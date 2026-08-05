Thấy gì khi vợ sắp cưới của Ronaldo liên tục bị soi mói ngoại hình

Những lời đáp trả đanh thép của Georgina Rodríguez khi bị chê bai ngoại hình làm bùng lên cuộc tranh luận về body shaming và những tiêu chuẩn đẹp phi thực tế trên mạng xã hội.

"Cơ thể tôi sẽ thay đổi, cũng như cơ thể của tất cả phụ nữ khác. Và tôi hy vọng nó sẽ diễn ra trong nhiều năm nữa, bởi điều đó có nghĩa là tôi đang sống", Georgina Rodríguez, hôn thê của Cristiano Ronaldo, mở đầu bài viết đáp trả sau khi hứng chịu những bình luận miệt thị ngoại hình trên trang Instagram có 77 triệu người theo dõi hôm 4/8.

Cùng với đó, Georgina chia sẻ lại loạt ảnh chụp lén trên du thuyền trong chuyến nghỉ dưỡng - nguồn cơn khiến cô bị chê bai. Nàng WAG mạnh mẽ tuyên bố cô tự tin với ngoại hình của mình và cho rằng "chúng ta đều cần một ai đó nhắc nhở về những gì thực sự quan trọng".

Dưới bài viết, Ronaldo để lại bình luận "Yêu em". Trong khi đó, Antonela Roccuzzo, vợ Lionel Messi, cũng bày tỏ sự ủng hộ với biểu tượng vỗ tay. Những dòng tâm sự của Georgina lan truyền mạnh mẽ một lần nữa làm bùng lên cuộc tranh luận về vấn nạn body shaming và những tiêu chuẩn đẹp phi thực tế trên mạng xã hội.

Nạn nhân của tiêu chuẩn không thực tế

Những bình luận tiêu cực từ dân mạng nhắm vào đường nét cơ thể không hoàn hảo, nếp nhăn trên đùi hay ngấn mỡ tự nhiên của Georgina - phản ánh cái nhìn thiếu thực tế về tiêu chuẩn cái đẹp vốn đặc biệt bị bóp méo trên mạng xã hội.

Trong bài đăng hôm 4/8, Georgina cho biết cô đã tâm sự với Ronaldo về điều này, nói rằng: "Em lo lắng vì bây giờ mọi người bảo em béo, trong khi em sống nhờ vào hình ảnh của mình".

Siêu sao người Bồ Đào Nha - một người truyền cảm hứng về sự kỷ luật trong tập luyện và giữ gìn cơ thể - đã động viên vợ sắp cưới: "Em không sống nhờ vào hình ảnh. Em sống bằng chính con người em. Một người phụ nữ hoàn hảo. Xinh đẹp, vóc dáng tuyệt vời, là một người mẹ, một người tốt, thành công và sống một cuộc đời tràn ngập tình yêu thương. Em còn muốn gì hơn nữa? Chuyện họ đố kỵ với em là hoàn toàn bình thường".

Dù là người mẫu triệu fan, nổi tiếng với phong cách cuốn hút, người đẹp Argentina vẫn thường xuyên bị soi mói ngoại hình.

"Kỳ lạ là chuyện này lại xảy ra mỗi khi hè về. Mỗi năm, cơ thể tôi lại trở thành chủ đề bàn tán. Và rồi tôi tự hỏi… tiêu chuẩn nằm ở đâu? Ai là người quyết định thế nào là một cơ thể 'đúng chuẩn'? Liệu chúng ta có thực sự vẫn nghĩ rằng hạnh phúc phụ thuộc vào kích cỡ quần áo?", Georgina tự hỏi.

Georgina chia sẻ cô thường xuyên nhận về những bình luận tiêu cực, chê bai ngoại hình trên mạng xã hội.

Vị hôn thê của Ronaldo không phải người duy nhất phải vật lộn với những tiêu chuẩn đẹp phi thực tế trên mạng xã hội. Instagram và các ứng dụng mạng xã hội khác từ lâu đã là nơi thúc đẩy những tiêu chuẩn sắc đẹp không thể đạt được, khiến nhiều cô gái trẻ cảm thấy áp lực phải đáp ứng, theo tờ Parents.

Tiêu chuẩn sắc đẹp đã phi lý tới mức đối với một số cô gái, phẫu thuật thẩm mỹ trở thành cách duy nhất để họ cảm thấy mình có thể phù hợp với khuôn mẫu trên mạng xã hội.

Việc bị body shaming (miệt thị ngoại hình) dựa trên các tiêu chuẩn này về lâu dài có nguy cơ gây ra hàng loạt vấn đề về sức khỏe, tâm lý của nạn nhân.

Tiến sĩ Kim Anderson, giám đốc lâm sàng khu vực phía Đông tại Trung tâm Phục hồi Rối loạn Ăn uống (Mỹ), nói về hội chứng "gương mặt Instagram" ám ảnh giới trẻ: "Ngày càng nhiều cô gái bắt đầu tin rằng vẻ ngoài tự nhiên, không chỉnh sửa của mình là không đủ tốt, một niềm tin có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng và nhận thức về bản thân của họ theo thời gian".

Thuật ngữ "khuôn mặt Instagram" có nguồn gốc từ một bài báo năm 2019 trên tạp chí The New Yorker, trong đó tác giả Jia Tolentino mô tả đó là một khuôn mặt trẻ trung "với làn da không tì vết và gò má cao, đầy đặn".

Trong một nghiên cứu quan sát năm 2024 được công bố trên tạp chí Aesthetic Surgery Journal Open Forum, các nhà nghiên cứu mô tả khuôn mặt lý tưởng trên Instagram là "đối xứng, phù hợp với tỷ lệ vàng, với chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi đầy đặn, gò má cao, đường viền hàm sắc nét". Các chuyên gia lưu ý rằng khoảng 95 triệu bức ảnh và video được tải lên Instagram mỗi ngày và được chỉnh sửa kỹ thuật số để "tạo ra một thực tế bị bóp méo, định hình nhận thức của công chúng về cái đẹp".

Không chỉ riêng khuôn mặt, mạng xã hội cùng những công cụ chỉnh sửa đang bóp méo cả kỳ vọng về vóc dáng. Theo tổ chức National Organization for Women (Mỹ), 91% phụ nữ (và các nghiên cứu cho thấy khoảng 95% nam giới) nói rằng họ cảm thấy không hạnh phúc và không hài lòng với cơ thể của mình.

Điều này đặc biệt gây lo ngại khi trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ và tạo ra hình ảnh ngày càng phi lý về cơ thể. Hơn 4,6 tỷ người sử dụng mạng xã hội và 71% hình ảnh trên mạng xã hội được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Điều đó có nghĩa là rất nhiều người liên tục xem những hình ảnh thúc đẩy việc tự biến mình thành vật thể và tiếp thu những chuẩn mực hình thể không thực tế, bài viết của The Conversation phân tích trong bài viết vào tháng 12/2025.

Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?

Trong bài đăng của mình, Georgina đưa ra tuyên ngôn khẳng định sự tự tin về cơ thể, nhấn mạnh cô tự hào về "những đường cong của mình".

"Tôi là mẹ của 6 đứa trẻ tuyệt vời, 3 trong số đó là những cô con gái mà một ngày nào đó sẽ trở thành những người phụ nữ vĩ đại. Và nếu có một điều tôi muốn dạy các con cùng với Cris, người mà tôi cảm thấy rất tự hào vì những giá trị anh truyền tải với tư cách là một người cha và một người đàn ông, thì đó là giá trị của một con người không bao giờ có thể phụ thuộc vào ngoại hình hay ý kiến của những người xa lạ. Điều tích cực nhỏ bé mà tôi cố gắng trao cho các con mỗi ngày đó cũng giúp chính tôi tiếp tục giữ vững định hướng trong một thế giới có quá nhiều ảo tưởng này", cô viết.

Nàng WAG tự tin với ngoại hình hiện tại.

Cô cũng nói rằng bản thân tập luyện ở phòng gym mỗi ngày vì điều đó làm cô hạnh phúc, và đó là đam mê. Với cô, tập luyện chưa bao giờ là "một cuộc chiến để giảm cân" mà là cách để chăm sóc chính mình.

"Tôi yêu những đường cong của mình. Tôi yêu sự tự do khi được sống trong cơ thể mà mình lựa chọn. Trong cơ thể đang nâng đỡ tôi, cho phép tôi ôm ấp, tạo ra sự sống, vấp ngã và đứng dậy lần nữa. Một cơ thể xứng đáng nhận được sự tôn trọng, tình yêu thương và lòng biết ơn ở mọi phiên bản", Georgina nhấn mạnh.

Cách nhìn nhận tích cực về cơ thể của Georgina trùng với quan điểm của tác giả Jess Connolly trong cuốn "Breaking Free From Body Shame" (tựa tiếng Việt: Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?). Cuốn sách là lời kêu gọi mạnh mẽ chống lại những lời dối trá khiến phụ nữ phải trốn tránh sau lớp vỏ ngoài của mình, hướng dẫn họ vượt qua sự tự ti, hổ thẹn về ngoại hình, thoát khỏi vòng luẩn quẩn yêu - ghét cơ thể do áp lực từ văn hóa và xã hội.

Connolly đã dành nhiều năm để giải quyết "mối quan hệ phức tạp của chính mình với cơ thể" cùng nỗi xấu hổ đi kèm với nó. Bà lập luận rằng ngoại hình và thể xác không phải là một "dự án" cần phải liên tục sửa chữa, cũng không phải là thước đo sự công chính hay giá trị con người.

"Tôi nghĩ chúng ta đã chấp thuận nhiều định kiến ​​văn hóa, một trong số đó là việc coi phụ nữ như vật thể. Tôi nghĩ chúng ta đã cùng nhau chấp thuận quan điểm rằng phụ nữ nên gọn gàng, xinh đẹp như những chiếc cúp chiến thắng", Connolly nói về những khuôn mẫu đè nặng lên phụ nữ.

Cuối cùng, nữ tác giả khuyến khích mọi người biết trân trọng cơ thể và vượt ra khỏi những tiêu chuẩn rập khuôn độc hại mà xã hội đặt ra.