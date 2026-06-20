TechWorld 2026 đồng hành cùng thế hệ trẻ

Trong ngày 20/6 và 21/6, sự kiện TechWorld 2026 chào đón các bạn trẻ tham dự, mở ra hành trình khám phá AI, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn qua quỹ học bổng 1 tỷ đồng.

AI đang thay đổi cuộc sống hàng ngày, nhưng làm sao để biến công nghệ này thành "trợ thủ đắc lực" giúp học nhanh hơn, làm việc nhàn hơn là điều không phải ai cũng biết. Để mang đến cái nhìn trực quan nhất, Thế Giới Di Động tổ chức ngày hội công nghệ quy mô lớn mang tên TechWorld by Thế Giới Di Động 2026, diễn ra trong hai ngày 20 và 21/06 tại Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM).

Ngày hội nhanh chóng trở thành điểm hẹn thu hút mọi thế hệ, từ học sinh, sinh viên, dân văn phòng cho đến giới mộ điệu công nghệ và game thủ. Sân chơi này mang đến không gian trải nghiệm thực tế đầy phấn khích, nơi bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nắm bắt và sử dụng AI cho nhu cầu của mình.

Ngay từ khi mở cửa, sự kiện đón rất nhiều người check-in, tạo nên bầu không khí náo nhiệt và tràn đầy năng lượng.

Điểm nhấn làm nên quy mô hoành tráng của ngày hội là sự quy tụ của hơn 20 “ông lớn” công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Microsoft, HP, Asus, Lenovo, Dell, Acer, MSI, Samsung, Oppo, Xiaomi, vivo... Tại khu vực của các thương hiệu, khách tham quan được trực tiếp chạm tay vào các dòng điện thoại thông minh, laptop đời mới nhất để khám phá cách AI thay đổi cách học tập, làm việc và giải trí. Nhiều bạn trẻ trầm trồ khi được chuyên gia hướng dẫn cách ứng dụng AI để tối ưu hóa mọi tác vụ: Từ sáng tạo nội dung "thần tốc" như dựng video, làm nhạc, cho đến nghiên cứu, xử lý dữ liệu hàng ngày.

Các gian hàng mang đến nhiều hoạt động tương tác thú vị cùng hàng loạt phần quà dành cho khách tham quan.

Bên cạnh gian hàng, khu vực sân khấu lớn cũng luôn trong tình trạng chật kín chỗ với chuỗi tọa đàm từ chuyên gia và KOL công nghệ, gaming hàng đầu như Duy Luân, Tuấn Ngọc và Tài Xài Tech. Khán giả có dịp “bỏ túi” hàng loạt bí kíp thực tế như cách dùng AI tối ưu hiệu suất học tập, làm việc, giải trí, đến cập nhật kiến thức AI trong đa lĩnh vực. Những thông tin mang tính ứng dụng cao được chia sẻ theo cách dễ hiểu, biến kiến thức vốn phức tạp trở nên gần gũi, thú vị đối với mọi người dùng.

Sự kiện luôn sôi động và tấp nập với hàng nghìn lượt khách tham gia.

Song song với việc mang lại trải nghiệm công nghệ ấn tượng, TechWorld 2026 còn khẳng định triết lý của Thế Giới Di Động: Sự phát triển của công nghệ phải luôn đi cùng trách nhiệm xã hội. Thế Giới Di Động phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị báo chí để công bố quỹ học bổng trị giá 1 tỷ đồng , trực tiếp hỗ trợ giáo dục cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Khoản tài trợ ý nghĩa này tương đương 100 suất học bổng thiết thực, nhằm tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Dự kiến, toàn bộ suất học bổng được trao cho các em vào đầu tháng 9, ngay trước thềm năm học mới. Đây không chỉ là nguồn hỗ trợ về mặt tài chính, mà còn là lời động viên tinh thần to lớn để các em vững bước trên con đường học tập và phát triển tương lai. Đúng như đại diện doanh nghiệp đã chia sẻ tại sự kiện, hoạt động này là một phần trong cam kết lâu dài nhằm tạo ra giá trị bền vững và lan tỏa năng lượng tích cực đến thế hệ trẻ.

Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần sẻ chia và mong muốn không để bất kỳ bạn trẻ nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình chinh phục tri thức.

Đại tiệc trải nghiệm của mùa hè 2026 thêm bùng nổ khi lần đầu tiên mang đến giải đấu Liên Minh Huyền Thoại dành riêng cho sinh viên toàn quốc do Thế Giới Di Động kết hợp cùng MSI tổ chức. Diễn ra trực tiếp tại sự kiện với thể thức thi đấu ARAM 5vs5 tốc độ cao và giàu tính giải trí, sân chơi eSports học đường này cống hiến những màn tranh tài đầy kịch tính. Sự xuất hiện của caster, streamer nổi tiếng thổi bùng ngọn lửa đam mê, mang lại không gian giao lưu và gắn kết tinh thần đồng đội mạnh mẽ cho giới trẻ.

Bên cạnh trải nghiệm công nghệ và AI, sự kiện còn có các trận tranh tài eSports nảy lửa.

Không dừng lại ở đó, ban tổ chức còn chiêu đãi khách tham quan bằng loạt quyền lợi mua sắm hấp dẫn. 100% người tham gia đều nhận được voucher mua hàng trị giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng để thỏa sức sắm sửa thiết bị mới. Đồng thời, cơ hội trúng thưởng mỗi ngày với nhiều phần quà giá trị như laptop AI, màn hình LCD, máy in cùng 9 suất ưu đãi mua laptop giảm giá lên đến 50% đã mang lại niềm vui lớn cho người tham gia.

Hơn cả một ngày hội triển lãm, TechWorld 2026 chứng minh vị thế của không gian kết nối cộng đồng đích thực. Bằng cách dung hòa giữa giải pháp AI tiên tiến và giá trị nhân văn hướng về xã hội, Thế Giới Di Động truyền nguồn cảm hứng mạnh mẽ, giúp thế hệ trẻ tự tin làm chủ công nghệ và gánh vác tương lai.