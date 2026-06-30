Sự kiện mừng Hasaki 10 tuổi hút hơn 500.000 lượt khách nhờ ưu đãi tốt

Chào đón sinh nhật 10 tuổi, Hasaki ghi nhận hơn 500.000 lượt khách mua sắm trực tiếp và trực tuyến

Bên cạnh sức hút của chương trình mừng 10 tuổi, danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng cùng định hướng giá tốt giúp Hasaki đáp ứng nhiều nhu cầu của người tiêu dùng.

Hơn 500.000 khách mua sắm trong ngày 6/6

Ngay từ những khung giờ đầu tiên, nhiều cửa hàng Hasaki đón lượng lớn khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm chương trình tri ân mừng thương hiệu tròn 10 tuổi.

Sự kiện có sự đồng hành của hơn 700 thương hiệu đối tác, mang đến nhiều lựa chọn từ mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân đến sản phẩm cho gia đình. Không khí mua sắm diễn ra liên tục trong ngày tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc. Hasaki ghi nhận hơn 500.000 lượt khách mua sắm chỉ trong ngày 6/6, bao gồm hoạt động mua hàng qua web và ứng dụng.

Nhiều khách hàng tham gia mua sắm trong ngày khuyến mãi đặc biệt.

Không khí tại các cửa hàng cũng lan sang các nền tảng mạng xã hội. Nhiều hình ảnh khách hàng mua sắm, xếp hàng và chia sẻ trải nghiệm trong ngày 6/6 nhận sự quan tâm. Hàng dài khách hàng tham gia mua sắm từ sáng đến tối đạt được lượng lớn tương tác trên các nền tảng mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt quan tâm.

Từ mỹ phẩm đến nhu cầu trong đời sống hàng ngày

Điểm nhấn trong sự kiện kỷ niệm 10 năm là sự đa dạng trong nhu cầu mua sắm của khách hàng. Bên cạnh sản phẩm chăm sóc da, trang điểm và làm đẹp vốn quen thuộc tại Hasaki, người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn phục vụ đời sống hàng ngày. Đó là các dòng vitamin, collagen và sản phẩm hỗ trợ sức khỏe được bổ sung bên cạnh dầu gội, sữa tắm, sản phẩm chăm sóc răng miệng và giải pháp vệ sinh cá nhân. Nhóm hàng dành cho bé gồm kem chống nắng, sữa tắm dịu nhẹ và sản phẩm chăm sóc hàng ngày cũng góp phần mở rộng trải nghiệm mua sắm cho gia đình.

Không gian cửa hàng hiện có thêm các dòng trang phục thể thao và thường ngày dành cho nam, nữ, trẻ em; sản phẩm nước giặt xả, khử mùi, làm thơm phòng; cùng thiết bị điện tử thông minh như quạt điện cầm tay, tai nghe, sạc dự phòng, củ sạc và dây sạc.

Khách hàng trải nghiệm khu vực trưng bày nhiều nhóm sản phẩm tại Hasaki.

Việc bổ sung ngành hàng giúp người tiêu dùng có thể kết hợp nhiều nhu cầu trong cùng một lần ghé cửa hàng: Từ mua mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân đến lựa chọn sản phẩm cho gia đình và không gian sống.

Giá tốt giúp mở rộng trải nghiệm mua sắm

Khởi đầu từ một cửa hàng vào năm 2016, Hasaki từng bước mở rộng mạng lưới và xây dựng trải nghiệm mua sắm dựa trên 2 yếu tố: Sản phẩm chính hãng và giá tốt.

Sau một thập kỷ, thương hiệu duy trì định hướng “Tiết kiệm hơn. Mọi lúc”, giúp khách hàng tiếp cận mức giá tốt trong nhiều thời điểm trong năm thay vì chờ đến chương trình ưu đãi ngắn hạn. Hasaki cũng cam kết 100% hàng chính hãng và chính sách bồi thường 200% nếu phát hiện hàng giả.

Song song với hệ thống hơn 320 chi nhánh, web, ứng dụng và dịch vụ giao hàng nhanh trong 2 tiếng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu mua sắm linh hoạt của người tiêu dùng.

Định hướng “Tiết kiệm hơn. Mọi lúc” của Hasaki giúp khách hàng tiếp cận giá tốt.

Bên cạnh mở rộng trải nghiệm mua sắm tại thị trường trong nước, Hasaki dự kiến khai trương cửa hàng đầu tiên tại Mỹ vào tháng 7. Đây là bước tiến mới trong hành trình từng bước đưa thương hiệu bán lẻ Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Với hơn 500.000 lượt khách tham gia sự kiện 10 năm trong ngày 6/6, điều này không chỉ phản ánh sức hút của chương trình tri ân, mà còn là dấu mốc cho thấy trải nghiệm mua sắm tại Hasaki đang mở rộng theo nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.