Thành viên nhóm nhạc Naniwa Danshi, ACEes và JO1 'đổ bộ' màn ảnh

Takahashi Kyohei (Naniwa Danshi), Sakuma Ryuto (ACEes) và Kawanishi Takumi (JO1) lần lượt góp mặt trong loạt phim truyền hình Nhật Bản lên sóng vào tháng 9.

Tình yêu lấp lánh (phần 1 và 2), Dao bếp và ớt sừng xanh (phần 1 và 2) và Việc ngầm là 3 tựa phim truyền hình Nhật Bản do đài WOWOW sản xuất vừa có mặt trên FPT Play. Bên cạnh nội dung, điều được nhắc đến nhiều là sự xuất hiện của các nam thần tượng J-pop.

“Tình yêu lấp lánh”

Tình yêu lấp lánh (Strobe Edge) chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Sakisaka Io. Bộ truyện 10 tập đã vượt mốc 8 triệu bản, tính cả bản điện tử. Đây là lần đầu tác phẩm được làm thành phim truyền hình dài tập, chia làm 2 phần để truyền tải trọn vẹn nguyên tác.

Ở phần 1, phim khai thác xoay quanh mối tình đơn phương của cô nữ sinh hiền lành Kinoshita Ninako (Fukumoto Riko thủ vai), dành cho chàng trai nổi tiếng trong trường Ichinose Ren (Takahashi Kyohei thủ vai). Ninako tỏ tình và bị từ chối, nhưng tình cảm không vì thế mà dừng lại. Ando Takumi (Yamashita Koki thủ vai), bạn học của Ren từ thời cấp 2, lại dành trọn tình cảm cho Ninako.

Takahashi Kyohei lần đầu cộng tác cùng Fukumoto Riko. Ảnh: WOWOW.

Nội dung phần 2 diễn ra khi cả ba lên lớp 11. Lúc này, Ninako, Ren và Ando học chung lớp. Mối quan hệ giữa Ren và bạn gái cũng đi đến hồi kết. Sự xuất hiện của Mao (Kiryu Sakura thủ vai) khiến Ando nổi giận. Cũng từ đó, biến cố từng làm Ren và Ando xa cách 2 năm trước dần được hé lộ.

Vai Ren do Takahashi Kyohei, thành viên nhóm nhạc Naniwa Danshi, đảm nhận. Kyohei tham gia diễn xuất từ năm 2019 với một số tác phẩm nổi bật như Nanoni, Chigira-kun ga Amasugiru, My Home Hero, Mikami-sensei… Tình yêu lấp lánh được xem là bước tiến tiếp theo của anh trong vai trò diễn viên. Phim đạt 3,7/5 điểm trên trang đánh giá phim Filmarks phổ biến tại Nhật, với nhiều đánh giá tích cực dành cho diễn xuất của Kyohei.

“Dao bếp và ớt sừng xanh”

Dao bếp và ớt sừng xanh (Nagatan And Aoto-Ichika’s Cook Book) chọn bối cảnh Kyoto những năm đầu sau chiến tranh. Nhân vật chính là Kuwanoki Ichika (Kadowaki Mugi thủ vai) - nữ đầu bếp của nhà hàng truyền thống Kuwanoki đang gặp khó khăn.

Để giữ nhà hàng, Ichika chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt với Yamaguchi Amane (Sakuma Ryuto thủ vai) - một thanh niên kém cô 15 tuổi. Amane là con trai thứ ba của một gia đình kinh doanh khách sạn ở Osaka. Từ chỗ xa lạ, hai người cùng vực dậy Kuwanoki bằng những món ăn của Ichika và dần trở thành vợ chồng thực sự.

Amane cùng chồng vượt qua khoảng cách tuổi tác. Ảnh: WOWOW.

Một năm sau đám cưới, cặp đôi vẫn còn ngượng ngùng trong tình cảm thì sự xuất hiện của Michiya (Mano Riku thủ vai), cậu bé mồ côi được dì Machiko đưa về cho cả hai nhận làm con nuôi, đã tạo ra thay đổi lớn. Cùng lúc, Sakae (Kobayashi Toranosuke thủ vai), anh trai thứ hai của Amane, từ Mỹ trở về, khiến Kuwanoki một lần nữa đứng trước thử thách.

Sức hút của Dao bếp và ớt sừng xanh nằm ở sự đan xen giữa chuyện tình lệch tuổi và ẩm thực. Ngay từ nguyên tác manga, yếu tố này đã được tác giả Isoya Yuki miêu tả rất chi tiết. Các món ăn bước lên màn ảnh càng hấp dẫn hơn với bàn tay của chuyên gia ẩm thực Ohara Chizuru trực tiếp chế biến.

“Việc ngầm”

Nếu Tình yêu lấp lánh và Dao bếp và ớt sừng xanh tập trung vào chủ đề tình yêu, hôn nhân thì Việc ngầm (Shadow Work) khai thác câu chuyện trinh thám tâm lý. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Sano Hiromi - nhà văn từng đoạt giải Edogawa Rampo.

Trong bản truyền hình, Việc ngầm phim chia thành 2 tuyến rõ rệt và nhập lại làm một sau gần 5 tập phim. Tuyến thứ nhất kể về Noriko (Tabe Mikako thủ vai) - một người phụ nữ nhiều năm bị chồng bạo hành. Trong lần nằm viện, cô được y tá Michiko (Ishida Hikari thủ vai) giới thiệu đến một ngôi nhà chung ở Enoshima. Ở đó, những người phụ nữ cùng cảnh ngộ sống nương tựa nhau dưới sự dẫn dắt của Akie (Terajima Shinobu thủ vai).

Noriko chuyển về sống tại Enoshima cùng những người phụ nữ cùng cảnh ngộ. Ảnh: WOWOW.

Tuyến thứ hai thuộc về nữ thanh tra Kitagawa Kaoru (Sakurai Yuki thủ vai) - người điều tra cái chết bất thường của một phụ nữ ở Tateyama. Đồng hành Kaoru là cảnh sát trẻ Araki Yuma do Kawanishi Takumi của nhóm JO1 thủ vai. Những manh mối trong vụ án dẫn Kaoru đến ngôi nhà ở Enoshima - nơi ẩn giấu một bí mật đen tối của những góa phụ.

Kawanishi Takumi (JO1) trong phim Việc ngầm. Ảnh: WOWOW.

Tình yêu lấp lánh (phần 1, 2), Dao bếp và ớt sừng xanh (phần 1 và 2) và Việc ngầm đã có trọn bộ trên FPT Play. Độc giả tải ứng dụng FPT Play tại https://fptplay.go.link/hYJKv, đăng ký tài khoản, sở hữu gói dịch vụ để thưởng thức kho phim truyền hình Nhật Bản với chất lượng hình ảnh lên đến 4K và lựa chọn thuyết minh, phụ đề đầy đủ.