Tại sao siêu xe Pagani lại có giá khởi điểm hơn 3,6 triệu USD?

Chỉ riêng số lượng bu lông sử dụng trên một chiếc Pagani đã có giá ước tính hơn 161.000 USD, cao hơn cả giá khởi điểm của một chiếc Porsche 911 mới tại Mỹ.

Theo thông tin được tiết lộ trong chuyến tham quan nhà máy Pagani do Carwow thực hiện, chỉ riêng số lượng bu lông trên một siêu xe của hãng đã có giá trị vượt cả một chiếc Porsche 911 mới.

Tổng giá trị của bu lông trên Pagani còn đắt hơn Porsche 911

Tại Mỹ, Porsche 911 có giá khởi điểm từ 135.500 USD . Mỗi chiếc Pagani được cho là sử dụng khoảng 2.000 bu lông titanium, với giá khoảng 60 bảng Anh ( 81 USD ) mỗi chiếc. Nhân với tổng số bu lông, chi phí ước tính lên tới 120.000 bảng Anh ( 161.400 USD ).

Theo chia sẻ của Pagani, mỗi bu lông bằng chất liệu titanium đều được chế tác tỉ mỉ với logo có độ sâu chỉ 2 micron. Giá trị của mỗi phụ tùng này lên đến 81 USD .

Mỗi bu lông titanium đều được khắc logo Pagani với độ sâu chỉ 2 micron (0,002 mm) trên bề mặt. Kích thước này mỏng hơn khoảng 35 lần so với đường kính một sợi tóc người. Video cũng cho thấy công cụ chuyên dụng được sử dụng để thực hiện công đoạn khắc này.

Tuy nhiên, video không làm rõ mức giá 60 bảng Anh là chi phí thực tế mà Pagani phải trả để sản xuất, mức giá bán phụ tùng thay thế hay chỉ là một ước tính trung bình. Vì vậy, tổng chi phí khoảng 120.000 bảng Anh chỉ là phép tính dựa trên số lượng bu lông và đơn giá nói trên, chứ chưa phải số liệu chi phí sản xuất chính thức do Pagani công bố.

Mỗi chi tiết trên siêu xe Pagani đều được trau chuốt

Vô lăng của Pagani cũng là một minh chứng khác cho triết lý chế tác thủ công của hãng. Chi tiết này ban đầu được tạo từ một khối nhôm nặng 43 kg, sau quá trình gia công CNC chỉ còn lại 1,7 kg. Sau đó, một nghệ nhân 80 tuổi sẽ dành thêm 8 giờ đồng hồ để đánh bóng hoàn toàn bằng tay trước khi vô lăng được hoàn thiện.

Mỗi chi tiết trên siêu xe Pagani đều được trau chuốt tỉ mỉ, từ những phụ tùng có thể nhìn và cầm nắm như vô lăng, cho đến những cơ cấu vận hành như que thăm dầu, ổ bi bánh xe, tay đòn hệ thống treo...

Nhiều chi tiết tưởng chừng rất đơn giản trên xe cũng được Pagani đầu tư công phu. Ví dụ, que thăm dầu động cơ được gia công từ titanium nguyên khối, sau đó trải qua quá trình anod hóa để hoàn thiện bề mặt.

Sau khi lắp thử lên động cơ, Pagani sẽ xác định chính xác vị trí mà que thăm dầu dừng lại khi siết chặt. Chi tiết này sau đó được tháo ra để khắc logo sao cho khi lắp hoàn thiện, biểu tượng Pagani luôn nằm đúng phương thẳng đứng, trước khi được đưa trở lại xe lần cuối.

Không chỉ những chi tiết mà người dùng dễ dàng nhìn thấy mới được chăm chút. Trong video tham quan nhà máy, từ ổ bi bánh xe, tay đòn hệ thống treo cho đến nhiều linh kiện cơ khí khác đều có độ hoàn thiện cao, mang dáng dấp của những tác phẩm điêu khắc hơn là các bộ phận cơ khí thông thường.

Hiện tại, Pagani đang phân phối 2 dòng hypercar chính là Utopia và Utopia Roadster với số lượng giới hạn lần lượt là 99 chiếc và 130 chiếc. Ngoài ra, thương hiệu còn chế tác nhiều mẫu xe one-off dựa trên nền tảng cũ là Zonda và Huayra.

Chính sự đầu tư tỉ mỉ vào từng linh kiện, kể cả những chi tiết nhỏ nhất, đã góp phần tạo nên danh tiếng cũng như mức giá hàng triệu USD của mỗi chiếc Pagani. Đây cũng là một trong những lý do khiến một chiếc Pagani có giá khởi điểm khoảng 3,1 triệu Euro ( 3,6 triệu USD ) trước thuế và các tùy chọn cá nhân hóa.