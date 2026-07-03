Thẩm phán tối cao Mỹ kiếm bộn tiền từ viết sách

Theo Reuters, bốn thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ đã kiếm được tổng cộng hơn 2 triệu USD từ các khoản thanh toán liên quan đến sách trong năm 2025.

Câu chuyện của thẩm phán Ketanji Brown Jackson cũng được đưa thành sách. Ảnh: Simon and Schuster.

Tám trong số chín thẩm phán đã công khai thu nhập và quà tặng bên ngoài trong năm 2025, theo quy định bắt buộc áp dụng đối với một số quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ. Samuel Alito là người duy nhất chưa nộp báo cáo tài chính công khai và đã được gia hạn thêm 90 ngày để hoàn thành.

Các hồ sơ tài chính này nêu rõ các khoản thu nhập bên ngoài, quà tặng và các giao dịch đầu tư của họ trong năm 2025. Những hồ sơ như vậy đã thu hút sự quan tâm ngày càng lớn trong những năm gần đây, sau khi có thông tin tiết lộ rằng một số thẩm phán trước đó đã không báo cáo về nhiều chuyến đi xa hoa, bao gồm cả việc di chuyển bằng máy bay phản lực tư nhân và du thuyền, cũng như các giao dịch bất động sản.

Các thẩm phán theo thứ tự từ phải sang trái hàng 1 là Sonia Sotomayor, Clarence Thomas, John G. Roberts, Jr., Samuel A. Alito, Jr. Elena Kagan và hàng 2 là Amy Coney Barrett, Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh và Ketanji Brown Jackson. Ảnh: Reuters.

Thẩm phán theo khuynh hướng tự do Ketanji Brown Jackson đã báo cáo khoản tiền ứng trước trị giá 1,18 triệu USD cho một hợp đồng sách với nhà xuất bản Penguin Random House vào năm ngoái.

Trước đó, bà đã nhận được một khoản ứng trước khác trị giá gần 2,07 triệu USD cho việc phát hành cuốn Lovely One trong năm 2024, cũng từ nhà xuất bản Penguin Random House.

Thẩm phán theo khuynh hướng tự do Sonia Sotomayor đã báo cáo khoản tiền bản quyền trị giá 88.100 USD cũng từ Penguin cho các cuốn sách thiếu nhi của bà là Turning Pages và Just Ask!.

Bà Sotomayor cho biết các khoản tiền này là số tiền thực nhận sau khi đã trừ hoa hồng cho đại diện văn học và Penguin thông báo với bà rằng họ đã chi 7.473 USD để hỗ trợ việc bán cuốn Just Shine!.

Thẩm phán theo quan điểm bảo thủ Amy Coney Barrett, người đã xuất bản cuốn sách Listening to the Law vào năm 2025, cũng báo cáo thu nhập 849.071 USD từ tiền bản quyền sách do Javelin Group (một công ty đại diện văn học) chi trả.

Thẩm phán theo quan điểm bảo thủ Neil Gorsuch cũng có thu nhập từ bản quyền sách là 300.361 USD , chủ yếu từ nhà xuất bản HarperCollins. Nhà xuất bản này gần đây phát hành một cuốn sách thiếu nhi do ông là đồng tác giả, có tiêu đề Heroes of 1776: The Story of the Declaration of Independence.