến cuối năm nay, thị trường ôtô mới tại Trung Quốc sẽ chứng kiến doanh số giảm 10% về mức 24,6 triệu xe. Tình hình kinh tế trì trệ hiện tại của Trung Quốc được cho là cũng không mang lại cơ hội nào đủ lớn để vực dậy thị trường xe nước này.

Chuyên trang Carscoops nhắc lại động thái cắt giảm các ưu đãi mà Chính phủ Trung Quốc từng thực hiện hồi đầu năm, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số ôtô mới.

Trước đó, bất kỳ hoạt động mua xe mới nào tại quốc gia tỷ dân đều được hưởng trợ cấp 15.000 NDT (khoảng 2.220 USD ), nhưng gần đây ưu đãi này đã giảm khoảng 33%. Khoản trợ cấp hiện tại chỉ tương đương 10% giá mua xe mới, giới hạn ở mức cao nhất 10.000 NDT (khoảng 1.480 USD ).

Với một số mẫu xe điện giá rẻ từng gây sốt Trung Quốc, ưu đãi hiện đã thấp hơn 5.000 NDT (khoảng 740 USD ) so với trước đây.