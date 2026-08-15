Tay vợt pickleball số 1 thế giới đọc 3 cuốn sách trong 12 tiếng

Bên cạnh thành tích trên sân, Ben Johns còn gây chú ý với sở thích đọc sách. Tay vợt số 1 thế giới đôi nam thường đọc các tác phẩm kỳ ảo, khoa học viễn tưởng, phản địa đàng.

Lịch thi đấu dày đặc không khiến Ben Johns từ bỏ thói quen đọc sách. Ảnh: @benjohns_pb.

Không chỉ nổi tiếng với thành tích trên sân pickleball, Ben Johns (sinh năm 1999) còn dành nhiều thời gian cho sách. Tay vợt người Mỹ cho biết anh đọc khá nhanh, có thể hoàn thành một cuốn sách độ dài trung bình trong khoảng 5 giờ và từng đọc gần như liên tục suốt chuyến bay 12 tiếng.

Theo Pickleball.com, đọc sách là sở thích đã theo Johns từ khi còn nhỏ. Anh đặc biệt yêu thích fantasy, khoa học viễn tưởng và các tác phẩm phản địa đàng, với những series như Harry Potter, The Hunger Games (Đấu trường sinh tử) hay Red Rising (Đỏ trỗi dậy).

Trong cuộc phỏng vấn với Pickleball.com cuối năm 2025, Ben Johns cho biết tốc độ đọc nhanh từng khiến việc mang sách giấy theo những chuyến thi đấu trở nên bất tiện.

Nếu bắt đầu một cuốn sách hay có độ dài trung bình, anh thường chỉ cần khoảng 5 tiếng để đọc hết. Vì vậy, một hoặc hai cuốn sách mang theo đôi khi không đủ cho những chuyến bay dài, trong khi Johns vẫn phải mang số sách đã đọc xong trong ba lô suốt phần còn lại của hành trình.

Series The Hunger Games (Đấu trường Sinh tử) và Harry Potter nằm trong danh sách yêu thích của Ben Johns. Đồ họa: Như Phương.

Thói quen này là một trong những lý do tay vợt chuyển sang sử dụng thiết bị đọc sách điện tử Kindle vào năm 2025.

Johns vốn thích cảm giác cầm sách giấy và ban đầu không quá hứng thú với thiết bị đọc sách điện tử. Tuy nhiên, lịch thi đấu khiến anh thường xuyên phải di chuyển, trong khi việc mang nhiều sách làm hành lý trở nên nặng nề. Sau khi được một người bạn thuyết phục dùng thử Kindle, Johns nhanh chóng thay đổi quan điểm.

Trong một chuyến bay tới Trung Quốc kéo dài khoảng 12 tiếng, anh cho biết mình đọc gần như liên tục và hoàn thành khoảng 3 cuốn sách. Từ giai đoạn đọc ít hơn mong muốn, Johns bắt đầu quay trở lại trạng thái đọc cuốn này đến cuốn khác.

Đến cuối năm 2025, anh thậm chí cho biết gần như không còn đọc sách giấy kể từ khi mua Kindle, đồng thời giới thiệu thiết bị này cho mẹ và bạn bè.

Khác với hình ảnh một VĐV chuyên nghiệp thường xuyên tập luyện và thi đấu, giá sách của Ben Johns chủ yếu chứa những thế giới hư cấu.

Văn học kỳ ảo, khoa học viễn tưởng và phản địa đàng là ba dòng sách anh yêu thích nhất.

Johns từng giải thích rằng điều hấp dẫn anh ở văn học kỳ ảo và khoa học viễn tưởng là khả năng đưa người đọc vào một thế giới hoàn toàn khác với thực tại. Trong số những tác phẩm từng đọc, Red Rising của Pierce Brown giữ vị trí đặc biệt. Johns gọi ba cuốn đầu tiên của series này là “trilogy” yêu thích nhất mọi thời đại.

Ben Johns có niềm yêu thích đặc biệt với những tác phẩm hư cấu. Ảnh minh họa: @gigiis.corner_.

Anh yêu thích phần kết của ba cuốn đầu đến mức từng không muốn tiếp tục với những phần sau, bởi cảm thấy câu chuyện đã có một kết thúc trọn vẹn trong trí tưởng tượng của mình.

Bên cạnh Red Rising và The Hunger Games, Johns cũng nhiều lần nhắc đến Throne of Glass của Sarah J. Maas. Tay vợt đã đọc hoặc nghe lại series này nhiều hơn một lần và đánh giá cao yếu tố phiêu lưu, xây dựng thế giới cùng tuyến tình cảm.

Những tác phẩm khác từng xuất hiện trong danh sách đọc hoặc được Johns nhắc tới còn có A Court of Thorns and Roses, Six of Crows (Móng vuốt quạ đen), Red Queen, Twilight (Chạng vạng), Game of Thrones (Trò chơi vương quyền), Dune (Xứ Cát) và Zodiac Academy. Cuối năm 2025, Johns cho biết đang đọc cuốn thứ ba trong series Zodiac Academy.

Tay vợt đặc biệt thích mẫu nhân vật "flawed hero", tức những người hùng có khuyết điểm. Thay vì nhân vật luôn đúng hoặc những câu chuyện tình cảm diễn ra quá thuận lợi, Johns bị thu hút bởi những nhân vật mắc sai lầm, có mặt tối và phải trải qua hành trình dài để trưởng thành hoặc chuộc lại lỗi lầm.

Đây cũng là một trong những lý do anh đánh giá cao Red Rising và The Hunger Games.

Sở thích đối với những nhân vật phức tạp xuất hiện khá sớm. Johns từng đọc Twilight ở khoảng 12 tuổi sau khi được chị gái Hannah giới thiệu. Trong cuộc tranh luận quen thuộc giữa hai nhân vật nam của bộ truyện, anh chọn Edward thay vì Jacob.

Sau này, khi xem The Vampire Diaries (Nhật ký ma cà rồng), nhân vật anh yêu thích lại là Damon, nhân vật nổi tiếng với nhiều điểm khiếm khuyết và những lựa chọn đạo đức phức tạp.